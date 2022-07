Tensión entre Tsitsipas y Kyrgios

Cuando dos tenistas como Stefanos Tsitsipas y Nick Kyrgios se enfrentan, el ambiente se caldea. Y así ha sido este sábado en Wimbledon. Las expectativas eran altas tanto a nivel deportivo como en lo extradeportivo.

El griego se llevó el primer set por un 7-6, en el segundo igualó fuerza el australiano y en ese momento Tsitsipas lanzó con rabia una bola hacia el público.

Kyrgios reaccionó y cuando se sentó empezó a discutir con el juez de silla pidiendo la descalificación del griego.

"¿Eres estúpido? ¿Cómo puedes tirar una pelota a la grada, darle a alguien y no ser descalificado? ¿Tiene que salir herido para que le descalifiques?", exigía Kyrgios a Damien Dumusois, juez de silla del encuentro. El australiano es conocido por sus subidas de tono sobre las pistas de tenis.

Sus protestas no terminaron ahí. "Si lo hubiera hecho yo...", exclamó el tenista, que también pidió que cambiaran a un par de jueces de línea por fallos a la hora de cantar sus bolas

A pesar de las insistencias, el partido continuó con normalidad y con más polémica. Puesto que de nuevo el tenista griego volvería a crear controversia con una volea al cuerpo de Kyrgios, que no impactó en su cuerpo por muy poco.

Pese a la tensión vivida durante el partido Nick Kyrgios mostró sus respetos hacia Stefanos Tsitsipas. "Tengo el máximo respeto por él. Es un magnífico jugador", afirmó al finalizar el partido en la entrevista a pies de pista. Las palabras fueron recibidas con una gran ovación por parte del público, aunque conociendo las formas de actuar de ambos tenistas no será la última polémica que nos ofrezcan.

"I've got ultimate respect for him"@NickKyrgios salutes @steftsitsipas after their duel on No.1 Court#Wimbledonpic.twitter.com/Tof1S6LWSR