Tomás Guasch: "La rueda de prensa de Laporta va a ser la tomadura de pelo más grande jamás contada"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar sobre la rueda de prensa del próximo lunes de Joan Laporta, en relación al denominado 'Caso Negreira'. Para Guasch, este asunto es un "absoluto cuento". Tanto es así que utiliza un cuento infantil para exponer su tesis.

"'Cuentos para no dormir', de Walt Disney. Es el libro ideal, del momento, esperando a lo del lunes. Va a hablar Laporta en conferencia de prensa. Es el cuento que nos falta. Conferencia de Laporta. Desde aquella de Yalta, Roosevelt, Churchill, Stalin, no se habrá visto conferencia igual. Nos va a contar el hombre dos meses y dos días después por qué, entre otras cosas, él pagó, multiplicó por cuatro, los emolumentos que su predecesor pagaba al señor y a su hijo. Ha tardado un tiempo en descifrar la cosa, pero sin duda ofrecerá unos datos muy interesantes. Yo creo que va a ser la tomadura de pelo más grande jamás contada. Imagino que todas las televisiones del mundo lo emitirán en directo. No puede haber un espectáculo igual ese lunes. El tren está en camino además, el predecesor, el señor Bartomeu, ha manifestado que él no ve indicio alguno de que este asunto, 17 años pagando al vicepresidente de la cosa arbitral, perjudicara al Real Madrid. De los 40 más no habla: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Betis, Sevilla, Espanyol, Elche... esto es igual. Al Madrid no le perjudicó. Bueno, quizás al Magdeburgo, al Cardiff City... es extraordinario. Es el gran cuento jamás contado. Sigo con ellos. Sin duda, incorporarán al libro de los grandes cuentos para no dormir"

Tebas: "Espero que el Barça explique bien el 'Caso Negreira' en la asamblea"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que espera que Laporta acuda a la asamblea del próximo día 19 "para dar explicaciones al resto de los clubes sobre el caso Negreira, porque han pasado dos meses y sigue sin darlas", y ha considerado que la carta que remitieron desde el club a la UEFA y a la FIFA "aclara mas bien poco".

Para Tebas, "el caso Negreira es el mayor daño reputacional, no solo al Barcelona, sino también al fútbol español" que él conoce "de la historia", e indicó que espera que en la conferencia de prensa que ofrecerá Laporta el lunes explique para qué se pagó durante veinte años al vicepresidente del Comité Arbitral.

"La motivación casi me da lo mismo, es el hecho, además cuatro presidentes diferentes, que se pasaban el testigo", señaló el máximo dirigente de LaLiga, quien apuntó: "A ver cómo nos lo aclara. Estoy ansioso, y el resto de clubes del fútbol español también".

Cuestionado por la situación del arbitraje en España, recordó que el segundo punto del orden del día de la Asamblea del día 19 será el asunto Negreira/arbitraje porque entienden que hay que hacer una "profunda reflexión", ya que existe una "desazón importante" en esta cuestión y en la del VAR.

Aseguró que están "ocurriendo cosas que parecen raras", como la gran diferencia en cuanto a expulsados entre LaLiga española y la Premier inglesa. "Que no nos digan que nuestro juego es más duro o más marrullero, no es verdad. Hay que hacer una reflexión importante. Los clubes de fútbol pagamos por un servicio con mayor justicia en el terreno de juego y queremos más seguridad, equidad y transparencia, conocer bien los criterios de nombramientos, de ascensos y descensos", manifestó Tebas, quien indicó necesario un cambio y que se adopten fórmulas como las de la Premier, Alemania o Estados Unidos de una compañía independiente encargada del arbitraje.

López Nieto: "De aquí no va a salir nada, es una golfada"

Antonio Jesús López Nieto, actual presidente del Unicaja y excolegiado español, aseguró que los pagos que el Barcelona hizo a Negreira, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) fueron “una golfada” y que “no va a salir nada más, porque simplemente se ha aprovechado de su posición”.

“El Barcelona no ha pagado a un juez, sino a una persona que forma parte del organigrama federativo. Eso también me parece mal y evidentemente merece una investigación seria, pero no solo del arbitraje sino también del futbol”, expresó el malagueño en la entrega de premios de Alalpardo.

“Si hubiese habido algo más ya habría salido la noticia, porque los medios lo habrían descubierto. A mí nunca me ha llamado Negreira, ni tampoco ningún presidente de ningún club de fútbol”, añadió.

“El sistema puede que tenga que mejorar, pero yo entiendo que hoy los árbitros profesionales no tienen que estar ni en la Liga ni en la Federación. Sería ideal una cooperativa externa que genere resultados positivos”, explicó López Nieto

Para el excolegiado el VAR “se ha impuesto de una manera muy rápida”, porque el sistema “es muy bueno en jugadas objetivas”, pero explicó que en “lo interpretable no funciona”.

“En el VAR hay tres árbitros opinando y, por tanto, hay más posibilidad de error. Por lo que en las jugadas de índole interpretable me quedo con el pasado. No digo que lo quiten, sino que se limite”.