Rubén Martín: "Lo de Pellegrini es para que le pongan una estatua en la Avenida de la Palmera ya"

"¡Vaya partido hemos vivido en Tiempo de Juego, el de ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Rayo Vallecano y el Betis!", exclama Rubén Martín tras haberlo narrado para la Cadena COPE: "Hemos visto un partido que ha tenido de todo".

Y, por encima de todo, Rubén se queda con los goles. En concreto con "dos golazos del Betis. De hecho, Juanma Castaño le preguntaba a Borja Iglesias en el Partidazo de COPE si era mejor su gol... Que cuando ha visto la repetición, ha dicho «¡No sé ni lo que he hecho!», y luego un centrocampista que ha estado discutido durante mucho tiempo en el beticismo como William Carvalho, ha tirado un caño a lo Romario dentro del área del Rayo, y después ajustando al palo más lejano para poner el 1-2".

Audio





"Seguramente todo el mundo pensaba que podía ser la eliminatoria más bonita. Ha sido un partido movido", analiza Rubén. "Son los dos equipos de moda en el fútbol español. Un Rayo Vallecano que ha estado incluso peleando incluso por posiciones europeas toda la temporada. Y un Betis que a día de hoy sigue peleando por estar en Champions la próxima temporada. Y son dos equipos muy vistosos, con dos entrenadores que son impresionantes".

Y para no quedarse corto en elogios, Rubén pide a lo grande: "Lo de Manuel Pellegrini es para que le pongan una estatua en la Avenida de la Palmera ya. Con el equipo vivo en la UEFA, con el equipo a un paso de la final de la Copa del Rey y con el equipo tercero en la Liga Española".





"¡Y qué decir de Andoni Iraiola, que cogió al Mirandés y lo llevó a unas cotas altísimas! Y cogió al Rayo Vallecano y lo tiene en semifinales de la Copa del Rey 40 años después y peleando por Europa en LaLiga".

"Dos pedazo de entrenadores que merecen dos pedazo de equipos, así que estamos deseando que llegue ya la vuelta en el Villamarín para saber quién de los dos –porque el que llegue se lo merecerá – está en la Copa del Rey", concluye.

Borja Iglesias revive su golazo en El Partidazo de COPE

El delantero del Betis, Borja Iglesias, revivió por primera vez el gol que marcó en Vallecas en la pantalla del móvil de Carlos Ganga: "¡No sé ni lo que he hecho!"

El 'Panda' reconoció no sentirse muy sorprendido por el golazo de su compañero William Carvalho porque "le he visto hacerlo en los entrenamientos. Ese gol me ha parecido una barbaridad".





En cuanto al Rayo Vallecano, Borja cree que "ha salido muy intenso, y el gol de inicio te condiciona un poco pero a veces el ambiente te confunde y no estábamos haciendo buen partido. Esos dos goles nos han venido muy bien. Es buen resultado, más en este estadio".

Y de los tres grandes objetivos por los que está peleando el Betis (entrar en Champions, estar vivo en la Europa League y poder ganar la Copa del Rey), Borja Iglesias cree que "lo bonito es tener tres opciones. La realidad es que, en Copa, ganando la vuelta, tenemos el trofeo a un partido", afirmó en El Partidazo de COPE.