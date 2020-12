Rubén Martín: “Hoy es un día especial para todos los que hacemos fútbol en los estadios”

Rubén Martín, el narrador del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la vuelta del público a los estadios, tras asistir al partido de la primera ronda de Copa del Rey entgre el Cardassar y el Atlético de Madrid 300 personas:

"Hoy es un día especial para todos los que hacemos fútbol en los estadios; no solo porque haya vuelto la Copa del Rey, el torneo para mí más bonito; no solo porque se hayan enfrentado modestos, sino porque hoy, después del Liverpool-Atlético de Madrid, hemos vuelto a ver público en los estadios. Había 300 personas, 150 entradas eran para chavales del Cardassar. El último partido que vi con público fue el Liverpool-Atlético de Madrid, desde entonces no había vuelto a haber un estadio con público. Esa es la alegría del fútbol, la alegría de la gente y de los niños, que han vuelto a ver de cerca a sus ídolos".

Victoria del Atleti en Copa

Un Atlético de Madrid muy serio en todas sus líneas solventó su debut en la Copa del Rey este miércoles con una clara victoria por 0-3 ante el modesto Cardassar, de Tercera División, con goles de Thomas Lemar, Ricard Sánchez y Sime Vrsaljko.

El equipo mallorquín, integrado por jugadores del pueblo, que compaginan el fútbol con diversas actividades laborales, se topó con un rival que no le dio opción alguna. Su sueño copero quedó truncado a la primera de cambio, pero nadie le podrá arrebatar la alegría que supuso para un pueblo castigado por la trágica riada de 2018, que lo anegó todo, incluido su campo de "Es Moleter", ver en acción al colíder de la Liga y clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto colchonero jugó sin 13 futbolistas del primer equipo, 9 habituales en el once titular, como el uruguayo Luis Suárez, el portero esloveno Jan Oblack y el portugués Joao Félix, y 4 que están lesionados.

Simeone creyó oportuno dar minutos a jugadores poco habituales en el once, como Ivo Grbic, Geoffrey Kondogbia, Víctor Machín "Vitolo" o Sime Vrsaljko, e incluyó en la lista a seis jugadores del filial de Segunda B.

Le costó al conjunto colchonero tomarle la medida al campo, de césped artificial, y a su entusiasta rival. Cometió errores en los pases y tampoco estuvo fino en los metros finales.

Lemar, Ricard y Vrsaljko fueron los goleadores de un partido que el Atleti resolvió sin problemas.

Tebas pone fecha para la vuelta del público en Liga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, viene señalando los últimos días que a comienzos del próximo año es más que probable que veamos a gente en los estadios de fútbol. Haces unos días apunta que "a principios de 2021 habrá entre un 15 y un 20% de espectadores en los estadios españoles" a la vez que apuntaba que el cien por cien "no lo veremos hasta la próxima temporada, con suerte".

Esta mañana ha hablado para el programa #Jugones de LaSexta y Javier Tebas se ha vuelto a mostrar optimista con la presencia de público en los estadios de fútbol, tanto es así que espera que "en enero" pueda haber ya gente.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. EFE

Sobre este tema también se ha pronunciado este martes la presidenta del Consejo Superior de Deportes y Secretaria de Estado para el Deporte Irene Lozano: "No he dejado de soñar con que vuelva el público. Los aficionados son importantes para el fútbol y el fútbol es importante para los aficionados. Estoy esperanzada con que, con la vacuna en el horizonte, podamos tener público o por lo menos parcialmente antes de que acabe la temporada. Creo que va a ser así y eso da ánimos a todo el mundo", dijo Lozano, tras una reunión celebrada en el CSD con los clubes de la Primera Iberdrola femenina.