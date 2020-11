Rubén Martín: "Está sorprendiendo la regularidad del Atlético, para mí es el favorito para LaLiga"

Rubén Martín, narrador en Tiempo de Juego de los partidos del Atlético de Madrid, habla sobre el club rojiblanco después de la victoria este sábado del club colchonero en Valencia por 0-1.

"No se puede hablar de revelación en el caso del Atlético de Madrid porque es un equipo que ha llegado en la última década a dos finales de Champions y ha ganado un campeonato de Liga en la 13/14, pero, quizá está sorprendiendo la regularidad del Atlético de Madrid que va a hacer casi 30 partidos, todavía no lo ha hecho, pero quizá lo haga, en la racha sin perder en LaLiga.

Especialmente importantes son las últimas victorias en el campeonato nacional de Liga. Le ganó al Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano, en el que era el partido de la gran prueba de fuego de esta temporada, y ha vuelto a ganar hoy en Mestalla contra el Valencia, 0-1, gol en propia puerta de Lato y esa victoria le pone al Atlético de Madrid líder, colíder, empatado con la Real Sociedad que juega mañana contra el Villarreal. Este debate que tenemos de si es favorito, si es candidato, si es solo aspirante…está empezando a quedar un pelín viejo me da la sensación a mi porque no hay nadie en su sano juicio que no le declare aspirante o candidato porque tras casi 10 jornadas de LaLiga el Atlético de Madrid está primero en la clasificación, y luego entramos en la distinción de si es el primer favorito, el segundo o el tercero. Teniendo en cuenta que le ha metido 9 puntos de ventaja al Fútbol Club Barcelona, para mí está por delante del Fútbol Club Barcelona. Teniendo en cuenta la regularidad que está mostrando el Real Madrid, que no es mucha, para mí está por delante, y por puntos, como favorito para el título de Liga del Real Madrid y por lo tanto, para mí, es ahora mismo el gran favorito al título de Liga el Atlético de Madrid.

Hoy ha habido dos buenas noticias. La primera ha sido la de Carrasco que ha entrado desbordante desde el banquillo y ha podido descansar, también Joao Félix, son los dos diferentes de este equipo y hay que esperar ahora en el Atlético a ver si se recupera Luis Suárez para el partido de la Champions porque se va a jugar la clasificación seguramente en casa contra el Bayern el martes y lo vamos a contar aquí en Tiempo de Juego".

UN GOL DE LATO EN PROPIA PUERTA DIO LA VICTORIA AL ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid se llevó tres puntos de oro en su visita a Mestalla (0-1) gracias a un gol en propia puerta de Antonio Lato a diez minutos para el final, un tanto que hizo justicia al dominio de los colchoneros, y que estira su gran momento en el torneo doméstico con motivo de la undécima jornada en la Liga Santander.

El equipo del 'Cholo' Simeone fue mejor a todas luces, dominó de principio a fin y mereció el gol mucho antes, pero tuvo que aguantar hasta la recta final para poder sonreír en la capital del Turia. Los fantasmas del Lokomotiv volvieron a aparecer, pero en esta ocasión un centro envenenado de Carrasco acabó dando premio a los rojiblancos.

Las 5 mejores rachas (partidos sin perder) de Primera en el Siglo XXI:

43 Barça (entre 2017 y 2018)

31 Barça (entre 2010 y 2011)

28 Madrid (entre 2016 y 2017)

26 Barça (2013)

25 Atlético (2020) — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 28, 2020

SIMEONE CONFÍA EN RECUPERAR A LOS DELANTEROS

Para este partido, Simeone no pudo contar ni con Luis Suárez tras su positivo en coronavirus tras la concentración con su selección, y tampoco pudo contar con Diego Costa, aquejado de una trombosis en la pierna derecha. En la previa del encuentro de este sábado, el entrenador argentino decía esto sobre ambos jugadores.

"Luis está en proceso de recuperación, seguramente le quedará poco para estar con nosotros, y el doctor explicará de la mejor manera la lesión de Costa, al que necesitamos y es muy importante para nosotros desde su lugar en el vestuario y lo que siempre nos puede dar dentro del campo", relató el técnico argentino.

Recordamos que esta próxima semana el Atlético de Madrid se juega la vida en Champions ante el Bayern y que por supuesto se podrá seguir en Tiempo de Juego el próximo martes 1 de diciembre.