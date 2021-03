Paco González: "El derbi para el Real Madrid sí que es una final"

Paco González, director y presentador de 'Tiempo de Juego', da su opinión en la previa del derbi madrileño que se disputará este domingo (16:15h) en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y que por supuesto, se podrá seguir en 'Tiempo de Juego' con el propio Paco y con Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

"Solo vale ganar. Esta frase que está desgastada antes de una final se usa ya en muchos partidos de Liga. Al ser de Liga no es en realidad una final y además estos partidos de Liga suelen acabar en empate, cuando se dice tanto lo de “solo vale ganar”.

En realidad la final es solo para el Real Madrid, para el Atlético por su temporada intachable y porque la exigencia es distinta, incluso el empate puede ir bien, quiero decir que va a ser líder haga lo que haga, para el Madrid, no.

Igual que en el Atlético el ‘Cholo’ tiene defensores aunque pierda, en el Real Madrid, Zidane tiene críticos aunque gane. Para el Real Madrid todo es una final y probablemente sea así desde hace 119 años, que por cierto hoy es su cumpleaños. Abro paréntesis, la persona más longeva del mundo tiene 118 y he visto hoy que va a llevar la antorcha olímpica, es una japonesa. No le debe gustar el fútbol, porque si no el corazón no resiste tanto.

A lo que iba. Para el Madrid sí que es una final. Pero cuidado que el Madrid este año cada final que ha jugado fuera de casa y viéndose contra las cuerdas, ha soltado un derechazo. Fue así en el Camp Nou o fue así en el campo del Inter de Milán, incluso con el propio Atlético de Madrid también en Valdebebas, asique el Madrid está acostumbrado a vivir en el límite siempre. Para el Madrid sí que es una final lo de mañana".

El Atlético llega a este derbi como líder de LaLiga y con cinco puntos de ventaja, - y un partido menos, el que jugará la próxima semana ante el Athletic- con respecto al Real Madrid.

Un triunfo rojiblanco en este encuentro, dejaría a los blancos a ocho puntos, por lo tanto, los de Zidane tendrían muy complicado alzarse con el título liguero en el caso de cosechar una derrota en su visita al Wanda Metropolitano.

LOS NÚMEROS DEL DERBI

- 0 goles ha marcado el Atlético en sus últimos cuatro derbis.

- 3 victorias del Real Madrid -dos de ellas consecutivas- y 5 empates resumen los últimos ocho derbis en LaLiga Santander. El más reciente, el pasado 12 de diciembre, lo ganó por 2-0 el conjunto blanco, igual que había ganado el anterior, el 1 de febrero de 2020, por 1-0. También venció en 2018-19 en el Wanda Metropolitano por 1-3. Los otros cinco duelos terminaron con tres 0-0 y dos 1-1.

- 4 goles en 22 partidos ha logrado Benzema en los derbis ligueros contra el Atlético de Madrid.

- 6 derbis invicto acumula el Real Madrid ante el Atlético de Madrid entre todas las competiciones, desde el 2-4 con el que el conjunto rojiblanco conquistó la Supercopa de Europa en Tallin el 15 de agosto de 2018.

- 12 choques ha dirigido en competición oficial Zinedine Zidane al Real Madrid frente al Atlético de Madrid, con cinco victorias, contando los triunfos conseguidos en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Campeones de la temporada 2015-16 y de la Supercopa de España del 12 de enero de 2020; cuatro empates y dos derrotas, entre ellas la primera que sufrió como técnico del conjunto blanco: 0-1 el 27 de febrero de 2015.

202 puntos del Madrid de Zidane en 85 partidos de Liga en casa (63 victorias, 13 empates y 9 derrotas).

14 puntos menos que el Barça.



177 puntos del Madrid de Zidane en 85 partidos de Liga fuera (52 victorias, 21 empates y 12 derrotas).

2 puntos más que el Barça. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 1, 2021

- 33 derbis ha dirigido Diego Simeone al Atlético de Madrid frente al Real Madrid, con nueve victorias -cuatro como local-, diez empates y 14 derrotas. Su equipo marcó 32 goles por 44 de su rival.

Entrenadores con más victorias en Atlético:

308 Luis (612 partidos)

308 Simeone (512 partidos)



612 partidos de Luis:

308 victorias, 135 empates y 169 derrotas



512 partidos de Simeone:

308 victorias, 120 empates y 84 derrotas — Pedro Martin (@pedritonumeros) February 28, 2021

- 43 derbis ha disputado ya Sergio Ramos, más que nadie en la historia del derbi, aunque es baja en el de este domingo.

- 167 derbis han enfrentado al Real Madrid y al Atlético en la Liga, con 89 victorias del conjunto blanco, 36 del rojiblanco y 42 empates. El Real Madrid ha marcado 292 goles por 216 del Atlético.

- 308 victorias en 512 partidos suma Diego Simeone con el Atlético de Madrid, igualado con Luis Aragonés, con lo que si gana este domingo al Real Madrid se convertirá en el técnico más ganador de la historia del club rojiblanco.