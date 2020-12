Oliva: "El equipo ha dado una imagen mala, tantos suplentes juntos creo que es un error de Julen Lopetegui"

José Manuel Oliva, compañero de Deportes COPE Sevilla y narrador del equipo hispalense en Tiempo de Juego, da su opinión sobre la abultada derrota de los de Julen Lopetegui este miércoles en la quinta jornada de la Champions League:

"Ha sido una derrota muy sonrojante del Sevilla ante el Chelsea. Creo que con las rotaciones, Julen Lopetegui se ha pasado de frenada. Creo que no ha medido realmente las consecuencias de una alineación de este tipo en la que prácticamente ha descompuesto la columna vertebral de este equipo. No jugar con Koundé, no jugar con Fernando, ni siquiera con Jordan hace el equipo haya sido muy débil defensivamente y los suplentes del Sevilla no son los suplentes del Chelsea. Es una derrota, que cuidado, puede marcar y las rotaciones no te garantizan nada de cara al partido de Liga del sábado ante el Real Madrid. Además, el Sevilla ha perdido la opción de ser primero de grupo y atención porque solo hay que repasar el resto de los grupos de la Liga de Campeones para darse cuenta que en octavos de final te puede tocar un bicharraco como el Bayern, el City o el Liverpool por ejemplo que realmente es muy difícil meterle mano a doble partido en una competición, la Liga de Campeones, en la que el Sevilla tenía tantas esperanzas puestas. De momento, el equipo ha dado una imagen muy mala, tantos suplentes juntos hoy creo que es un error de Julen Lopetegui".

El Sevilla no pudo rubricar con el primer puesto su notable actuación en la fase de grupos de la 'Champions League' después de perder contra el Chelsea en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-4) por culpa de un póquer del delantero francés Olivier Giroud.

El equipo de Julen Lopetegui ya tenía el billete para los octavos de final antes del partido y se jugaba a una carta la primera posición para allanar su camino en las eliminatorias. Sin embargo, el equipo inglés se mostró muy fiable, no especuló y pronto dominó el marcador gracias a la inspiración de Giroud, el gran protagonista del encuentro con otros tres tantos más.

Oliver Giroud, protagonista con un póker de goles destrozó al Sevilla @ChelseaFC

LOPETEGUI HIZO ROTACIONES PENSANDO EN EL REAL MADRID

Este sábado a las 16:15h se disputa en el Ramón Sánchez Pizjuán el Sevilla-Real Madrid. Partido que llega con muchas dudas para el equipo blanco tras su derrota este martes ante el Shakthar. Y dada la cercanía de ese encuentro, y que el Sevilla ya está clasificado para la siguiente ronda de Champions, el técnico Julen Lopetegui realizó varios cambios en el once.

Tras el encuentro y preguntado por el once, Lopetegui explicó que toma decisiones "en base al calendario y a los jugadores". "Hoy hemos tenido tres jugadores en la convocatoria que ayer no pudieron ni entrenar. Confiamos en los que están, en los que han salido y ahora tienen su momento para mostrarse. Pero la realidad es la que es. Nos han ganado y bien ganado", apuntilló.