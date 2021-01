Manolo Lama: "Hoy han jugado seis delanteros y no han marcado; y mientras, Cristiano metiendo goles"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, nos habla en 'Tiempo de Análisis' de la histórica eliminación sufrida por los blancos ante el Alcoyano en los 1/16 de Copa del Rey. El Real Madrid perdió 2-1 en la prórroga ante un equipo que jugaba con diez jugadores y con un once en el que estaban jugadores como Casemiro, Valverde, Hazard, Asensio o Benzema. Esta eliminación se suma a la derrota ante el Athletic en las semifinales de la Supercopa de España la pasada semana.

"Lo de que tienes más moral que el Alcoyano lo hemos dicho desde que éramos pequeñitos, pero ahora hay que seguir diciéndolo porque vaya equipo el Alcoyano: cómo juega al fútbol, qué fe, qué clase, qué categoría y qué capacidad para sufrir. En este campo, en El Collao, se ha escrito una página de oro para este equipo que ha eliminado al Real Madrid, al campeón de Liga, en la prórroga, con un jugador menos y remontando. Hay que quitarse el sombrero con el Alcoyano. El Madrid no marca goles. Hoy han jugado seis delanteros: Vinicius, Lucas y Mariano; y luego han salido Hazard, Asensio y Benzema y ni con esos seis ha sido capaz de marcar, el gol lo ha metido Militao. El Madrid de Zidane tiene un problema de gol y, mientras tanto, Cristiano en Italia marcando goles. Más moral que el Alcoyano ya es historia... ¡¡vaya equipo el Alcoyano!!".

Eliminación histórica del Real Madrid ante el Alcoyano

El Alcoyano, un modesto de Segunda B, hizo historia en la Copa del Rey al eliminar en tercera ronda al Real Madrid, al que superó por 2-1 en la prórroga, con un hombre menos y tras darle la vuelta a un partido que perdía al final de la primera parte con un gol de Militao al borde del descanso. A diez minutos del final del partido, Solbes lograba la igualada, forzó la prórroga y en el tiempo de descuento, pese a quedarse en inferioridad numérica, fue Juanan quien logró el gol de la victoria definitiva y de un nuevo fracaso copero del conjunto de Zinedine Zidane, que naufragó con los menos habituales y con los titulares cuando estos tuvieron que saltar al campo.

Este desenlace de la eliminatoria no hacía presagiar lo visto en el arranque del partido, con un Real Madrid que empezó muy metido en el juego, con la denominada 'Unidad B' muy enchufada, no dando pie a la especulación y tomando las riendas del choque con un fútbol fluido, tratando de madurar cada acción de ataque. El Madrid tuvo tres ocasiones que hicieron despertar al Alcoyano, hasta ese momento muy agazapado, al elevar su nivel de intensidad, sacudiéndose el dominio visitante a la vez que empezaba a dejarse ver en ataque. A un minuto del descanso, en la única indecisión defensiva de los locales en la primera parte, Militao estuvo muy listo para tocar de cabeza lo suficiente un centro de su compatriota Marcelo que pilló a José Juan a media salida para adelantar a su equipo.

A vuelta de vestuarios, el Real Madrid buscó ese segundo gol con el que dejar cerrada la eliminatoria y a punto estuvo de conseguirlo en el minuto 54, en una acción de Lucas Vázquez. A pesar del dominio del Madrid, dejó la confrontación abierta, no la remató y a diez minutos del final el veterano Juli buscó el segundo palo donde apareció el defensa Solbes, quien, libre de marcaje, igualaba la eliminatoria. Este gol fue un golpe de adrenalina para los locales, que por unos instantes dieron la sensación de que iban a darle la vuelta al partido con su empuje, pero volvió la calidad individual del Real Madrid, que en su intento de resolver la eliminatoria tropezó con ese muro que fue el portero José Juan, el abuelo de esta edición de la Copa del Rey a sus 41 años, con un paradón a remate de Lucas Vázquez para terminar desviando a córner.

En la prórroga, y a pesar del dominio y el acoso del Real Madrid, volvió a aparecer José Juan para frenar al coloso madridista. Cuando peor estaba la situación, tras la expulsión de Ramón en el minuto 109 y el Real Madrid volcado en el área del Alcoyano, Juanan culminó una magnífica contra para firmar el pase histórico y el hundimiento del acorazado blanco.

Zidane deja abierto su futuro en el banquillo

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró incertidumbre al ser preguntado sobre su continuidad en el banquillo tras la eliminación en dieciseisavos de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda B como el Alcoyano, y dijo que "a ver lo que pasa estos días", esperando noticias de las altas esferas del club.

"Cuando se pierde siempre hay cosas que se hablan pero asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo los jugadores quieren ganar el partido, lo intentan, pero a veces pasan cosas diferentes. Hay que asumirlo y vamos a ver lo que pasa en estos días", afirmó tras ser preguntado si teme por su futuro.

El técnico francés asumió toda la responsabilidad de la eliminación de una Copa del Rey que es el único título que no ha conquistado en el Real Madrid: "Soy yo el entrenador, la responsabilidad es mía y la voy a asumir como siempre. Los jugadores lo han intentado y si metemos el segundo gol es otro partido. También hay un portero que ha hecho tres paradas y el segundo gol no ha querido entrar. La responsabilidad la tengo yo, los jugadores lo han intentado y estamos fuera", manifestó.

En ningún momento dejó ningún reproche a sus futbolistas el técnico madridista en su análisis de partido y únicamente lamentó el fallo del brasileño Vinicius en la acción más clara para haber firmado un 0-2 que habría sentenciado la eliminatoria: "Los jugadores lo han dado todo en el campo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes en una falta puede pasar lo que nos ha pasado. Con 1-1 fue un partido diferente y nos ha costado. Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, había que hacer otra cosa y no lo hicimos, pero los jugadores lo han intentado", defendió.

Se resistió a admitir Zidane que lo vivido fue vergonzoso y se apoyó en el trabajo para buscar una reacción inmediata. "Esto es el fútbol, son cosas difíciles porque es un Segunda B y tenemos que ganar el partido, pero al final no ha salido. No es una vergüenza, son cosas que pasan en una carrera de un futbolista. Asumo la responsabilidad totalmente y vamos a seguir trabajando. No nos vamos a volver locos".

El técnico piensa que su mensaje sigue llegando al vestuario y que no es la causa de la crisis de resultados y la irregularidad de esta temporada. "Creo que siguen creyendo, trabajamos y lo intentamos. Hemos hecho cosas buenas, últimamente menos. Estamos con la Liga y la Champions, tenemos que concentrarnos porque se pueden hacer cosas. Hay que preguntar a los jugadores si les llega el mensaje, yo creo que sí y estamos en el mismo barco".