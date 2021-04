Manolo Lama: "No se le puede poner un pero al Real Madrid; han sacado un punto valioso"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' del empate a cero de los blancos ante el Getafe en el Colisuem Alfonso Pérez. El punto les deja a tres del Atlético de Madrid, que no falló ante el Eibar en el Metropolitano, pero el partido estuvo marcado por las numerosas bajas de Zidane.

"No se le puede poner un pero al Real Madrid. Es verdad que se ha dejado dos puntos, el Atlético de Madrid abre brecha, el Barcelona le puede pasar si gana el partida aplazado y el Sevilla se pone a tres puntos con un partido entre los dos; pero también es verdad que el Real Madrid tenía las bajas de Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Lucas, Kroos, Benzema, Hazard...y a pesar de todo dio la cara. No hizo un buen partido pero no se le puede poner un solo pero, son ganadores, tienen ese gen competitivo, luchan por ello y no se les puede poner ni una falta. Dieron lo que tenían, les faltaba talento y calidad pero han sacado un punto valioso que les permite seguir peleando hasta final de temporada por el título de Liga".

Empate a cero en el Coliseum

Agotado, con un once de circunstancias, mermado por las bajas y ante un rival en estado de alarma, el Real Madrid no pudo con el Getafe y empató sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez bajo el paragüas del "efecto Militao", que, junto a Courtois, completó un partido sobresaliente pero insuficiente para no dar un paso atrás en la pelea por LaLiga.

Sin Nacho al lado, Militao cambió de compañía y se juntó con un debutante en LaLiga como Víctor Chest para alargar su semana mágica tras triunfar en el clásico ante el Barceleona y frente al Liverpool. Además, contó con la solvencia de Courtois, que salvó al Real Madrid de una derrota casi segura en un partido de supervivencia.

Y es que, después de aguantar al Liverpool, el Real Madrid se quedó exhausto. No sólo con necesidad de aire, también muy mermado en el número de efectivos. Hasta seis de los jugadores que estuvieron en Anfield no pudieron salir al césped del Coliseum Alfonso Pérez.

Entre ellos, dos sorpresas: Kroos y Benzema. Ambos, disponibles entre gran cantidad de bajas, se quedaron en el banquillo. Zidane quería oxigenar a un par de piezas clave y prefirió verles de inicio sentados junto a cuatro canteranos que acudieron al rescate por necesidad pese a que jugaron 90 minutos el día anterior con el filial.

El Atlético vuelve a distanciarse del Real Madrid

El Atlético de Madrid aprovechó la visita del colista Eibar para golear (5-0) y consolidar de nuevo el liderato de la Liga Santander, favorecido por el pinchazo del Real Madrid en Getafe (0-0) y a la espera de que el Barcelona se ponga al día con el partido aplazado ante el Granada que no pudo disputar este fin de semana por haber jugado -y ganado- la final de la Copa del Rey.

Con los resultados de este domingo, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone comanda la clasificación con tres puntos respecto al Real Madrid, cinco sobre el Barcelona con ese encuentro pendiente y seis sobre el Sevilla, que no solo sella la Champions sino que continúa a la expectativa. Sin su artillero, el uruguayo Luis Suárez, y sin el talentoso luso Joao Felix, y además con la baja del francés Thomas Lemar, tuvo que ser el argentino Ángel Correa el que, con un doblete en dos minutos, lanzase al Atlético justo antes del descanso. Después, una contra de Yannick Carrasco y otros dos tantos de Marcos Llorente firmaron el resultado definitivo.

El Real Madrid no pudo mantener el ritmo en el Coliseum Alfonso Pérez. Mermado al máximo de efectivos, con un once más que alternativo y muy limitado físicamente ante el desgaste acumulado tras la exigente clasificación para semifinales de la Liga de Campeones en Anfield, salvó al menos un 0-0 ante un Getafe que también necesitaba la victoria para alejarse del peligro.