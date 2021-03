Antonio Ruiz: "Lo normal es sentirse decepcionado, pero ahora el Atleti puede seleccionar su energía en Liga"

Antonio Ruiz habla en 'Tiempo de Análisis' de la eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League tras caer 2-0 ante el Chelsea.

"Consumada la derrota del Atlético de Madrid en Champions frente al Chelsea lo normal es sentirse decepcionado y así está la mayoría de aficionados rojiblancos pero me gusta sacar el lado bueno de un momento malo. Lo malo es que el Atleti no tuvo niguna opción, el Chelsea fue superior en el primer partido y en el segundo y la ilusión que tenía de darle la vuelta, prácticamente en ningún momento se ha visto que pudiera hacerse. El lado bueno es que el Atleti, que va primero en LaLiga, con cuatro puntos sobre el segundo y seis sobre el tercero, puede seleccionar su energía para mantener esa posición de privilegio. El dato feo que decía Pedro Martín, nuestro experto en estadísticas: el Atleti nunca, en la historia de la Liga de Campeones, había sido eliminado perdiendo los dos partidos, el de ida y el de vuelta. Otro dato es que de todos los que acabaron segundos de grupo, solo el Oporto ha pasado. El Atleti se levanta siempre, nunca se hunde ni se deprime y tiene mucho que pelear en esta Liga. Vamos a ver si el Atleti es capaz de mantener esa situación de privilegio al frente de la tabla".

El Chelsea, muy superior al Atleti

El Atlético de Madrid se despidió de la Liga de Campeones, otra vez inferior al Chelsea. El equipo ingles descifró bien su rompecabezas, certificando la decepción con ungol de Hakim Ziyech y otro de Emerson que mandaron al Atlético un año más a casa antes de tiempo (2-0). Y ya son cuatro años sin pisar las semifinales, con solo unos cuartos de final en las últimas cuatro campañas. Una eliminación ante el Chelsea sin hacer un solo gol. Una derrota ante un equipo que, simplemente, fue mejor.

Porque no hay mejor definición de lo que pasó en Stamford Bridge que ensalzar a Thomas Tuchel como el vencedor del duelo ante Diego un Simeone que volvió a morir con su estilo. El Atlético salió al fantasmal Stamford Bridge encogido atrás, aunque forzado por la superioridad física del rival, como si el resultado positivo de la ida lo tuvieran ellos y no los hombres de azul de enfrente. Y es que el Chelsea parecía tener ganada ya la posesión desde antes que sonara el himno de la Champions. Sobar la pelota con el Atlético metido en su portería, esperando los españoles un error de la defensa 'Blue', un despiste, una desconexión, un regalo. Casi lo consiguieron. Una mala cesión de César Azpilicueta a Edouard Mendy terminó con el navarro agarrando a Carrasco dentro del área. El banquillo del Atleti saltó como un resorte. El 'profe' Ortega se giró hacia las cámaras. "¡VAR! ¡VAR!". Le tuvo que calmar el cuarto árbitro. No hubo nada. O al menos no lo señalaron.

Savic, expulsado con roja directa (EFE)

Habían rozado la oportunidad, pero pagaron la inferioridad. En un contraataque, cosas del destino,el Chelsea descosió la defensa atlética. Werner cabalgó la banda, coló la pelota entre los centrales y Ziyech batió a Oblak. Despertó eso el instinto del Atleti, claro. No quedaba otra. Incluso probó a Mendy desde la frontal con un disparo de Joao Felix. Pero se consumían los minutos y el Atleti moría impotente. Con un Chelsea cómodo, comodísimo. Tocando en el centro del campo, sorteando entradas, permitiéndose el lujo de subir con los carrileros, encontrando a Ziyech en la frontal, su hábitat más peligroso.

Oblak era de nuevo, como hace un año en Anfield, el que mantenía a los rojiblancos vivos. Dos manos, a Werner y Ziyech, evitaba que la eliminatoria bajase el telón. Como se le apagaron las luces a un Luis Suárez que bajó los brazos en el minuto 60, con el duelo perdido ante Rudiger, y sustituido para fiarlo todo a la velocidad de Correa. También entró Moussa Dembelé, y Lemar, como medida desesperada de Simeone a 20 minutos del final, el momento en el que se dio cuenta de que necesitaba dos goles y cada vez quedaba menos tiempo.

Y aun así flotaba en el ambiente la permanente sensación de que se podían meter en el partido con cualquier jugada aislada. Cuando solo restaban 10 minutos, Simeone se comía el campo. "¡Es ahora!", se desgañitaba, segundos antes de que Savic lo complicara todo aún más. Un codazo a Kanté sin venir a cuento que Orsato cazó. Roja directa y enfado monumental, agotando más el poco tiempo que quedaba para el milagro y que se agotó cuando Emerson firmó la sentencia en el descuento.

Con la derrota y la eliminación, el Atlético se tendrá que centrar en la liga, la competición que le queda y en la que es líder. Europa otra vez les fue esquiva. Pasó el Chelsea, que, simplemente, fue mucho mejor.

Simeone, positivo pese a la eliminación

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este miércoles que no busca "excusas" en la eliminación de la Liga de Campeones contra el Chelsea, insistió en que el rival fue "mejor", advirtió de que no se arrepiente del plan de partido en la ida, apuntó que la Champions le costó a su equipo en toda esta temporada y consideró este día de "aprendizaje".

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid

"Yo estoy muy bien. Esta Champions nos costó desde el inicio. Acordémonos de lo de Rusia, Alemania, Salzburgo... Nos costó. Y hay que aceptarlo. Yo no miento, la realidad es la que es, tenemos que seguir mejorando, creciendo, tenemos un futuro prometedor y un presente importante. Y, a partir del gran esfuerzo que hicimos hoy, creceremos. Hay que aprender. Hoy es un día de aprendizaje", dijo en la conferencia de prensa vía telemática desde Stamford Bridge. Para él, el hincha del Atlético "debe estar molesto, dolido, decepcionado, como tiene que estar". "Y a partir de mañana, a más tardar el viernes, resetear y volver a pensar en lo que tenemos por delante, que con humildad y con trabajo seguiremos llevándolo adelante", declaró Simeone, que no tiene "absolutamente ningún miedo" de que esta derrota afecte a su equipo para el futuro.

"Hay que felicitar al rival cuando es superior", valoró el técnico, que repasó que su equipo intentó la presión alta sobre su rival, pero sin éxito. "No pudimos atacar como hubiésemos querido", admitió también Simeone, que asumió las decisiones que tomó a lo largo de la eliminatoria y de las que no se arrepiente.

Polémico cambio de Luis Suárez

Este miércoles, en la vuelta en Londres, Simeone sustituyó a Luis Suárez con 1-0 en contra a falta de media hora. "Porque creía lo que mostré, que poniendo a Llorente y Saúl en bandas, Lemar en medio, Correa dándole dinámica y dándole la posibilidad a Dembélé jugando de delantero más Joao podíamos repartir con más dinámica el ataque y no amontonar delanteros".

"Es normal que el futbolista quiera seguir jugando", dijo el técnico sobre el supuesto enfado de Luis Suárez por el cambio antes a 'Movistar', donde también habló del posible penalti a Yannick Carrasco con 0-0 en el marcador: "No busco excusas si fue penal o no. Es un episodio que el árbitro entendió de esa manera. Ellos fueron mejores. Cuando el rival es mejor, felicitarlo, mejorar, aprender y resetear para volver a pensar en la Liga".

A pesar de la derrota, Simeone expresó que se queda "con las cosas positivas del partido". "El encuentro de Joao fue para mi gusto muy bueno, en todos los conceptos, en regularidad, en continuidad de juego, en responsabilidad de cómo jugar el partido, creció Saúl en el segundo tiempo, gran partido de Giménez y Savic...", enumeró el preparador argentino entre lo positivo.