Miguel Ángel Díaz: "Llegados a este punto, Zidane tiene que rotar"

Miguel Ángel Díaz (Miguelito), periodista encargado de cubrir la información del Real Madrid en COPE e inalámbrico de sus partidos en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' sobre la victoria del Real Madrid ante el Eibar, tres puntos que colocan a los blancos en el coliderato de LaLiga Santander, junto al Atlético de Madrid, con dos partidos más jugados que los de Simeone:

"Llegados a este punto, Zidane tiene que rotar. Modric acabó el partido después de diez titularidades consecutivas con molestias, Lucas Vázquez, trece partidos seguidos, Varane once, Kroos nueve... hay que mover el árbol. El equipo necesitaba continuidad, son cinco victorias consecutivas pero Odriozola no juega desde septiembre, Militao desde octubre, Jovic desde noviembre. Casi todos han estado lesionados pero Zidane tiene que empezar a introducir rotaciones otra vez porque si no, no llegan a final de temporada. En las últimas ruedas de prensa dice que lo va a hacer, que cuenta con todos, pero lo cierto es que luego mete un cambio y después de una lesión o sanción. Esto no es una crítica, porque el Madrid, en esta política de renovaciones que empezará ahora Florentino Pérez: Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Modric... no nos olvidemos de Zidane, que le queda un año de contrato e igual hay que pensar en ir renovándole".

Importante victoria del Real Madrid

El Real Madrid sumó su cuarta victoria consecutiva en LaLiga al superar 1-3 al Eibar en un encuentro marcado por los primeros veinte minutos excelsos del conjunto blanco, que con Luka Modric a los mandos y con Benzema intratable logró tres puntos para igualar con el líder, el Atlético.

Los hombres de Zinedine Zidane llegaron a Ipurúa en su mejor momento de la temporada, con el impulso de tres victorias contundentes en el retrovisor y con ganas de aumentar la racha en un estadio en el que históricamente casi siempre triunfó, con la excepción de la derrota del curso 2018/19 (3-0).

���� EIBAR 1 - 3 REAL MADRID ⚪️



⚽️ El Real Madrid se pone colíder tras conseguir una sufrida victoria en Ipurua



✍️ Así vivimos el partido en @tjcopehttps://t.co/qiK7oIqYhC — Tiempo de Juego (@tjcope) December 20, 2020

El brillo de anteriores duelos aumentó hasta un nivel sobresaliente en los primeros minutos, en los que el conjunto blanco firmó sin duda sus mejores momentos del curso. Y, por encima del resto, sobresalió Luka Modric.

El centrocampista croata parece encontrarse como en el jardín de su chalet cada vez que pisa el césped de Ipurúa. Sobre ese verde, otras temporadas ofreció auténticos recitales. Imposible olvidar la ovación que recibió del público armero en 2017 o aquel pase estratosférico que dio a Cristiano Ronaldo con el exterior del pie derecho en 2018.

Benzema sigue marcando

El francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, marcó su séptimo tanto del curso liguero y se situó en el grupo de perseguidores del líder de los artilleros de LaLiga Santander, Gerard Moreno (Villarreal), que encabeza la tabla con ocho goles.

Benzema, que disfrutó de más oportunidades para ampliar su cuenta, igualó con el uruguayo Luis Suárez (Atlético de Madrid), Iago Aspas (Celta) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), y dejó atrás al argentino Leo Messi (Barcelona), que empató con su diana ante el Valencia con Pele como futbolistas de la historia que han marcado más goles en un mismo club.

Máximos goleadores del Madrid de Zidane a domicilio en Liga:

29 Benzema

28 Cristiano

17 Bale

14 Sergio Ramos — Pedro Martin (@pedritonumeros) December 20, 2020

Brais Méndez y Roberto Soldado lograron sus primeros dobletes con el Celta y el Granada para sellar las victorias sobre Alavés y Betis, respectivamente, y alcanzar tres tantos, los mismos a los que llega el colombiano 'Cucho' Hernández, que abrió el triunfo del Getafe en Cádiz.

El análisis de las lesiones de Tiempo de Juego

Tiempo de Juego ha analizado cómo marcha la temporada 2020-2021 en forma de lesiones. Las cifras son preocupantes: 250 lesiones (de las cuales, 185 son musculares) en este tramo incial, con respecto a las 188 que se registraron en la pasada temporada, transcurridos los primeros tres meses de competición.

CONSULTA AQUÍ EL INFORME DE TIEMPO DE JUEGO

De mantenerse la tendencia, se espera finalizar la temporada con 731 lesiones, con respecto a las 413 que se produjeron la temporada anterior.

Informe 'Tiempo de Juego' sobre las lesiones en LaLiga Santander durante la temporada 2020-2021

El Real Madrid es el equipo con más lesiones de LaLiga 2020-2021: 23 lesiones en 16 jugadores distintos. Equipos como el Sevilla, el Granada o el Villarreal han sufrido, en términos porcentuales, un incremento del 100% o más. Es llamativo el caso del 'submarino amarillo', que lleva 21 lesiones en 16 futbolistas, un +320% con relación a los primeros 100 días de competición de la temporada 2019-2020.

El mejor parado es el Celta de Vigo: 6 lesiones, en 6 jugadores. Es el equipo que menos lesiones musculares ha padecido esta temporada junto al Athletic (3).