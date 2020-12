- ESCUCHA EN DIRECTO LA RETRANSMISIÓN DEL EIBAR - REAL MADRID EN TIEMPO DE JUEGO

La novedad en el once de Zinedine Zidane es la entrada del brasileño Rodrygo, en sustitución de Vinicius.

El Real Madrid visita Ipurua en busca de una cuarta victoria consecutiva que le acerque a la cabeza de LaLiga Santander. Por su parte, el Eibar quiere dar un paso más para ascender posiciones en la tabla, en la que, al principio de esta jornada, navegaba decimotercero a cuatro puntos tanto del descenso como de Europa.

- Once del Real Madrid: Zidane sigue en su idea de no hacer rotaciones y alinea a los habituales, con la novedad de Casemiro, quien no jugó el último partido por sanción, y la de Rodrygo, que sustituye a Vinicius.

- Once del Eibar: Por su parte, José Luis Mendilibar alinea a Dmtrovic, Pozo, Arbilla, Bigas, Kevin Rodrigues, Inui, Expósito, Diop, Bryan Gil, Muto y Kike García.