Miguel Ángel Díaz: "Robert Sánchez puede ser el elegido para la Eurocopa"

La Selección española comienza este viernes su preparación de cara a la Eurocopa con el amistoso en Madrid frente a la selección de Portugal. Desde la concentración de la Roja, Miguel Ángel Díaz valora la última hora de los hombres de Luis Enrique.

"Entrenamiento de la Selección en el Metropolitano donde jugamos el primer partido ante Portugal. Ha dicho Luis Enrique que 23 de los 24 convocados estarán disponibles. Solo no estará Adama Traoré que se ha entrenado al margen y tiene unas molestias musculares. Incluso están los internacionales que jugaron la final de la Champions League hace unos días y mañana, además, podrían tener minutos. La gran incógnita es la portería. Luis Enrique, que sabe quién defenderá la portería en la fase final, pero que no nos lo va a decir. Podría debutar Robert Sánchez, cartaginés, 23 años, portero del Brighton, de 1,97 y ojo porque puede ser el elegido para esta Eurocopa. En principio será un equipo bastante titular y en el que puede tener minutos Laporte, en el centro del campo se supone que Buskets, que Koke y que Pedri pueden ser los elegidos y arriba vamos a ver cómo mezcla el seleccionador. Olmo, Ferran Torres y Gerard Moreno pueden ser los elegidos. Va a haber público en el Metropolitano mucho tiempo después, la última vez fue en 2019 ante Rumanía. De momento se han vendido 11.350 localidades".

España muestra sus primeras cartas ante la campeona, Cristiano y afición

La selección española de fútbol disputará este viernes en el Wanda Metropolitano el primero de sus dos amistosos para preparar la Eurocopa 2020, ante la vigente campeona de Europa Portugal, frente a la que querrá ofrecer una buena imagen que genere optimismo a menos de dos semanas para el debut en el torneo continental y con afición en las gradas.

A diez días de jugar en La Cartuja de Sevilla ante Suecia, España mostrará sus primeras cartas en un siempre atractivo duelo ante el combinado portugués, un rival que cuenta con mucho potencial en sus filas y que está señalado entre los más serios candidatos.

Con tan sólo cuatro días de entrenamiento y sólo dos con sus 24 convocados, el seleccionador Luis Enrique Martínez querrá que su equipo ofrezca su mejor cara y se aleje todo lo posible de la discreta imagen que dejó en la 'ventana' de marzo en los partidos ante Grecia (1-1), Georgia (1-2) y Kosovo (3-1) en busca de elevar el optimismo en una afición ante la que podrá mostrar su fútbol por primera vez en mucho tiempo.

15.000 espectadores se podrán dar cita en el Wanda Metropolitano para ver fútbol y a la 'Roja'. Ese aliciente de la gente puede ser también un plus para que la tricampeona de Europa intente acercarse a las prestaciones ofrecidas ante Alemania y el recordado 6-0 con el que selló su pase a la fase final de la Liga de Naciones, competición conquistada en su primera edición por los lusos.

Esa goleada también ha marcado a la selección española, donde el técnico asturiano, por primera vez desde su llegada, va a tener tiempo para ajustar su libro de estilo, que se pondrá a prueba esta vez ante una Portugal bastante sólida y que ha demostrado en los últimos años que es mucho más que la intacta voracidad goleadora de Cristiano Ronaldo.

El de Madeira acumula 103 goles internacionales y tiene ya muy cerca el récord mundial del iraní Ali Daei de 109, que tiene visos de poder caer en la próxima Euro. El portugués, a sus 36 años, sigue siendo una amenaza para las defensas, sobre todo para la novedosa y teóricamente poco experimentada zaga que seguramente ponga en liza Luis Enrique.

Sin el capitán Sergio Ramos, el seleccionador debe ir mirando quién forma el eje del centro de una zaga donde Pau Torres parece el mejor colocado, aunque es de los que ha tenido menos descanso por su participación en la final de la Europa League. Un caso similar pasa con el más experto de los centrales, César Azpilicueta, que ha visto premiado su gran año con el Chelsea, con el que se proclamó campeón de Europa.

El navarro se incorporó el miércoles y parece más complicado que pueda ser de la partida, lo que aumenta las opciones tanto de Diego Llorente, Eric García y de Aymeric Laporte, que podría tener su debut con la camiseta de la selección española. También habrá que ver si Marcos Llorente ocupa ya el lateral derecho, mientras que Jordi Alba y Gayà pelearán por ser el izquierdo y la portería podría arrojar claridad sobre el titular el día 14.

En el centro del campo, donde se augura una buena 'batalla' por la posesión, Luis Enrique debe elegir su '5' entre Busquets y Rodri, con Koke y Pedri como buenas alternativas a su lado, mientras que arriba, el mejor goleador, Gerard Moreno, podría tener todavía descanso y ser Morata la referencia, acompañado por Dani Olmo y Ferran Torres.

Por su parte, Fernando Santos también aprovechará este amistoso para ir afinando cosas para la defensa del título, que tendrá mucha exigencia ya desde la fase de grupos, en la que Portugal cayó en el 'grupo de la muerte' junto a Francia y Alemania, además de Hungría.

El técnico sí tendrá bajas seguras de posibles titulares como Rúbenn Dias, João Cancelo y Bernardo Silva, del Manchester City y que no se concentrarán hasta el sábado, y la del valencianista Gonçalo Guedes, por el coronavirus. Además, el veterano Joao Moutinho no ha entrenado con el grupo estos días y otra de las piezas claves como Bruno Fernandes aterrizó el miércoles y podría tener descanso.

Aún así, a Santos le quedan todavía muchas piezas importantes para plantar un once muy competitivo y sólido en su parte de atrás donde se mantiene otro veterano como el exmadridista Pepe. El atlético Joao Felix, que juega en 'casa', podría ser titular como acompañante de Cristiano Ronaldo.

Luis Enrique mantiene la incógnita de la portería: "Veo que el debate es por la posición, no por nombres"



Luis Enrique Martínez, seleccionador español, no confirmó el debut como internacional de Robert Sánchez en el amistoso ante Portugal de este viernes y encaró con naturalidad el debate de la portería, al asegurar que no tiene decidido el guardameta que va a jugar la Eurocopa.



"Como entrenador estoy acostumbrado, preparado y capacitado para lidiar con las polémicas que aparezcan dentro de la selección. Es mi trabajo y estoy encantado. Pensaba que el debate era por los nombres, pero veo que es por la posición", bromeó en una rueda de prensa en la que la portería fue el centro de atención.



El relevo de David de Gea a Unai Simón se dio en los últimos encuentros de la selección española, pero el seleccionador no confirmó que vaya a seguir así en la Euorocopa. "No lo sé o si lo sé, no lo puedo decir", afirmó.





