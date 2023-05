Manolo Oliveros: "Lo peor es contar esa sensación agridulce cuando el Barça celebraba LaLiga"

Lo han conseguido. El Barça ya es campeón de LaLiga tras vencer 2-4 a un pobre Espanyol en el RCDE Stadium. El equipo de Xavi culmina un gran año, en el que presentaron un dominio incontestable y en el que han sido líderes ininterrumpidamente desde la jornada 13. Manolo Oliveros, narrador de los encuentros del Barcelona en Tiempo de Juego, analiza en 'Tiempo de Análisis' el triunfo y el título de LaLiga del Barça.

"El Barça campeón de Liga aquí, en Cornellá. Su Liga número 27, desde la temporada 2018-19 no ganaba una Liga el Barça y ha tenido que ser aquí después del 2-4, después de los tres puntos cuando el equipo azulgrana ha conseguido su Liga número 27. Lo peor es tener que contar esa mezcla, ese sabor agridulce al final, cuando celebraban LaLiga en el centro del campo los jugadores del Fútbol Club Barcelona y el staff técnico brincando en el círculo central. Esa avalancha, esa invasión de campo desde el Gol de Cornellá, han tenido que intervenir los antidisturbios para evitar que se fueran incluso a los vestuarios. Una triste imagen, lamentable, de unos seguidores que seguramente no representan al Real Club Deportivo Espanyol, que con no sumar ningún punto en la noche de hoy tiene muy complicado el mantenerse en la categoría, ojalá sea así, y se mantenga al final, si lo merece, en esta Primera División. De momento, celebrando LaLiga el Barça aquí en Cornellá, después del 2-4, LaLiga número 27, desde la 2018-19 que no lo ganaba, con gente con Messi o Suárez en la plantilla. Hoy se escribe otra historia"

Xavi: "Hemos hecho un gran trabajo, el objetivo era ganar títulos"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó después de ganar LaLiga al vencer al Espanyol en el RCDE Stadium (2-4), que el equipo ha hecho "un gran trabajo" y recordó que el objetivo del curso era "ganar títulos".

El técnico, en rueda de prensa, destacó que el título se ha conseguido "a falta de cuatro jornadas" para el final: "Y a 14 puntos del Real Madrid y a 16 del Atlético, lo que significa que hemos sido mucho mejor que el contrario. Se tiene que celebrar como se debe. Estoy muy contento y orgulloso".

Xavi destacó la palabra "equipo" de forma constante en su comparecencia: "De eso estoy muy orgulloso. Todo el mundo se ha puesto el mono de trabajo. Ha priorizado el equipo a la individualidad y esto es lo más importante. Nos da mucha calma, esperanza y tranquilidad".

Xavi, en rueda de prensa, sobre la invasión de campo:



"No estábamos en nuestra casa, tenemos que tener un respeto hacia el @RCDEspanyol"



"Era un momento muy difícil como para no celebrar, en ningún momento hemos intentado provocar a nadie"

El responsable del banquillo del Barcelona apuntó que ha habido momentos "duros y complicados", aunque ensalzó el carácter del bloque para ser "una familia" en las etapas más complejas del curso. "Hemos jugado muy bien al fútbol en algunos partidos y en otros hemos sabido sufrir", reflexionó.

Pese a su satisfacción personal, el técnico descartó que ésta sea "LaLiga de Xavi" y trasladó el protagonismo a los futbolistas. El entrenador comentó que los jugadores han sido "vitales y claves" y han entendido "a la perfección" su libro de estilo.

Laporta: "Hemos devuelto la ilusión al barcelonismo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmó después de la consecución de LaLiga en el RCDE Stadium tras ganar al Espanyol (2-4), que el equipo ha devuelto "la ilusión al barcelonismo" y subrayó que ha sido un título "muy trabajado y con mucho esfuerzo".

El máximo mandatario azulgrana, en declaraciones a Movistar +, aseguró que ganar a falta de cuatro jornadas para el final "sienta muy bien". Además, se mostró esperanzado de que este nuevo trofeo en las vitrinas sea "el inicio de una etapa" muy positiva para la entidad catalana.

@JoanLaportaFCB, en @MovistarFutbol



"Esta Liga va dedicada a todos los culés"



"Xavi ha sido determinante. Ha trabajado mucho para que podamos ofrecer un fútbol de calidad"



"Queríamos ganar @LaLiga cuanto antes"

Laporta destacó la figura del entrenador, Xavi Hernández: "Ha sido determinante. Ha trabajado para que podamos ofrecer un fútbol de calidad y de trabajo. Tenemos un gran técnico y un gran 'staff'. Tiene conocimientos del fútbol en general y de nuestra institución".

El presidente, en cualquier caso, insistió en que la entidad siempre se mostró prudente sobre las opciones de conseguir este título de LaLiga. "Pensábamos que íbamos por el buen camino, pero nunca puedes decir que está hecho. Cualquier equipo te puede complicar un partido", reflexionó.