DIRECTO | Espanyol 0 - 0 Barcelona; Comienza el partido

7' | Se queda tendido Melamed tras una patada dura de Busquets. Se para el partido otra vez. No vio amarilla Busquets por la entrada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

6' | Fuera de banda a favor del Espanyol tras cortar una jugada de ataque del Barça, comandada por Gavi.

5' | ¡FUERA PEDRI! La primera del Barça. Aparición de Koundé, que cogió línea de fondo y le dejó la pelota a Pedri, cuyo remate se fue fuera por poco.

JOAN BATLLORÍ: "Muchos pitidos al Barça cuando tienen el balón"

4' | Ahora se duele Busquets tras una entrada de Melamed. Inicio muy trabado de partido.

3' | Ojo porque habrá que ver si Brian Oliván puede seguir. Está sangrando de la nariz. Calientan varios jugadores del Espanyol por si acaso.

2' | Amarilla para Koundé tras ponerle el brazo en la cara a Brian Oliván. Empieza fuerte el derbi catalán.

1' | ¡Uy Joselu! Remate cruzado del delantero perico en la primera jugada de partido que se marcha fuera por poco, aunque había fuera de juego. Inicio atrevido del Espanyol.

¡¡COMIENZA EL PARTIDO!! Mueve la pelota el Espanyol.

QUIQUE IGLESIAS: "No está lleno el estadio pero hay un gran ambiente"

Pancarta del Espanyol a la salida de los jugadores: "Som L'Espanyol i això es la nostra vida" ("Somos el Espanyol y esto es nuestra vida").

¡¡SALTAN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO!! El Barça busca su 27ª Liga.

Ambientazo en el RCDE Stadium, tanto por lo que se juega el Barcelona como por lo que se juega el Espanyol. Vaya partidazo vamos a vivir.





ONCE DEL ESPANYOL: El equipo perico se juega la vida y sale con este once, con Braithwaite y Joselu en la delantera blanquiazul.

ONCE DEL BARCELONA: Xavi repite once por tercer partido consecutivo, y sale con su alineación habitual en estos últimos partidos. Con este once, el técnico culé busca proclamarse campeón de LaLiga.

La afición del Barça ya está arropando a su equipo en los exteriores del RCDE Stadium, cómo se puede ver en los vídeos de Víctor Navarro en los exteriores

¡¡¡HOLA, HOLA!!! El Barcelona busca volver a levantar un título de LaLiga cuatro años después, algo que conseguirá si vence al Espanyol en este encuentro que cierra la jornada dominical de LaLiga Santander. El equipo de Xavi quiere cerrar un gran año en la competición liguera, en la que han demostrado ser el dominador absoluto del campeonato. Los culés ya están animando en los aledaños del RCDE Stadium, en un partido que viviremos con la narración de Manolo Oliveros, y con los comentarios de Dani Senabre, Helena Condis, Pedro Martín, Tomás Guasch, Maldini, Josep María Minguella y todo el equipo de Tiempo de Juego. ¡ESTO EMPIEZA!