Manolo Oliveros: "Koeman no tenía revulsivos, no era mejor lo que salía que lo que había en el campo"

Manolo Oliveros, narrador de los partidos del FC Barcelona en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' de la derrota del FC Barcelona ante el Sevilla (2-0) en el Ramón Sánchez Pizjuán en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Pues aquí estamos, después de Tiempo de Juego, después de El Partidazo, escuchando a los opinadores con Juanma y reflexionando sobre qué ha hecho el Barça. Seguramente njo ha merecido más, es verdad que Bono ha estado bien, buena parada en una falta a Messi, pero el Sevilla ha hecho un mejor partido que el Barça que ha puesto a lo mejor y no tenía revulsivos. Ha tenido que esperar minuto 80 y pico para Riqui Puig, pero no era mejor lo que salía que lo que había en el campo, por lo tanto está todo muy decantado por el Sevilla. Esta más lejos esa final a la que se aferraba Ronald Koeman y el barcelonismo. Ojo a la liga hay que quedar entre los cuatro primeros y la vuelta contra el Sevilla de Lopetegui que hoy ha ganado merecidamente la Barça".

El Sevilla FC dio el primer paso para estar en la final de Copa del Rey después de vencer (2-0) al Barça este miércoles en la ida de semifinales celebrada en el Sánchez-Pizjuán, gracias a los goles de Koundé y Rakitic, quien dobló la renta local en el minuto 85.

El que fuera centrocampista del Barça hasta el año pasado complicó la pelea por el título a su ex. El croata sentenció la victoria de un Sevilla que golpeó en el primer tiempo con el central francés y en el segundo supo aguantar la respuesta visitante. Bono se hizo grande ante Messi y los de Julen Lopetegui ven cerca una nueva final de Copa, con la vuelta dentro de tres semanas.

Koundé fue el verso libre que marcó la diferencia en un primer tiempo de batalla acompasada. En un tablero de ajedrez de idénticas piezas, el central francés rompió líneas y con un auto pase ante Umtiti se metió en el área y le pegó con todo para batir a Ter Stegen en el minuto 25. Por entonces el Barça parecía ganar la batalla a los puntos, además de haber tenido la única ocasión.

Griezmann vio el desmarque de Messi y el argentino remató sin dejar caer el balón, pero Bono tapó el gol con su pierna izquierda. La irrupción del '10' cambió un inicio de rondos e intercambio de presión adelantada, un calco de intenciones un equipo del otro. La llegada del Barça hizo recular por momentos al Sevilla, pero los gritos de Lopetegui evitaban que su equipo se metiera en la cueva.

En los de Koeman todo empezaba por Dembélé, sin conexión en el centro del campo entre Pedri y Messi. En el Sevilla, el pase en largo buscando a En-Nesyri fue la opción preferida hasta que Koundé asomó con el primer aviso local. El joven central se vio solo pero dudó entre el pase y el tiro. En la siguiente, no vaciló y se fue directo a la portería para dar ventaja al Sevilla.

��️ "Saber sufrir y tener claro el plan", las claves de la victoria según @jkeey4. #CopaDelRey ��#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 10, 2021

Tras el descanso reaccionó el Barça, pero topó con Bono y con un Sevilla muy serio, que no descuida apenas un milímetro cuando hay que ponerse el mono de defender. Messi se soltó y los de Koeman se hicieron dueños del balón. El cuadro andaluz confió en su seriedad atrás y en la contra, una combinación que terminaría siendo la buena gracias a las paradas de Bono y al 2-0 de Rakitic.

El croata avisó en la reanudación, al igual que Messi. El intercambio fue también con De Jong y En-Nesyri, pero a partir de ahí fue más protagonista el Barça y Bono comenzó a frustrar al capitán culé. Lopetegui renovó el esfuerzo con los cambios algo que no pudo o no quiso hacer Koeman, ambos equipos con bajas.

Messi, con 37 goles en 40 partidos ante el Sevilla, no agrandó ese idilio aunque fue quien más lo intentó, ni siquiera en una falta muy propicia en el último minuto que terminó de encumbrar a Bono. La buena racha del Sevilla aumentó a costa de la azulgrana, con la vuelta dentro de tres semanas en el Camp Nou para decidir el rival de Athletic Club o Levante en la final copera.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, lamentó la derrota cosechada ante el Sevilla FC (2-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y aseguró que su oponente se lleva "demasiado premio" para el choque de vuelta y apuntó que "no se puede criticar" al equipo debido al "desgaste impresionante" que han tenido en el último mes y medio.

"Es un resultado en contra, está claro, el Sevilla se lleva demasiado premio. Yo he visto a un Barca que ha jugado bien, que ha creado la primera gran oportunidad antes del 1-0. Hemos hecho de todo, hemos creado ocasiones, hemos presionado mucho en la segunda parte y no puedo culpar al equipo por el desgaste que ha hecho. Falta otro partido e intentaremos ganar y jugar la final", indicó el neerlandés en rueda de prensa.

"El partido de vuelta será complicado con 2-0. Un gol fuera de casa vale mucho y hemos tenido oportunidades para marcar, pero su portero estuvo bien. Sin embargo, creo que este Barça en casa es capaz de cualquier cosa", añadió Koeman, que confirmó que Lenglet no tenía problemas físicos después de no haber disputado un solo minuto ante sus excompañeros.

"No tiene problemas físicos Lenglet, ha sido una decisión de jugar con Mingueza y Umtiti. Hay muchos partidos y poca gente atrás. Hay que intentar tener a todo el mundo disponible. Umtiti tuvo dos jugadas en las que dejamos demasiado espacio en el primer gol, pero ya desde el medio campo, y en el segundo gol le dije a mi defensa que siguiera corriendo. Nosotros no jugamos al fuera de juego, no ha sido una buena indecisión. Umtiti estuvo bien, ha cometido fallos como todo el mundo pero esto es parte del fútbol. No es justo ir a por él. Perdemos todos y cuando ganamos, ganamos todos", agregó.

"¿El árbitro? En general estuvo bien Mateu Lahoz, pero claro siempre hay dudas. Sobre todo con la jugada del penalti porque todo el mundo me ha dicho que es penalti. Tengo que creer a la gente y no sólo ha sido gente del Barça... no sé por qué el VAR no ha entrado. Ellos han hecho bastante faltas, en el medio del campo que casi eran tarjeta, pero han defendido bien y son un equipo fuerte. Tienen una gran plantilla pero nosotros pudimos ser superiores en la segunda parte y eso nos da esperanzas para el partido de casa", agregó.

Además, Koeman se justificó al haber dejado tres cambios por hacer. "He hecho dos cambios porque el equipo estaba bien y no tenía razones para cambiar. No vi a mis jugadores muy cansados y por eso no cambié. Un gol en contra no quiere decir que sea fallo nuestro. Jugamos contra grandes equipos, y defensivamente hemos estado bien".

"Tuvimos oportunidades pero no entraron. Hemos hecho de todo para marcar un gol, pero no fue así. Tener un calendario de tantos partidos y tantos viajes es difícil y estoy impresionado por el desgaste que ha hecho mi equipo en el partido de hoy. No tengo dudas de mis jugadores, no nos pasará factura anímicamente (...) Claro que prefiero perder un partido de Liga y ganar en Copa, pero en general no se puede criticar al equipo porque su esfuerzo ha sido impresionante", finalizó Koeman.