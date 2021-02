DIRECTO | Sevilla 0 - 0 Barcelona; Koeman da entrada a Junior en el lateral derecho; el Papu hará de Ocampos

ESCUCHA EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL SEVILLA - BARCELONA, PARTIDO DE IDA DE SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY

Minguella: "Los dos se tienen miedo, los dos saben que son dos partidos y no quieren correr ningún riesgo".

8'. Gran conducción de Joan Jordan que se plantó en la frontal del área, pero su pase fue malo y acabó en los pies de Umtiti.

5'. Muy atento Aleix Vidal para cortar el intento de pase largo de Messi hacia Jordi Alba.

Pepe Prieto: "Veo al Sevilla un poco temeroso. Lo que tengo claro es que debe atacar por la banda de Escudero".

Paco González: "Es muy raro ver a dos zurdos en la banda derecha del ataque del Barcelona".

Messi (33 años) llega en Sevilla a los 900 partidos en el fútbol profesional:

758 con el Barça

142 con Argentina



Se enfrenta a su rival preferido:

37 goles en 40 partidos contra el Sevilla — Pedro Martin (@pedritonumeros) February 10, 2021

2'. Primeras posesiones largas de ambos equipos que apuestan por manejar y mantener el cuero en unos instantes de tanteo.

COMIENZA EL PARTIDO: Pone el balón en juego Leo Messi. El Sevilla de blanco y con su habitual 4-3-3. El Barcelona con su uniforme tradicional azulgrana y el 4-2-3-1 por el que suele apostar Koeman. Arbitra el encuentro el valenciano Mateu Lahoz. En el VAR estará Iglesias Villanueva.

Minguella: "No ha querido Koeman salir con dos centrales zurdos y por eso prueba con Junior en el lateral derecho. Lo demás es todo lo que tiene".

Dani Senabre: "Barrunto goles porque la defensa del Barcelona no me da ninguna seguridad, pero aplaudo que no esté Lenglet".

Pepe Prieto: "Ha sido difícil para el entrenador meter al Papu porque adelanta a Munir que lo estaba haciendo muy bien. Le tiene mucha confianza porque lo pone con muy poco tiempo en el equipo".

Ambos equipos se midieron en LaLiga el pasado 4 de octubre en el Camp Nou, en su único precedente de esta temporada. El partido acabó 1-1. Adelantó De Jong al Sevilla, puso las tablas para los azulgranas Coutinho.

El Sevilla se ha plantado en estas semifinales sin recibir ningún gol después de eliminar a Ciudad de Lucena (0-3), Linares Deportivo (0-2), Leganés (0-1), Valencia (3-0) y Almería (0-1). El Barcelona se deshizo en su camino de Cornellá en la prórroga (0-2), Rayo Vallecano (1-2) y Granada también en el tiempo extra (3-5).

ONCE DEL SEVILLA: Sale con todo Julen Lopetegui en busca de un resultado que le acerque a la final del torneo. Once de gala de los hispalenses que tienen las bajas de Jesús Navas, Acuña y Ocampos. En su lugar jugarán en el lateral derecho Aleix Vidal, en el izquierdo Sergio Escudero y arriba el Papu Gómez en su primera titularidad desde su llegada en el pasado mercado invernal.

ONCE DEL BARCELONA: También sale con todo Ronald Koeman que no puede contar con los lesionados de larga duración Ansu Fati, Coutinho y Sergi Roberto. La baja de Araujo, producida el pasado domingo ante el Betis, la suplirá en el centro de la defensa Mingueza haciendo pareja con Umtiti por lo que Lenglet empezará en el banquillo. El lateral derecho será Junior Firpo. Arriba estará el tridente Messi, Dembélé y Griezmann.