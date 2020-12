Manolo Oliveros: “El Barça está triste, no brilla y como esto no cambie…”

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, habla en Tiempo de Análisis sobre el mal partido de los azulgranas en la victoria ante el Levante (1-0).

"Otra noche muy triste del Barça. Lo mejor, el resultado, 1-0 con gol de Messi, que sigue siendo el mejor. El Barça está triste, no brilla, están desdibujados en el campo, descolocados y sin garra. Lo mejor, el resultado, que le aleja de los puestos peligrosos; no le acerca a la cabeza, le aleja de esos once puntos que tenía la gente del descenso. O cambian las sensaciones o de poco servirá este gol de Messi. Han pedido la hora, dos córners seguidos, una duda de un penalti de Umtiti… y vienen la Real Sociedad y el Valencia. Como no cambie esto, la tristeza se reflejará en el juego y en el resultado. Lo mejor, la victoria, y pidiendo la hora".

Sufrida victoria ante el Levante

Un balón de oxígeno con el sello de Lionel Messi en el minuto 76 dio un triunfo balsámico al Barcelona contra el Levante (1-0), un premio a la persistencia de los locales que no convencieron ante un rival que luchó hasta el final en el Camp Nou. El Barça puso fin a dos derrotas consecutivas. Era un partido decisivo y no falló, pero su juego no convenció y sufrió para sumar los tres puntos ante un equipo que le arrebató el balón tras el tanto de Messi y que, en los últimos minutos, puso el miedo en el cuerpo de los azulgrana. El argentino salvó al Barça. Quizá no está en su mejor momento, pero sigue siendo decisivo. También en un Barcelona triste, sin confianza en su juego y con el algunos jugadores siendo la sombra de lo que deberían ser.

Messi celebra el 1-0 ante el Levante UD

Dejó entrever Koeman en la previa que daría entrada a los jóvenes y se mostró reacio a cambiar de sistema. No pasó ni una cosa ni la otra. Jóvenes como Pedri, Konrad o Riqui Puig fueron suplentes y en ataque jugó con un 4-3-3 en detrimento del 4-2-3-1. Jugó Messi de falso '9', Braithwaite se situó en la izquierda y Griezmann en la derecha. Coutinho jugó en la medular, de interior, aunque se mostró tan discreto como cuando juega como mediapunta. El Barça respira, de momento, y se sitúa a nueve puntos del Atlético de Madrid.

Koeman confía en que todavía hay Liga

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman consideró que la victoria contra el Levante en el Camp Nou (1-0) "ha sido muy merecida. Ha sido un partido muy complicado, pero creo que hemos creado bastante y hemos mejorado bastante a medida que ha avanzado el partido. El Levante ha tenido dos oportunidad de gol claras en el primer tiempo, pero en el segundo hemos apretado mucho", afirmo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Ronald Koeman no quiere comentarios desde el club acerca del futuro de Leo Messi.FCB

Respecto a la apuesta de inicio por el 4-3-3, Koeman explicó que tuvieron "este plan de inicio porque esperábamos que el Levante nos presionara mucho". Y preguntado por el motivo por el cual el Barcelona ha finalizado el partido con tres centrales tras la entrada de Samuel Umtiti por Antoine Griezmann respondió que "faltaba poco para el final, el contrario ha puesto más gente arriba y seguramente iban a tener saques de esquina. Había que asegurar el resultado porque era muy importante ganar este partido".

También se refirió a Riqui Puig y una supuesta filtración de una conversación de vestuario. En este sentido, Koeman contestó: "Ha calentado para entrar en el partido con empate a cero, pero cuando hemos marcado el gol ha cambiado el plan. Su suplencia no tiene nada que ver con lo que se ha explicado en la prensa".

Además, aseguró que "el Barcelona es candidato a ganar la Liga, quedan muchos partidos por delante y tenemos que conseguir tener más confianza en nuestro juego y mejorar nuestra efectividad de cara a portería". Y consideró que "son justas las críticas recibidas después de perder cuatro de cinco partidos fuera de casa", pero que "hay cosas que el equipo está mejorando y ganar partidos hará que tenga más confianza en sí mismo".