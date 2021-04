Manolo Oliveros: "Así no se gana la Liga"

Dembélé salvó una espesa noche del Barcelona en el Camp Nou. Una sufrida victoria por la mínima que sitúa a los de Koeman a un punto del Atlético de Madrid antes del Clásico del próximo sábado ante el Real Madrid. Manolo Oliveros, narrador del conjunto azulgrana en Tiempo de Juego, ha valorado el 1-0 ante un luchador Real Valladolid.



"Así de esta manera no se gana la Liga. En el estadio del Camp Nou que tenemos aquí detrás esta noche el Barça ha podido ganar 1-0 al final con gol de Dembélé. Es verdad que ha achuchado muchísimo en la segunda parte, que ha merecido ese gol, pero no se gana la Liga de esa manera apurando hasta el final. En el descanso Leo Messi les decía a los jugadores hay que marcar un gol por lo menos. Hemos de ganar para colocarnos a un punto tan solo del Atlético, dos puntos por encima del Madrid, pero de esta manera no van a ganar la Liga. Pensando que son los más guapos, que tienen una camiseta preciosa, un escudo precioso… han de salir a trabajar, a sudar desde el primer minuto con más intensidad. Era un Barça totalmente desconocido. Recordaba el Barça frente al Cádiz, frente al Elche... al final tres puntos valiosísimos. El gol de Dembélé, prácticamente, en el minuto 90 da muchísima ilusión a esta Liga. En esta recta final que seguiremos viviendo aquí, en Tiempo de Juego".





�� Nunca hay que dejar de creer �� pic.twitter.com/B7qtQOnLVS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 5, 2021

El Barça no estaba a 1 punto del líder (entonces era el Getafe) desde la cuarta jornada. — Pedro Martin (@pedritonumeros) April 5, 2021

"Hemos estado lejos del nivel mostrado últimamente"

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman admitió que su equipo estuvo "lejos del nivel mostrado últimamente" tras el triunfo por 1-0 ante el Valladolid con un gol de Ousmane Dembélé en el minuto 90 que sitúa a los azulgranas a tan solo un punto del líder, el Atlético de Madrid.



"En la primera parte nos faltaron más cosas que crear oportunidades en ataque. Tampoco estuvimos bien a la hora de empezar el juego desde atrás y presionar arriba. He visto al Barcelona lento y cansado y por eso he cambiado el sistema de juego en el descanso", añadió el técnico holandés en la rueda de prensa posterior al encuentro.