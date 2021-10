Manolo Lama: "El 85% del mundo pensaba que el Madrid ganaría en el Camp Nou"

Manolo Lama, narrador del Barcelona - Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en'Tiempo de Análisis' de la victoria de los blancos en el Camp Nou 1-2, que deja a los de Ancelotti líderes de LaLiga.

"Dije 1-2 y 1-2 quedó. El 85% del mundo pensaba que el Madrid ganaría en el Camp Nou porque a día de hoy está mejor que el Barça. El Madrid no está expléndido, pero el Barça está muy mal. El Madrid ha ganado con lo puesto, sin despeinarse con un plan establecido por Ancelotti: Defender juntitos, robamos, pelota larga a la espalda de la defensa del Barça y volcar a la izquierda a la banda de Vinicius para que tuviera superioridad. El Barça, con ganas, voluntad, pelea y lucha pero con poca eficacia; no tiene un jugador que desequilibre, que marque las diferencias y así es muy muy difícil ganar. El Madrid va a estar en la pomada por LaLiga y no veo al Barça con ninguna opción de ganar el título porque no tiene mimbres para pelear por un campeonato".

El Real Madrid sigue dominando los Clásicos

El Real Madrid se llevó el primer clásico postMessi (1-2) con un gol de Alaba en la primera mitad que el Barcelona, tan voluntarioso como inofensivo, fue incapaz de remontar. Lucas Vázquez y Agüero anotaron en el añadido, en un partido igualado y con pocas ocasiones de gol. Salió el Barça a buscar arriba al Madrid desde el inicio, con muchas ganas de agradar a un Camp Nou prácticamente lleno, que hoy recuperaba todo su esplendor por primera vez desde la pandemia. Así, los veinte primeros minutos fueron de claro dominio local, hasta que el conjunto blanco empezó a desperezarse y Vinicius a activarse por la banda izquierda para empezar a sembrar la duda en la defensa azulgrana.



En su primer aparición en el área, el brasileño reclamó penalti por un empujón de Miguenza que el árbitro no concedió. Y poco después, el Barcelona tendría la primera ocasión del partido en una jugada por la izquierda de Memphis que acabó con el balón en las botas de Dest. El lateral estadounidense, que hoy actuaba de nuevo como extremo, envió inexplicablemente en el esférico a las nubes con Courtois prácticamente batido. Y es que existen, al menos, tres certezas en esta vida: que todos nos moriremos algún día, que al agua moja y que el Barça de Koeman tiene menos pegada que el equipo de un asilo.



Todo lo contrario que el Real Madrid, que en su primer llegada clara, pasada la media hora, solo necesitó enlazar cuatro pases en una contra para que Alaba fusilara de tiro cruzado con la zurda a Ter Stegen para poner el 0-1. Ancelotti, que repitió el once que goleó al Shakhtar, tuvo claro el guion desde el primer minuto, aguantar las tímidas embestidas de su rival y hacerle daño al contragolpe. Piqué pudo empatar poco después, pero cabeceó demasiado cruzado un córner botado Memphis, y Alaba tapó un disparo de Ansu Fati, a asistencia de Jordi Alba, poco antes del final de la primera mitad.

Alaba celebra su golazo que abrió el marcador (EFE)



Koeman movió al banquillo al descanso, dando entrada a Coutinho por Mingueza, retrasando a Dest al lateral y pasando de un 4-4-3 a un 4-2-3-1, con el atacante brasileño recién ingresado actuando en la media punta. El mismo retoque que el preparador neerlandés hizo, con poco éxito, cuatro días antes, en la Champions ante el Dinamo de Kiev. Con todo, salió el Barça de nuevo con más ambición que el Real Madrid al inicio de la reanudación pero, como muchos partidos esta temporada, fue otra vez un quiero y no puedo.



Los de Ancelotti, cómodos en el repliegue, dejaban el desgaste para el rival, y aún pudieron sentenciar en dos acciones de Benzema. La primera fue una volea pasada la hora que paraba el meta alemán y, diez minutos después, el francés se trastabillaba en la línea de gol y no acertaba a rematar una asistencia de Mendy. El Barcelona, en cambio, solo se acercó a la meta de Courtois con un disparo de Dest y un cabezazo del recién ingresado Agüero, ambos desviados.



Ya con el tiempo cumplido buscaba el Barça el empate de la desesperada pero Piqué no acertaba a rematar un centro de Memphis y, mientras reclamaba penalti, el Madrid armaba su enésimo contragolpe. Esta vez era Asensio, que acaba de entrar de refresco, el que se plantaba solo frente a Ter Stegen. Y este desviaba su disparo a las botas de Lucas Vázquez, que no perdonaba el segundo. En la jugada siguiente, el Kun anotaba el tanto local en un acción de puro '9', pero ya era demasiado tarde para el equipo de Koeman. El Madrid volvía asaltar el Camp Nou en otro clásico emocionante, pero que ha bajado un par de peldaños en cuanto a espectáculo y en cuanto a talento.





El análisis de Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó que fue "un partido práctico e inteligente" el que hizo su equipo en el Camp Nou tras vencer por 1-2 al Barcelona en LaLiga Santander: "Defensivamente hemos estado muy bien y hemos sido muy eficaces en la contra. Este equipo tiene esta calidad y tenemos que disfrutarlo", consideró Ancelotti en rueda de prensa.



Además, opinó que el Real Madrid jugó "contra un gran equipo que ha hecho un gran partido" y que les complicó el encuentro y les hizo "sufrir". En este sentido, dice que el conjunto blanco puede "competir contra cualquiera en Europa" porque es un "equipo sólido". Ésta es la primera vez que Ancelotti gana en el Camp Nou en toda su carrera como entrenador, pero es un dato que no lo considera relevante: "Estoy feliz por ganar, porque el Clásico es el partido más importante y hemos ganado en el Camp Nou. Pero desafortunadamente son solo tres puntos".

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en Mestalla durante el partido de Liga ante el Valencia. EFE



Respecto al estado de salud de Thibaut Courtois, que se tiró al suelo tocándose la rodilla derecha en el tramo final del partido, Ancelotti explicó que "ha tenido una molestia", pero que "no parecía algo serio y después se encontraba bien". Preguntado por el buen rendimiento de los jóvenes Vinicius Júnior y Rodrygo, Ancelotti consideró que "están haciendo un gran trabajo ofensivo y defensivo, pero toda la plantilla está bien y quiere jugar, y esto es bueno".

Koeman, positivo pese a la derrota

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, consideró que su equipo demostró "que no es inferior al Real Madrid" a pesar de caer por 1-2 ante los blancos en el Clásico de LaLiga Santander disputado este domingo en el Camp Nou.



"Estuvimos bien en la primera parte, controlamos el partido y tuvimos una oportunidad muy grande de ponernos por delante en el marcador (la que tuvo Dest en el primer tiempo). Pero ha sido al contrario, y en la segunda parte el Madrid ha podido hacer su juego, esperando y defendiendo", analizó Koeman en rueda de prensa.



Así, admitió estar "decepcionado con el resultado", pero no por lo que hizo su equipo. "Es una lástima porque tuvimos las oportunidades para ponernos por delante", insistió. Además, dijo que "perder un clásico siempre significa más que tres puntos". Pero, según el técnico neerlandés, "no hay tiempo de bajar los brazos, porque el miércoles hay otro partido (ante el Rayo Vallecano)". "Se puede estar triste hoy, pero a partir de mañana hay que preparar el próximo partido", sentenció.



Respecto a la dificultad del Barça para ganar los grandes partidos últimamente, Koeman admitió que al conjunto azulgrana "se le tiene que exigir ser grande ante los grandes equipos" y que "cada vez se está más cerca" de conseguirlo.



Sobre el bajo rendimiento de Ansu Fati en el clásico y el cambio después de una jugada en la que se pudo hacer daño, Koeman no quiso ser alarmista: "Fue difícil para Ansu crear más, porque ellos defendieron bien. Las pequeñas molestias creo que no son en la rodilla ni es algo grave. Ha jugado 70 minutos y le tocaba descansar para poder estar listo el miércoles".