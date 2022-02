Manolo Lama: "Mbappé es de largo el futuro rey del fútbol"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en Tiempo de Análisis de la derrota de los blancos en el Parque de los Príncipes 1-0, con un gol de Mbappé en el minuto 94, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"La mejor noticia para el Madrid es el resultado. Perder solo 1-0 es para festejarlo porque el Madrid sigue vivo y tiene noventa minutos, el Bernabéu y su afición. Muy mal el Madrid, el peor partido de la temporada menos en lo defensivo porque Militao, Alaba, Courtois y Casemiro han mantenido al equipo vivo. Kroos y Modric, desaparecidos; Benzema no tendría que haber jugado porque no estaba al 100% físicamente, Vinicius no ha podido irse de su par, Asensio no ha entrado en juego... para lo mal que ha estado el Madrid, el resultado es una gran noticia. Kylian, vente para Madrid. Dios mío qué fubtolista, qué jugador, qué estrella. Que lo fiche el Madrid cuanto antes y por el bien de la Liga. Es de largo el futuro rey del fútbol. Los que intentan ser príncipes y compararse con él, están a años de luz de este búfalo, de esta bestia y de este animal que ha vuelto a demostrar que es un fenómeno".

Mbappé, estrella del PSG - Real Madrid

Kylian Mbappéé, el jugador con el que sueña el madridismo, se convirtió en su pesadilla en los octavos de final de la Liga de Campeones y colocó al París Saint-Germain en una situación favorable para avanzar a cuartos. Su gol en el descuento fue el colofón de un recital en el que trajo a maltraer a la defensa del Real Madrid, que se salvó de una peor suerte gracias al acierto de Thibaut Courtois, que firmó varias paradas, incluido un penalti a Leo Messi provocado por Mbappé. El francés, que no ha renovado su contrato con el PSG y que muchos sitúan ya en el Madrid, demostró que la cabeza sigue en su actual equipo y que su determinación es ganar la Liga de Campeones con los franceses.

Hasta 22 remates firmó el París Saint-Germain que buscó más salir con ventaja del primer envite entre dos de los más grandes equipos del continente. Lo mejor para el Madrid fue el resultado, remontable en la vuelta, aunque los blancos la afrontarán sin Casemiro y Mendy, amonestados y que cumplirán sanción.



Mbappé, coreado por los pocos madridistas que acudieron al estadio al inicio del encuentro, les amargó la noche con constantes ocasiones de peligro, mucho más inspirado que Messi, lejos de su nivel habitual y que falló un penalti. Fue el estilete del dominio francés, en todas las líneas, con una victoria táctica de Pochettino sobre Ancelotti, atenazado en su esquema, sin recursos para responder a uno de los mejores partidos del PSG esta temporada.









¿Fichará Mbappé por el Real Madrid?

Kylian Mbappé agradeció el cariño de la afición del PSG y tras marcar en la última jugada del partido el tanto del triunfo ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (1-0), aseguró que "es un sueño" ver a los aficionados parisinos corear su nombre: "Somos felices tras un partido muy importante, empezamos bien, tuvimos ritmo, trabajamos juntos y hemos ganado el primer partido. Queda el Bernabéu, para el que vamos a estar listos", dijo en Movistar.

"Veo la eliminatoria un poco mejor porque ganamos pero no está sentenciada, conocemos al Real Madrid, es de los mejores equipos del mundo y vamos a estar listos para ayudar al club para clasificarnos. Es un sueño ver toda la gente corear mi nombre así, es un gol importante en el último minuto pero no está sentenciado", añadió.



Mbappé esquivó cualquier pregunta sobre su futuro, que dijo no está decidido, y dejó claro que lo dará todo por su actual equipo hasta el final de su contrato. "Siempre estoy listo para jugar y ayudar a mi equipo, es normal que en este partido toda la gente hable de mi. Estoy concentrado en el París y doy el cien por cien por el club y lograr la clasificación. Juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien toda la temporada, después veremos", sentenció.

Ancelotti, sobre la vuelta: "Seremos once más 50.000"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que su equipo tiene motivos para remontar el 1-0 que les metió el PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones: "Seremos once más 50.000".

Sobre las bajas por sanción de Casemiro y Mendy, que vieron tarjeta amarilla y se pierden la vuelta, afirmó: "tenemos más plantilla, no es la primera vez que esos dos jugadores no están. Ese es solo un problema. Tenemos que hacer un partido más contundente de lo que hemos hecho", señaló.



Ancelotti aseguró que no salieron al Parque de los Príncipes a buscar el empate a 0, pero reconoció que optaron por "no hacer una presión muy alta, tener un bloque bajo". A su juicio, el Madrid defendió bien, pero con el balón no supieron crear peligro al rival: "Hemos sufrido en todos los aspectos, en los laterales, en el centro del campo, donde nuestros tres jugadores no suelen fallar tantos pases", señaló.