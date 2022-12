Manolo Lama: "Estoy contento por el tema del lado del cuadro pero estoy preocupado"

Manolo Lama, narrador de la selección española en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Juego' de la derrota de España ante Japón (2-1) en la tercera jornada del Mundial de Qatar 2022. Un resultado que deja a los de Luis Enrique como segundos de grupo, tras estar cerca de quedar fuera en caso de que Costa Rica ganase a Alemania. España se adelantó con el gol de cabeza de Morata, pero la película cambió en la segunda parte, tras encajar los dos goles en un lapso de cinco minutos.

"Todavía estoy asustado. Aunque ahora estoy muy contento porque cojo el cuadro y veo que los próximos rivales de España son Marruecos y Portugal; el otro lado eran Croacia, Brasil y en semifinales, Argentina y era para temblar. Estoy contento por el tema del cuadro pero estoy preocupado. no porque hayamos perdido, sino porque me parece increíble que Luis Enrique, que es un motivador, que exige, que tiene a sus futbolistas metidos... hoy no haya sido capaz de tirar del carro de la selección. No quiero culpar a Luis Enrique porque esto es culpa de los que juegan y así no se puede afrontar un Mundial. Espero que esto nos valga de lección, que sigamos motivándonos y que nos demos cuenta que España tiene que meter la pierna y luchar desde el minuto 1 al 90 e ir a 100 por hora si queremos ser campeones del mundo. Hoy, lamentablemente, recogemos una frase mía: España puede ganar con cualquiera y perder con cualquiera".

España se medirá a Marruecos y evita el lado de Brasil

La inesperada derrota de la selección española ante Japón en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial de Qatar la condenó al segundo puesto con 4 puntos de 9 posibles, logrados con la goleada a Costa Rica (7-0) y el empate ante Alemania (1-1), que depara su enfrentamiento con Marruecos en octavos de final el martes, evitando el lado del cuadro en el que se espera a Brasil.

España no logró cerrar la fase de grupos de un Mundial sin derrota y quedó condenada al segundo puesto del cuarteto. Solamente avanzó de ronda invicta en seis Copas del Mundo, en los años 1950, 1990, 1994, 2002, 2006 y 2018.

Antes de iniciar su duelo ante Japón en el estadio Khalifa Internacional, la selección española ya conocía sus posibles rivales. En caso de mantener el liderato de grupo se cruzaba con Croacia, selección a la que derrotó en la prórroga de los octavos de final de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, en su último precedente. Si terminaba segunda, el rival era Marruecos, a la que se medirá el martes 6 de diciembre a las 16:00 horas.

En su historia, la selección española se ha medido en tres partidos oficiales a Marruecos, con un precedente cercano, el último Mundial de Rusia 2018, cuando empataron a dos goles en Kaliningrado en el último encuentro del grupo. Los dos duelos previos se remontan a 1962, en una clasificación mundialista con dos victorias de la Roja.

Luis Enrique: "No sabía que estuvimos eliminados durante varios minutos"

Luis Enrique, seleccionador de España, declaró este jueves, después de que su equipo cayese ante Japón en el tercer y último partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022 que "en el fútbol no hay lados buenos (del cuadro), que "no" está "contento", porque "no" celebra "derrotas".

España se clasificó como segunda de grupo y se medirá a Marruecos el próximo martes; mientras que Japón buscará el pase a cuartos un día antes, frente a Croacia.

"No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado" , contestó Luis Enrique en la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan, después de alcanzar el pase a octavos, como segunda de grupo. El seleccionador aseguró que no sabía que España llegó a estar eliminada durante varios minutos. "Yo solo me centro en mi partido. No sabía que pasó eso, si lo llego a saber me da un infarto", aseguró el técnico de España.

"El partido comenzó bien, la primera parte la controlamos; pero luego, después del gol quisimos cerrar el partido; y no pudo ser. Hablamos de estar atentos, que iban a salir a atacar. Pero no hemos sabido gestionarlo", contestó Luis Enrique este jueves en Qatar.