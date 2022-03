Manolo Lama: "Señoras y señores, cuando nadie daba un duro por él... Esto es el Real Madrid"

El Real Madrid protagonizó una noche histórica este miércoles tras eliminar al Paris Saint-Germain (3-1) en los octavos de final de la 'Champions League' gracias a un 'hat-trick' de Karim Benzema, héroe absoluto de la eliminatoria, en una remontada que se fraguó en la segunda mitad, los dos últimos goles con apenas un minuto de diferencia para éxtasis del estadio Santiago Bernabéu.

Manolo Lama, desde el Santiago Bernabéu, ha valorado la remontada del Real Madrid ante el PSG en una actuación magistral de Karim Benzema. Su opinión, en Tiempo de Análisis.

"Señoras y señores, esto es el Real Madrid. Cuando estaba muerto, cuando nadie daba un duro por él, cuando todos pensaban que este era el jardín de Messi, el espectáculo de Neymar y un Mbappé tremendo, resurge un Real Madrid. Un Real Madrid que vuelve a ser ese equipo competitivo, ese equipo que tiene gen ganador, ese equipo que no se rinde y que incluso cuando está muerto, hay que darle quince minutos antes de enterrarle. Hoy el Madrid se ha aprovechado de lo que ustedes quieran, del fallo de Donnarumma, suerte en el segundo... Hoy el Madrid ha dicho 'Yo no me rindo, yo te quiero ganar y yo te gano'. Del partido, Benzema con un 'hat-trick' no hay nada más que decir, Modric, 36 años, el Bernabéu, brutal. Y del PSG, no se puede jugar al fútbol andando. Si tienes a Mbappé te sobra pero hay jugadores como Neymar que todavía se piensan que están a la altura de los mejores del mundo, solo mira para arriba y nunca para abajo, ayuda poco y hoy lo ha pagado. Ojo al Madrid. Ahora, cuando nadie daba un duro para ser Campeón de Europa, se mete en el bombo de los favoritos".

El Real Madrid resucita y acaba con Mbappé y el tridente



Cuando parecía que Kylian Mbappé, que puede ser su próximo jugador, le había triturado, cuando parecía que su festival había acabado con el Real Madrid, el conjunto de Carlo Ancelotti se levantó de la lona de la forma más imprevista y, en un alarde de coraje, de recuerdo de aquellas noches de remontada, al amparo de un triplete de KarimBenzema, liquidó al todopoderoso PSG del tridente y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Otra noche de las que pasarán al recuerdo del madridismo, que contempló enfervorizado, en un Bernabéu enloquecido, la reacción de su equipo ante un rival que había sido más que superior, con un Mbappé estelar, un Neymar y un Messi como lanzadores de lujo, y un conjunto propio que había desvelado algunas de sus lagunas.

La última remontada europea se produjo ante el Wolfsburgo con un triplete de Cristiano. Esta vez de su delfín y compañero en tantas batallas, Benzema, que fue a por un balón imposible, forzó el fallo de Donnarumma en la salida del esférico y ahí comenzó una remontada tan fulgurante que dejó amilanados a Mbappe y sus compañeros, incapaces de frenar el vendaval que de repente se había levantado en el coliseo blanco.

Hasta el momento del primer gol madridista todo era fiesta y alegría en el PSG. Había mandado en el césped y tácticamente. Y Mbappé había brillado como han hecho otras grandes figuras con el morbo añadido de que su futuro puede pasar por el Real Madrid, que le demostró que nunca se rinde y que por algo tiene en sus vitrinas trece coronas continentales, por noches y reacciones como esta.

En la ida Mbappé puso el 1-0 para el conjunto francés en la prolongación. Entonces el Real Madrid apostó por el repliegue casi absoluto y con un ThibautCourtois estelar pudo llegar con vida al final e incluso a este partido de vuelta. Pero en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto blanco parecía haber perdido la mística de antaño, encontró más espacios y muchos metros por delante.

Fue letal. Tuvo dos aproximaciones de entrada e incluso se le anuló un gol por fuera de juego de NunoGomes. A la tercera ya no perdonó y pareció sentenciar la eliminatoria pese a que el rey de Europa se negó a claudicar antes de tiempo y cuando encontró el gol de Karim Benzema soñó con completar la remontada.

La confrontación, al menos hasta el primer tanto, volvió a dejar claro que este París Saint Germain es superior, libra por libra, gramo por gramo, a este Real Madrid. Si presionaba era desbordado generalmente por la calidad de los pupilos de Mauricio Pochettino con Leo Messi como director de orquesta junto a Marco Verratti y con Neymar también como acompañante de lujo y si reculaba, otra vez le acababan llegando dentro del área. Si a eso se le añaden fallos importantes y pérdidas de balón, la situación tenía que caer por su propio peso.

La empresa, según avanzó el choque, se puso para el equipo de Carlo Ancelotti más que difícil. Tras un inicio fogoso, presionante y vivo del Real Madrid, el PSG se asentó. Mbappe empezó a parecer Usain Bolt por el verde del Bernabéu. Cada error en la marca o con el balón lo castigó milimétricamente. Avisó dos veces, el neerlandés DannyMakkelie le anuló un gol por fuera de juego del luso Nuno Gomes y a seis minutos del descanso una pérdida de Carvajal permitió a Neymar eviar al francés, que esta vez no falló ante Courtois.





Este gol encareció la eliminatoria al Real Madrid hasta límites cercanos a lo imposible, por el resultado y por las sensaciones que dejaban ambos equipos en el césped y sobre todo Mbappé. Pero apareció la magia. Ya sin Kroos ni Asensio en el campo y con Camavinga y Rodrygo recuperó vigor, pero sobre todo fe y esperanza con la presión y el gol de Benzema, que recibió a un Vinicius que tras cuajar un partido muy apagado apagó por desmelenarse, como todo su equipo.

Con media hora por delante, el RealMadrid creyó y el PSG desapareció. En dos minutos, entre el 76 y el 78, Benzema completó su triplete y la remontada. El cuadro de Pochettino, completamente desbordado, parecía otro. Como el Real Madrid. Ni la salida de Di María y los intentos postreros de Mbappe consiguieron forzar la prórroga. El Real Madrid, que estaba k.o. ante el que puede ser su futuro ídolo, había hecho lo que parecía casi una utopía.

El Real Madrid rompe su mala racha en el Bernabéu en eliminatorias de Champions



El Real Madrid rompió este miércoles con su victoria ante el Paris Saint-Germain por 3-1 su mala racha en sus últimos partidos de eliminatoria de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, donde no ganaba desde precisamente la última visita del conjunto parisino en febrero de 2018.

Ese año, el de la 'Decimotecera', el equipo madridista se impuso en la ida de octavos celebrada el 14 de febrero también por 3-1 al equipo francés, pero desde entonces no había sido capaz de volver a ganar un partido de cruce de la competición.

Esa temporada perdió 1-3 con la Juventus italiana la vuelta de cuartos de final que afrontó con el 0-3 de Turín y en las semifinales empató a dos goles en la vuelta de semifinales ante el BayernMúnich alemán, haciendo valer el 1-2 del AllianzArena para pasar a la final y ganar el título en Kiev ante el Liverpool.

Se busca museo.

La siguiente campaña no fue capaz de romper esta mala racha y pese a traerse un valioso 1-2 de Amsterdam ante el Ajax neerlandés en la ida de los octavos de final, recibió una dolorosa goleada por 1-4 en su propio feudo para quedar eliminado de la Champions.

Finalmente, el último encuentro hasta el de este miércoles en una eliminatoria europea que había acogido el Santiago Bernabéu había sido el 26 de febrero ante el Manchester City inglés. El Real Madrid se adelantó en el marcador con un gol de Isco, pero los de Pep Guardiola remontaron para ganar 1-2 y luego sentenciar en un Etihad Stadium ya vacío por la pandemia que tuvo al equipo madridista jugando la pasada temporada en el Alfredo Di Stéfano donde batió al Atalanta y al Liverpool, y empató con el Chelsea.

