Manolo Lama: "Estamos orgullosos del partido ganado por España, pero por favor, vamos a jugar un poquito más"

"Hemos ganado. Eso era lo más importante, ganar en Grecia para dar un paso de gigante para poder clasificarnos para el Mundial de Catar. Y hemos ganado con un penalti que me da igual si es o no es. Era penalti, lo ha pitado el árbitro y lo hemos anotado". El primer análisis de Manolo Lama sobre el triunfo de la Selección Española a Grecia en el Estadio Olímpico de Atenas parte de la premisa de la importancia de los tres puntos, sobre todo tras la derrota de Suecia a manos del combinado georgiano.

"Pero si somos serios, hemos jugado mal ante una selección menor, en el puesto 47 del ranking FIFA... Ante una selección que no nos ha chutado a puerta. Y España aparte del penalti, por favor, piensen: no habrán visto nada más que una ocasión de Morata para ver al portero del Benfica detenerla", comenta Lama sobre un partido que, en la segunda parte, tuvo cero disparos a puerta.

Manolo Lama concluye que ganar era lo importante, pero se puede hacer dando otra imagen menos mala: "¿Que lo importante era ganar? Era ganar. ¿Que lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido. Pero yo creo que hay que exigir un poco más".

"Tenemos el Mundial en la mano porque también estoy convencido de que vamos a ganar a Suecia en el partido de Sevilla, pero por favor, mejoremos nuestro fútbol para que luego digan que si criticamos a España, que no queremos a Luis Enrique… No, no. Estamos orgullosos del gol y del partido ganado, pero por favor, vamos a jugar un poquito más, que no pasa nada", finaliza su advertencia.

España asaltó el liderato y depende de sí misma





La selección española respondió a la obligación de vencer a Grecia en el Olímpico de Atenas, con un solitario tanto de penalti de Pablo Sarabia a los 26 minutos, que le da el liderato del Grupo B de la fase de clasificación al Mundial 2022, antes de encarar la última jornada en Sevilla ante Suecia, en un encuentro en el que le sirve el empate para lograr el pase directo a la cita de Catar.



En un encuentro de poco brillo, España cumplió con el objetivo y dio la vuelta al grupo en la fase de clasificación. Un penalti sobre Íñigo Martínez le puso en ventaja en la primera mitad, gracias a la precisión de Pablo Sarabia en su lanzamiento.



Álvaro Morata perdonó la sentencia al borde del descanso y en la segunda mitad ninguna de las selecciones estuvo cerca del gol en un partido en el que Unai Simón apenas recibió un remate en los minutos iniciales.