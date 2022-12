Manolo Lama: "España ha adolecido de un líder en el terreno de juego"

Manolo Lama, narrador de la selección española en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' del adiós de España ante Marruecos (0-0, 0-3 en los penaltis) de una manera cruel, tras no ser capaz de marcar ningún penalti en la tanda final. La gran duda es ahora el futuro de Luis Enrique Martínez al frente de la selección española.

"Hoy es un día triste para los que amamos el fútbol y, sobre todo, para los que sentimos nuestro país. España ha caído eliminada. Pero es triste no porque haya caído eliminada de un Mundial, que ya de por sí es una desgracia, es triste por cómo hemos caído del Mundial. Pensad una cosa: España en este Mundial ha jugado cuatro partidos; ganó a Costa Rica, empató con Alemania, perdió con Japón, y nos eliminó Marruecos. Quitando a Alemania, que por cierto, ni siquiera se clasificó para octavos, España ha jugado con equipos de medio pelo. Y hemos sido incapaces de ganar a Japón y Marruecos. ¿Qué significa eso? Significa que esos fuegos artificiales que algunos tiraban desde dentro del vestuario y que otros encendían y aplaudían desde fuera, no eran reales. Tenemos lo que tenemos, y no tenemos más. La famosa frase de que podemos ganar a cualquiera y podemos perder con cualquiera hoy se ha vuelto a demostrar. Pero os digo una cosa, ni tenemos a Mbappés, ni tenemos Messis, ni tenemos a Neymar. Tenemos un buen bloque, pero posiblemente el primer error fue cuando el seleccionador levantó la mano y dijo que él era el líder de este equipo. Los líderes tienen que estar en los campos. Ahí es donde se necesitan a los líderes. Y España ha adolecido de un líder en el terreno de juego porque el seleccionador ha acaparado todas las noticias. Y a partir de ahora, decidir vosotros. Si pensáis que debe de seguir Luis Enrique... pues adelante. Yo sinceramente tengo muy claro que su etapa ha terminado. Un equipo que viene al Mundial y que dice que viene a ganarlo y que no gana ni a Marruecos ni a Japón no merece la pena que siga su entrenador"

Solo tres triunfos en el Mundial desde el gol de Iniesta

La selección española se marcha de Qatar 2012 repitiendo los octavos de final de Rusia 2018, cayendo de nuevo en los penaltis tras una competición en la que solo fue capaz de ganar uno de sus cuatro partidos, el histórico 7-0 a Costa Rica en la mayor goleada de su historia, aumentando su mala dinámica en los Mundiales, en los que sólo ha firmado tres triunfos desde que se proclamó campeona en 2010.

Las victorias de la selección española desde la noche mágica de Johannesburgo, cuando el tanto de Andrés Iniesta en la prórroga ante Países Bajos le dio su primer y único Mundial, sólo han llegado ante selecciones de un rango menor en la clasificación FIFA.

España realizó la peor defensa posible de la corona en Brasil 2014 con Vicente del Bosque como seleccionador, eliminada tras perder sus dos primeros partidos ante Países Bajos y Chile, venciendo sin ya nada en juego a Australia (3-0).

Cuatro años después, en Rusia 2018, tras el terremoto por la destitución de Julen Lopetegui a horas del debut y la apuesta por un interino como Fernando Hierro, la Roja se marchaba del torneo tras vencer solamente a Irán (1-0), empatando ante Portugal, Marruecos y la cita de octavos frente a Rusia para caer en la tanda de penaltis.

Luis Enrique: "Tengo que pensar qué es lo mejor para mí y la selección"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró este martes, tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2022 con una derrota en los penaltis ante Marruecos, que no puede "decir" su futuro, porque no lo sabe, aunque afirmó que tiene que "pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo" para él, "sino para la selección", y expresó su "orgullo" por el equipo, porque "ha representado a la perfección" su "idea" y la del cuerpo técnico.

"No te lo puedo decir (su futuro), porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabes que estoy muy a gusto en la selección y en la Federación. Por lo que significa el presidente (Luis Rubiales) y el cariño de (José Francisco) Molina (director deportivo), si por mí fuera seguiría toda mi vida. Pero no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo para Luis Enrique, sino para la selección. Cuando hable con las personas interesadas, todo va a influir, claro, todas las situaciones que se han dado", explicó en rueda de prensa tras el encuentro.