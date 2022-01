Manolo Lama: "¿Las culpas del Atlético de Madrid? Es un equipo blando, débil y sin carisma"

El Athletic Club le dio la vuelta al marcador con goles de Yeray y Nico Williams para vencer por 1-2 al Atlético de Madrid y clasificarse así para la final de la Supercopa de España. Manolo Lama, narrador del partido, habla en 'Tiempo de Análisis', de una nueva decepción rojiblanca, tras caer en la semifinal de la Supercopa de España.

"El Athletic de Marcelino ha sido justo ganandor y finalista. Ha remontado un partido cuando quedaban 15 minutos y, prácticamente, nadie daba un duro por él. Lo ha remontado bien y generando ocasiones incluso para ampliar el marcador. Hay que destacar que ha creído desde el primer momento y ha utilizado una arma que es legal y correcta en el fútbol profesional: el balón parado. Parece tremendo que el Atlético de Madrid con un portero de 1,90, jugando con tres centrales y dos pivotes sea incapaz de defender los córners. En dos córners ha marcado el Athletic. En un tercer córner ha hecho un paradón Oblak. El Atlético de Madrid ha sido justo perdedor. ¿Las culpas del Atlético de Madrid? Unos señalarán a Simeone; otros a los futbolitas. Las culpas hay que compartirlas al igual que los éxitos. El Atlético de Madrid tiene un problema. Es un equipo blando, débil, sin carisma, sin jerarquía... y hay jugadores que están muy lejos de un buen momento de forma. Y ahora la gran final. El Real Madrid, claro favorito; pero este Athletic cuando se mete en una final va a por todas".

El Athletic remonta en cuatro minutos y jugará la final de la Supercopa contra el Real Madrid El equipo de Marcelino aprovechó dos jugadas a balón parado para remontar el gol de Joao Félix. Otra decepción del Atlético. Giménez, expulsado. La final, el domingo a las 19:30h. 13 ene 2022 - 18:54





? 90'+ 5' | Atleti 1?-2? Athletic



Final en el King Fahd Stadium. pic.twitter.com/T0OwDYWAcc — Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2022





"El equipo no tiene fortaleza en el juego aéreo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, explicó que su "equipo no tiene fortaleza en el juego aéreo" tras perder por 1-2 ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España al encajar dos goles tras saque de esquina.

"Hay cosas que no se pueden esconder y eso nos quita oportunidades para estar más arriba en la Liga o en este caso no irnos tan pronto de esta competición. Me da muchísima rabia perder a balón parado", añadió en este sentido el técnico argentino en rueda de prensa.





El Athletic ha superado las 13 últimas eliminatorias

El Athletic Club, clasificado para la final de la Supercopa tras derrotar por 1-2 al Atlético de Madrid, ha superado las 13 últimas eliminatorias que ha disputado, según remarca Pedro Martín.

La última vez que el equipo rojiblanco quedó apeado fue en el 2019 cuando fue eliminado por el Sevilla, en la Copa del Rey.





Las finales ya son otra cosa, pero El Athletic no pierde una eliminatoria desde 2019 (ante el Sevilla en Copa).



Ha superado las 13 últimas eliminatorias (11 de Copa y 2 de Supercopa). — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 13, 2022