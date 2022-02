Manolo Lama: "Es el resultado que necesitaba el Real Madrid tras la debacle de París"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', se pasa por un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' para analizar la victoria del Real Madrid ante el Alavés por 3-0, después de la "deblace de París" en la ida de los octavos de final de la Champions. En el Bernabéu volvieron a marcar Asensio, Viniciuis y Benzema de penalti reencontrando al equipo de Ancelotti con el gol.

"Lo mejor el resultado, sobre todo para tener esa inyección de vitamina que necesitaba el Real Madrid tras la debacle de París. El Real Madrid gana, el Real Madrid le mete presión al Sevilla, el Real Madrid se reencuentra con el gol y el Real Madrid se carga de moral para el partido frente a los de Mbappé. Una primera parte mala, anodina y una segunda parte donde el Real Madrid ha salido con más brío donde el Alavés ha pagado el desgaste y donde los jugadores del Real Madrid han sido más incisivos y se han atrevido mucho más en el uno contra uno. Ha recuperado el gol Vinicius, ha recuperado el gol Benzema y sobre todo Asensio ha vuelto a abrir la lata. Gran partido de Carvajal, un día feliz para el Real Madrid que veremos si mañana es una buena jornada o simplemente queda en un triunfo más".

Dos golazos de Asensio y Vinicius y otro de penalti de Benzema rescatan al Real Madrid

El Real Madrid venció al Deportivo Alavés (3-0) gracias a los goles de Marco Asensio, Vinicius Junior y Karim Benzema -todos ellos en la segunda parte- en un partido que cose la herida abierta por el Paris Saint-Germain y abre claros en el futuro liguero pese a las dudas que han hecho titubear a los blancos en el último mes.

La noche no fue redonda, ni mucho menos, y el Real Madrid ganó maquillando el envite en su tramo final.El Alavés puso cemento en el Santiago Bernabéu y los blancos fueron picando poco a poco hasta encontrar la piedra preciosa. Asensio fue quien encontró primero el tesoro, a media hora para el final, después de una primera parte aburrida.

Los mismos vicios de este último mes -calcados a los de la primera etapa de Ancelotti- han obligado al Real Madrid a reinventarse, o eso al menos debería interpretar su técnico, que no movió el banquillo hasta el minuto 80 porque da la sensación de que solo confía en 12-13 jugadores. Las rotaciones vuelven a ser el gran problema del italiano.

Este guión que bien se conoce la parroquia de Chamartín: un inicio fulgurante y un final decepcionante, sin el gas y las burbujas que se le presuponen al Real Madrid, empieza a atisbarse desde hace semanas y este sábado, tras la pobre derrota en París, tocaba noche de reconciliación para enviar un mensaje al Sevilla sobre el liderato.

Pero, lejos de las expectativas, el Real Madrid jugó una mala primera parte, sin la agresividad necesario y prolongando el conformismo exhibido en el Parque de los Príncipes. Jason tuvo para el Alavés la ocasión más clara de la primera parte. Los de José Luis Mendilibar fueron atrevidos dentro de sus circunstancias y no renunciaron al ataque.

En la segunda mitad, con el esfuerzo en las piernas, el Alavés comenzó a sufrir las reacciones de su rival pero también golpeaba cuando podía. Benzema obligó a Lejeune a sacar bajo palos un disparo raso y Pere Pons -precipitado en el recorte- desperdició un mano a mano ante Courtois que fue la mejor oportunidad del encuentro.

Un minuto después llegó el gol de Marco Asensio, un zurdazo a la escuadra que hizo estallar al Bernabéu. El balear se quejó por los pitos de la grada y se reivindicó en la celebración. El gol aplacó a los vascos, que acabaron el choque metidos en su área fruto de la confianza adquirida por los blancos. Benzema estrelló el cuero en la base del poste en ese tramo.

Y poco más tarde apareció el 2-0 en bota de Vinicius, que culminó una obra maestra de Asensio y Benzema con dos taconazos dentro del área. Una jugada de muchos quilates que sentenció del todo el partido. Como guinda para los locales, el árbitro pitó penalti de Lejeune sobre Rodrygo ya en el tiempo añadido. Benzema saboreó nuevamente el gol y cerró un partido que deja mejor resultado que sensaciones para el líder de la Liga.

Carvajal: "Mis decisiones no fueron las más acertadas en París, pero estoy muy tranquilo"

El defensa del Real MadridDani Carvajalse mostró satisfecho por la victoria ante el Alavés porque tras la derrota encajada ante el París Saint Germain en la Liga de Campeones "el equipo necesitaba un buen partido y recuperar sensaciones". "El equipo necesitaba un buen partido y ganar para recuperar sensaciones después de la derrota justa en Champions. El equipo ha jugado bien y ha merecido los tres puntos", resumió en Movistar LaLiga el lateral derecho del Real Madrid.

Dani Carvajal disputa el balón ante Luis Rioja durante el encuentro entre el Real Madrid y el Alavés en el estadio Santiago Bernabéu | EFE





El zaguero blanco asume que no estuvo bien ante el conjunto parisino en el torneo europeo. "El equipo no estuvo bien y mis decisiones el otro día no fueron acertadas. Yo estoy tranquilo. Uno tiene mejores días y peores días pero lo mejor es seguir aquí cada partido, volver al césped y seguir", asumió.

Carvajal acepta las críticas. "Al final en este club vives de todo. Me ha tocado ganar mucho y después del partido del otro día nos tomamos las críticas para mejorar con ese partido de vuelta en el horizonte", dijo sobre los pitos que sonaron en algún momento del encuentro. "No es nuevo que pase en este estadio. La exigencia es máxima y es normal. Estamos acostumbrados. Después, en la segunda parte, la afición nos ha dado ese plus para ganar", insistió Carvajal que reconoció que juegan mejor en la segunda parte.

"Al fin y al cabo los primeros 45 minutos la energía del rival es más alta y por eso llegan los goles en el último tramo del partido. El rival se cansa y el esfuerzo hace mella", concluyó.