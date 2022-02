Dos golazos de Asensio y Vinicius y otro de penalti de Benzema rescatan al Real Madrid

ASÍ HEMOS VIVIDO EN TIEMPO DE JUEGO EL REAL MADRID-ALAVÉS









LAS NOTAS DE MANOLO LAMA





ANÁLISIS DE LOS COMENTARISTAS

Manolo Sanchís: "Los títulos se ganan cuando los partidos que no estás bien, se gana 3-0. Hoy he visto más metido a Benzema, que lo va a necesitar mucho. Creo que el Sevilla ya no es ninguna sorpresa y le va a poner LaLiga complicada al Madrid.

Santiago Cañizares: "Lo mejor el resultado para el Real Madrid. Ha estado bien en defensa. Hasta el golazo de Asensio, el Madrid levantaba muchas dudas. Creo que mejorar mucho el Madrid para llevarse esta LaLiga".

Poli Rincón: "Hoy tenía que ganar el Madrid, y ha ganado. La primera parte la quiero olvidar. Este Madrid necesita a Benzema y espero que llegue bien a la vuelta ante el PSG porque cambia todo".

90+3'. Se acabó el partido en el Bernabéu. Un espeso Real Madrid acabó despertando en la segunda parte gracias a los golazos de Asensio y Vinicius. Benzema acabó sentenciando en el descuento de penalti.Tres puntos para mantener siete sobre el Sevilla. El Alavés sigue en descenso, a cuatro de la salvación

Manolo Lama elige a Asensio y a Tomás Pina como los mejores del partido

Pedro Martín valora a Munuera Montero: "Un 5 al árbitro, menos mal que estaba decidido el partido con ese penalti"

90+1'. GOOOOOOOL DEL REAL MADRID. GOOOOOL DE BENZEMA. El francés se encargó de marcar la pena máxima engañando a Pacheco.

90'. Penalti a favor del Real Madrid por un pisotón de Lejeune a Vinicius

Pedro Martín: "Yo creo que ni le pisa. Si el partido no hubiera ido 2-0, sería polémico".

86'. Otro cambio en el Real Madrid. Se retira Carvajal y entra Lucas Vázquez.

84'. Otros dos cambios en el Real Madrid. Se van Vinicius y Mendy y entran Marcelo y Hazard.

82'. Doble cambio en el Real Madrid. Se va Asensio y entra Ceballos y además se ha ido Modric y en su lugar ha entrado Rodrygo. Otros dos cambios en el Alavés. Se van Duarte y Loum y entraron Toni Moya y Ximo Navarro.

80'. GOOOOOOOL DEL REAL MADRID. GOOOOOL DE VINICIUS. Gran triangulación entre Benzema, Asensio y Vinicius y el brasileño acabó disparando al borde del área pequeña.

Vinícius en esta Liga:

13 goles y 5 asistencias (dos a Benzema)



Benzema en esta Liga:

77'. Benzema, al palo. Buena pared entre el galo y Vinicius y el nueve blanco acabó chutando desde el área pequeña y el balón se fue mordido al palo.

Poli Rincón: "En esta segunda parte estoy viendo brotes verdes".

74'. Salva ahora Pacheco el segundo del Real Madrid. Buena jugada combinativa del Real Madrid que acabó con un disparo de Carvajal desde la zona derecha del área y Pacheco consiguió despejar el balón.

72'. Doble cambio en el Alavés. Entra Edgar por Escalante y entra Manu Vallejo por Rioja.

70'. Lo intentó ahora Vinicius que fue de fuera hacia dentro y luego disparó pero se fue muy desviado.

68'. ¡Vaya gesto de Modric!. El croata dejó pasar un balón entre las piernas, le llegó a Benzema que disparó al lateral de la red.

67'. Triple córner seguido a favor del Real Madrid y que en este último acabó con un centro de Vinicius y entra Casemiro y Militao cabecearon alto.

64'. Disparo de Tenaglia desde la esquina del área tras un centro desde la izquierda y ese balón se fue alto.

63'. GOOOOOOOL DEL REAL MADRID. GOOOOLAZO DE ASENSIO. Se fue perfilando Asensio en la frontal del área y acabó disparando a la escuadra contraria de la portería de Pachecho. El balear se dirigió a la afición para pedirles que no pitaran y animaran

Los dos últimos goles del Madrid han sido de Asensio con disparos desde fuera del área.



Spanish La Liga soccer match Real Madrid vs Alaves at Santiago Bernabeu Stadium. Madrid February 19, 2022













61'. ¡La que ha tenido Pere Pons!. Error de Asensio que pasó hacia atrás para Courtois, se adelanta Pons que intentó irse de Courtois y al final su disparo se fue al lateral de la red.

61'. Cambio en el Alavés. Entra Pere Pons por Jason.

58'. Nuevo córner del Real Madrid que la puso en corto Asensio para Mendy, el francés se la devolvió al balear que la puso al corazón del área y Casemiro disparó alto en el segundo palo.

Poli Rincón: "El Real Madrid tiene que aprovechar estos minutos para hacer gol".

57'. Nueva llegada del Madrid que acabó con un centro de Asensio desde la izquierda, pero no encontró rematador.

55'. Ocasión clara para Benzema. Buena jugada individual de Vinicius dentro del área, disparó, despejó Pacheco, le llegó a Benzema que disparó, y Lejeune bajo palos volvió a despejar el balón.

52'. Falló Alaba en un balón frontal, le llegó a Joselu y estuvo a punto de sorprender a Courtois.

51'. Primera internada de Vinicius dentro del área, tras una buena acción de Modric en la banda derecha. Esa internada de Vinicius provocó un saque de esquina, sin peligro sobre Pacheco.

49'. Falta lejana después de esa acción con Vinicius que disparó Alaba y el efecto ha hecho que Pacheco tuviera que parar en dos tiempos.

Segunda parte en Chamartín 0-0.



48'. Amarilla a Loum por derribar a Vinicius.

46'. Comienza la segunda parte sin cambios.

ANÁLISIS AL DESCANSO

Manolo Sanchís: "Lo que veo es que la carrera del Madrid no es de calidad, yo no lo veo cansado, y eso facilita el trabajo al Alavés. Yo haría bastantes cambios, sobre todo de medio campo hacia arriba"

Santi Cañizares: "Metería a Rodrygo y a Bale, no veo a Vinicius ni Asensio"

Poli Rincón: "A este equipo le falta fortaleza, vigor, equipo correcto, pero con solo eso no ganas el partido"

45'. Descanso en el Bernabéu, y pitos por parte de la afición del Bernabéu. El Real Madrid no acaba de generar ocasiones claras de peligro.

Manolo Lama elige a Carvajal y a Tomás Pina como los mejores de la primera parte.

Pedro Martín: "Ha estado bien Munuera Montero".

Descanso en Chamartín 0-0.



El Alavés nunca ha puntuado un partido de Primera en campo de un líder.



44'. Benzema ha dejado la imagen de la primera parte al hacer un caño dentro del área.

42'. Turno ahora para Modric que la pegó desde la frontal del área y detuvo Pacheco.

41'. Disparo de Valverde desde el borde del área, que se fue pegado al palo de Pacheco.

39'. Centro de Militao desde la derecha, que fue fácil a las manos de Pacheco.

36'. Llegada del Alavés por la izquierda, pero un disparo de Rioja fue blando a las manos de Courtois.

Mendilíbar iguala Valverde y ya está entre los 10 primeros.



Entrenadores con más partidos en Primera:

757 Luis

612 Irureta

608 Muñoz

544 Víctor Fernández

511 Clemente

510 Caparrós

488 Daucik

480 Toshack

455 Marcel Domingo

34'. Balón en largo de Carvajal para Asensio, que obligó a Pacheco a salir para evitar el peligro.

33'. Amarilla a Modric por una entrada sobre Loum en el medio del campo.

MADRID, 19/02/2022.- El centrocampista senegalés del Alavés, Mamadou Loum (i), cae ante la entrada del centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, durante el encuentro correspondiente a la jornada 25 de primera división que disputan hoy sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Emilio Naranjo.





32' Contra del Real Madrid que falló al final Valverde al dar un pase atrás dentro del área

29'. Disparo lejano de Valverde que se fue muy desviado.

26'. Se lió en salida Casemiro dentro del área, le roba Duarte, le llega el balón a Jason y a punto estuvo de aprovechar, pero su disparo se fue alto.

Manolo Sanchís: "Donde lo ha perdido, significa mucho"

24'. Córner desde la derecha que puso Modric en juego y despejó la defensa blanquiazul.

23'. El Madrid lo volvió a intentar de nuevo. Tras varios toques de un lado a otro del ataque, acabó con centro de Mendy desde la izquierda, pero el centro se fue muy desviado.

21'. Falta cercana al área que lanzó Benzema muy alto.

Benzema (405) supera a Míchel (404) y ya el 10º jugador que ha disputado más partidos en la historia liguera del Madrid.



Más partidos de Liga con el Madrid:

550 Raúl

523 Sanchis

510 Casillas

469 Sergio Ramos

461 Santillana

439 Hierro

427 Gento

417 Pirri

414 Camacho

20'. Intento de llegada del Alavés. Centró Rioja desde la banda izquierda y el balón se paseó por la portería de Courtois

Poli Rincón: "No sé lo que quiere hacer el Madrid"

Manolo Sanchís: "Parece que el Madrid va con una marcha menos, aunque va llegando".

14'. Paco González: "El Real Madrid está atacando bien"

Manolo Sanchís: "También ha recuperado muy bien"

Poli Rincón: "Le falta más presencia de delanteros arriba y le falta decisión

Cañizares: "A mí no me acaba de gustar el Madrid, las cuatro llegadas han sido con desconfianza".

12'. Ocasión clara para Valverde, aunque hubo fuera de juego de Benzema. Pase en largo, el francés hizo intención de ir a por el balón, no llegó él, pero sí Valverde e intentó superar por alto a Pacheco, pero el balón se fue por encima de la portería.

11'. Tímida llegada del Madrid por la derecha. Centro de Carvajal y Asensio, en el primer palo, disparó muy flojo con la izquierda.

10'. Poli Rincón: "Nos falta presionar en campo del campo del rival"

7'. Córner a favor del Real Madrid. La puso Asensio, pelota arriba que remató Militao y el balón se fue alto.

4'. Falta lateral a favor del Alavés que acabó, tras un rechace, en las manos de Courtois.

1'. Primer intento de llegada del Real Madrid con la internada de Vinicius por la banda izquierda, pero a la hora de controlar el balón en el área, se le fue el balón.

1'. Comienza el encuentro y es el Alavés quien se encargó de poner el balón en juego.

Antes del comienzo del encuentro, minuto de silencio por Berasaluce y Sutter

Once del Alavés

Ya tenemos ???? para este #RealMadridAlavés



El equipo de Tiempo de Juego, en el Santiago Bernabéu

Once del Real Madrid