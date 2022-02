Manolo Lama: "San Mamés, el Athletic y su afición son la Copa del Rey"

Manolo Lama, el narrador de la ida de la semifinal de Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Valencia en 'Tiempo de Juego' se pasa por 'Tiempo de Análisis' para desvelar el ambiente que se ha vivido en el Estadio de San Mamés. Lama exclama "¡qué bonita es la Copa!" en un campo en el el factor más importante ha sido la afición bilbaína.

"¡Qué bonita es la Copa! Desde luego el espectáculo que hemos vivido en San Mamés ha sido parecido al que se vivió cuando se eliminó al Barça o cuando se derroto al Real Madrid. San Mamés es la Copa, el Athletic es la Copa y su afición es este maravilloso torneo. La diferencia es que todo queda abierto para Mestalla y hay que quitarse el equipo y el sombrero con el conjunto de Bordalás. ¡Vaya partido que han hecho los de Bordalás! Un partido de fuerza , de ganas, de ilusión y sobre todo de estar ahí metidos en todo momento. ¡Chapó! Y en apenas tres semanas se resuelve todo".

Athletic y Valencia empatan y lo dejan todo para la vuelta en Mestalla

El Athletic Club y el Valencia firmaron tablas (1-1) en el primer asalto entre ambos en busca de la final de la Copa del Rey, celebrado en el Estadio de San Mamés, donde se adelantaron los locales pero terminaron mejor los visitantes, en busca de un billete totalmente abierto para la vuelta en Mestalla.

Los de Marcelino García Toral fueron mejores en el primer tiempo, aunque no de inicio, y marcaron por medio de Raúl García, pero el Valencia volvió a la carga y además de empatar con Hugo Duro fue mejor. Los de José Bordalás se quitaron complejos para someter a San Mamés, aunque sin ventaja para el desenlace del 2 de marzo.

¡Final en San Mamés!

Athletic 1 - 1 Valencia

??Raúl García

??@hugoduro14



Semifinal 2 - Ida

Después de cargarse a Barça y Real Madrid, el cuadro vasco sufrió más que ante los dos en el inicio contra los 'che'. Sin embargo, el Valencia no logró continuidad en una buena entrada en acción, buena presión arriba y llegadas con peligro de la mano de Bryan Gil. El Athletic le tomó la medida y mejoró hasta hacer el 1-0.

Bordalás diseñó una buena trampa para el cuadro de Marcelino, un espejo entre ambos equipos y una fuerte persecución arriba. El Athletic estuvo incómodo y por banda izquierda entraron bien Gayá y el recién llegado Gil. Iñaki Williams desahogó algo a los suyos con buenas carreras y los 'leones' mordieron para igualar el dominio.

No tenía dueño el partido cuando Diakhaby estuvo cerca de marcar en su portería en una cesión un poco fuerte que Mamardashvili pateó al aire. El central del Valencia se picó con varios de rojiblanco y el partido ganó en rifirrafe mientras perdía en ritmo. Fue el momento entonces del Athletic, con un par de avisos y el gol.

A balón parado avisó Yeray, que buscó segunda jugada en vez de mirar a puerta, Williams fusiló al meta rival y a la tercera llegó el tanto de Raúl García. Muniain forzó la falta, siendo él quien pisa a Carlos Soler, y la puso como los ángeles al segundo palo. El 1-0 desnortó a los de Bordalás, a merced ya sin encontrar salidas.

Dani García pudo doblar la renta antes de enfilar los vestuarios, aún con el calentón de alguna jugada y con Maxi Gómez expulsado en el túnel. Más problemas para Bordalás y el Valencia, en un partido que parecía destinado a la guerrilla, sin ese ida y vuelta de inicio. Los 'che' se apresuraron en igualar las fuerzas y, cuando parecía que no pasaba nada, encontraron el 1-1.

Guedes por la banda derecha la metió en el área y el remate de primeras de Bryan dejó el rechace para un atento e inspirado últimamente Hugo Duro. El Athletic volvió a esos minutos incómodos, de incluso sufrir porque el Valencia ganaba todas las batallas. Diakhaby siguió desquiciando a más de uno, igual que Bryan Gil.

Sufrió más Ilaix Moriba, pero con el cambio de tercio fue el equipo local el vulnerable, sin llegar además a la meta rival. Hugo Duro tuvo la opción de gol a 10 minutos del final y también reclamó un penalti en el 90'. Berenguer tuvo la aislada ocasión de un Athletic que no mejoró con los cambios, frenado en seco por un Valencia que esta vez sí fue serio en defensa.

Bordalás: "Todo el mundo coincide en que es penalti clarísimo"

El entrenador del Valencia,José Bordalás, se mostró satisfecho del rendimiento de su equipo tras empatar con el Athletic Club (1-1) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, pero lamentó que el VAR no revisara un posible penalti sobre Hugo Duro en los minutos finales del partido.

"El Valencia ha hecho un grandísimo partido ante un Athletic que está en un estado de forma fantástico y que viene de eliminar al Real Madrid y al Barcelona. Sacamos un resultado muy bueno incluso pudimos ganar si nos llegan a pitar el penal a Hugo Duro", valoró Bordalás en rueda de prensa.

José Bordalás durante el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic Club y Valencia CF | EFE





"En directo es difícil incluso para el colegiado, no responsabilizamos a José Luis (Munuera Montero) en un partido de mucho ambiente y mucha presión.Pero sí que cuando he visto la acción ya en el vestuario todos coincidíamos en que era penalti clarísimo. No entendemos que el VAR no revise esa acción y ayude al árbitro que está en el verde y no es fácil. Igual que la entrada a Carlos Soler que creemos que era merecedora de roja directa", apuntó.

"El equipo ha dado la cara, ha tenido momentos muy buenos, ellos son un equipo muy fuerte y nos han apretado, nos hicieron el 1-0 pero nos levantamos en un partido muy igualado. La eliminatoria está al 50% y hay que jugar el partido de vuelta. Seguro que la afición va a estar con el equipo alentando y generando un ambiente fantástico de fútbol, como el de aquí", añadió.

Insistido por el árbitro, Bordalás dijo que "ojalá" no tengan que lamentarse de "esas acciones". "Pero insisto, no puedo responsabilizar al árbitro.Las vemos nosotros que estamos únicamente viendo el juego pero a él le tienen que avisar desde el VAR. No entiendo por qué desde el VAR no le avisan y le dicen que es penalti claro. No vamos a insistir en estas dos acciones, ahora hay que pensar en que está 50-50 y debemos confiar en el equipo".