Manolo Lama: "Ahora que el Madrid ha perdido, todo el mundo se acuerda de tres futbolistas que no pintan nada"

El Athletic Club se ha clasifcado este jueves para las semifinales de la Copa del Rey después de tumbar al Real Madrid por la mínima (1-0) gracias a un gol de Álex Berenguer cuando tan solo restaba un minuto de juego, en un partido áspero que estaba destinado a la prórroga.

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, ha querido valorar la derrota del equipo madridista en Tiempo De Análisis.

"Enhorabuena al Athletic por varias razones. Hace unos días eliminó al Barça y hoy ha eliminado a un Real Madrid líder en solitario de LaLiga española y clasificado para los octavos de final de la Champions. Además, se lo ha 'cargado' a base de tesón, de esfuerzo, de lucha, de espíritu, de bloque y de solidaridad. Hay que destacar que el partido ha sido un encuentro bonito, copero, de ida y vuelta donde el Athletic, a los puntos, ha ganado clarísimamente el partido. Al Athletic le falta pegada, es verdad, no tiene un 'killer', no tiene un matador, pero el gol de Berenguer ha hecho justicia a los méritos del equipo de Marcelino. A partir de ahora se abre un gran debate: ¿Por qué Ancelotti no ha utilizado ni a Hazard, ni a Bale ni a Jovic cuando iba perdiendo? Curiosamente, esos tres futbolistas no han contado para nada a lo largo de la temporada y el Real Madrid va líder, y todo el mundo le echaba flores a Ancelotti. Hoy que ha perdido, todo el mundo se acuerda de estos tres que, repito, no pintan nada en el Real Madrid. Pero esto es el fútbol, Ancelotti va a pasar de ser un fenómeno a ser un mal entrenador por no haber utilizado hoy a tres futbolistas que no pintan nada en el equipo".













Un gol de Berenguer en el '89 mete a los leones en semifinales por tercera vez en cuatro años



Los de Marcelino García Toral no se cansan de firmar victorias para el recuerdo ante su afición. Este jueves tocó el Madrid, el mejor equipo del momento e intocable en sus 'cara a cara' de este año, y hace dos semanas fue el Barça a quien bajaron del tren. Los dos grandes del fútbol nacional han sucumbido al empuje de San Mamés y sus leones.

La noche tardó muy poco en enviar señales con Dani García disparando hasta sus botas mientras el Real Madrid achicaba agua de su área casi por inercia. De hecho, el primer tiro a puerta de los blancos fue un disparo manso de Rodrygo al borde de la media hora. La ausencia de Karim Benzema fue un lastre demasiado grande para los de Ancelotti, que se perdieron en los metros finales.





Para colmo, la acumulación de partidos de sus jugadores brasileños impidió ver la mejor versión de Casemiro -errático como nunca- y de Vinicius, sin la chispa habitual en los metros finales. El partido se puso bronco y Nico Williams, con su desborde imparable, terminó de hacer daño a los merengues por el costado diestro. Su lesión al descanso fue una mala noticia para los locales.

Sin embargo, el Athletic se repuso pronto del golpe y -a los cinco minutos de la reanudación- Raúl García remató solo en el área pequeña a escasos centímetros de la portería defendida de Courtois, que jugó su primer partido de Copa en lugar de Lunin, el elegido hasta ahora para el torneo del K.O. A partir de la hora, todo cambió, y en los diez minutos finales fue el Real Madrid quien controló el duelo.

La gran ocasión de los madridistas estuvo en botas de Casemiro, que remató sin fuerza una gran combinación forjada con un taconazo de Asensio a los 80 minutos. Ese perdón, dentro del área y casi sin oposición, le costó caro a los de Ancelotti, que siguen peleados con la Copa del Rey. Desde 2014 no la ganan, precisamente con el italiano en el banquillo en su primera etapa.

El culpable de los males del Real Madrid fue Álex Berenguer, que marcó el único tanto del choque con un quiebro maestro -asistido por Vesga, uno de los mejores este jueves- y fusilar al palo largo haciendo inútil la estirada de Courtois. Un golazo de bandera que levantó a San Mamés de su asiento.

Isco lo intentó en el tiempo de descuento con una volea que se fue desviada y el Madrid murió, como de costumbre, sin alcanzar la final de un título al que no presta demasiada atención. El Athletic, por contra, después de tres derrotas este año con los de la capital, demostró su corazón copero y certificó su presencia entre los cuatro mejores.





Ancelotti: "No creo que esta derrota tenga consecuencias"



El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti se mostró "dolido" tras caer eliminados en la Copa del Rey a manos del Athletic Club (1-0) y piensa que esta derrota "no" cree que "tenga consecuencias" en el resto de la temporada porque ya han ganado la Supercopa y están "en buena posición" en Liga y Champions.

"Estamos dolidos porque siempre queremos ganar todas las competiciones. Hemos ganado la Supercopa y tenemos otras dos competiciones en las que estamos en buena posición. No creo que esta derrota tenga consecuencias. Esta derrota nos hace más fuertes. Ya sabíamos que era un partido muy complicado porque jugar en San Mamés y porque teníamos bajas", recordó el italiano en rueda de prensa.

Preguntado por los cambios -solo hizo dos- Ancelotti aseguró que tanto Camavinga como Isco, en sustitución de Kroos y Vinicius, entraron "por cansancio" de sus compañeros. "Y luego estaba pensando en hacer más cambios en la prórroga y desafortunadamente metieron en el último minuto y no tuve tiempo para meter nuevos jugadores", admitió.

"¿Bale, Hazard y Jovic? No tengo nada que decir. ¿Por qué no me preguntas por Ceballos, Carvajal, Vallejo... todos los que no han jugado? No hay nada de castigo, he tomado decisiones y no he involucrado a estos jugadores, pero para ser honestos hay que hablar de todos. Están todos al mismo nivel", dijo con firmeza.

