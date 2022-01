Manolo Lama: "Creo que el Real Madrid no ha perdido dos puntos, ha ganado uno"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analiza en un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' el partido de los de Ancelotti en el Bernabéu ante el Elche. Esta vez, los madridistas, han empatado a dos y Éder Militão ha salvado la primera derrota del líder en casa en el minuto 92. Además, Lama lanza una pregunta sobre el juego del Real Madrid ante el Elche, siendo los ilicitanos uno los equipos que no le dejan correr y le han generado problemas: "¿El Real Madrid ha ganado un punto o ha perdido dos?".

"La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el Real Madrid, hoy ha ganado un punto o ha perdido dos. El Real Madrid ha generado muchísimas ocasiones, Edgar Badía ha sido el mejor, pero hoy el Real Madrid ha hecho dos errores defensivos o dos grades acciones de Lucas Boyé que le ha hecho no despegarse del Sevilla. Es cierto que su perseguidor, el equipo andaluz, ayer empató, pero también es verdad y es una realidad que los equipos que no le dejan correr, le generan problemas: Osasuna, Cádiz, Elche, el Sheriff…, es decir, los equipos que le dan la pelota y le dicen 'atácame tu'. Son los que realmente al Real Madrid se le atragantan. Los equipos que le quieren jugar de tú a tú para el Real Madrid es una gozada. Posiblemente, el Real Madrid haya pagado el esfuerzo físico de algunos jugadores de dos partidos de la Supercopa de donde venía el Real Madrid más el encuentro de la Copa del Rey, pero hay que destacar que el Real Madrid nunca se rinde y hoy lo ha vuelto a demostrar. Ha estado a punto de perder el partido y al final suma un punto. Yo creo que no ha perdido dos, sino que ha sumado uno que a estas alturas del campeonato es muy importante".

Militao salva un punto para el Real Madrid en el 92'

El Real Madrid ha firmado un empate ante el Elche (2-2) en el Santiago Bernabéu, en la vigésima segunda jornada de LaLiga Santander, un duelo en el que los tantos de Luka Modric y de Éder Militao, este último en el descuento, neutralizaron el 0-2 de los ilicitanos y dejaron al equipo a un paso de una remontada con la que homenajear al fallecido Paco Gento.

Con Edgar Badía frustrando las ocasiones blancas en la primera mitad, Benzema tampoco aprovechó un penalti superada la media hora, y Lucas Boyé no perdonó justo antes del descanso. Pere Milla parecía finiquitar el duelo en el 76, pero el equipo blanco exhibió de nuevo su gen competitivo para rescatar un punto para quedarse solo cuatro puntos por encima del Sevilla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el verde que tantas veces le vio correr, una camiseta gigante con su eterno '11' y sus 24 trofeos conquistados de blanco presidieron el sentido recuerdo a 'la Galerna del Cantábrico', aunque fue otro viento, del levante, el que sopló con fuerza por el recinto madridista clamando venganza por la dolorosa eliminación en Copa -con remontada de los de Carlo Ancelotti en la prórroga (1-2)-.

Y eso que Vinícius amenazó en los primeros minutos con un disparo que consiguió atrapar Edgar Badía, el gran protagonista de los primeros 45 minutos. El guardameta del conjunto ilicitano se lució en Chamartín, donde antes de la media hora también detuvo un remate a bocajarro de Benzema y otro de Casemiro.

Los problemas se le acumulaban a Jaime Ramos, este domingo en el banquillo franjiverde por el positivo por coronavirus de Francisco y la sanción de Ortega -segundo entrenador-; al arreón blanco se le juntó también la lesión de Tete Morente en el minuto 24, que le obligó a retocar su esquema y dar entrada a Fidel.

Militao evita la primera derrota del Real Madrid en el Bernabéu esta temporada | EFE

La puntilla parecía llegar en el minuto 31, cuando el colegiado señalaba el punto de penalti después de que Palacios derribase a Vinícius; desde los once metros, Benzema buscó la escuadra, pero mandó el balón a las nubes en su primera pena máxima fallada con la camiseta blanca. El fallo dio alas al Elche, que a poco de llegarse al descanso encontró puerta en un centro desde la izquierda de Fidel que Lucas Boyé, de cabeza, remató en el segundo palo para enviarlo al fondo de las mallas (min.42). Badía todavía tuvo que aparecer de nuevo para desbaratar el empate desviando un magnífico saque de falta de Kroos.

Nada más reanudarse la contienda, De Burgos Bengoetxea volvió a marcar los once metros por una falta de Diego González sobre Hazard, aunque el VAR se encargó de rectificar su decisión. Solo unos minutos después, Benzema abandonaba el terreno de juego lesionado. Cuando los de Ancelotti parecían tener contra las cuerdas a los ilicitanos, encerrándolos en su área, Lucas Boyé inició una contra en la que sentó a Militao y Alaba y sirvió el balón perfecto para que Pere Milla disparase cruzado ante Courtois (min.76).

Casemiro respondió casi inmediatamente con un remate al travesaño y Luka Modric, después de una mano de Pere Milla, conseguía recortar distancias desde el punto de penalti (min.82). Ya en el descuento, un cabezazo de Militao tras un centro de Vinícius ponía el empate y hacía soñar con la remontada (min.92).

Lucas Vázquez: "Nos faltó acierto, pero hay que irse contentos"

Lucas Vázquez lamentó la falta de puntería del Real Madrid ante el Elche, con 23 remates y ocho a puerta, y dio por bueno el empate conseguido en el tiempo añadido gracias al tanto del brasileño Militao, que aseguró les da para "irse contentos".

"Ha sido difícil, al final hay que irse contentos porque íbamos 0-2. El equipo ha mostrado otra vez mucho coraje y ganas de ganar, es verdad que nos faltó acierto en el último tramo todo el partido, hicimos ocasiones suficientes para llevarnos los tres puntos pero viendo como transcurrió el partido hay que darse por satisfechos con el empate", dijo en Movistar.

Lucas Vázquez y los aplausos a Benzema: "Es un gesto espectacular". #LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/n7e3xI8EpQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 23, 2022

Para Lucas el equipo madridista acusó el desgaste realizado en Copa del Rey el jueves ante el Elche, con la prórroga en el Martínez Valero. "Quizás ha pasado factura el cansancio, ellos se metieron más atrás con 0-1 y jugaron su partido, perdieron tiempo y nos costó más llegar a portería. Al final hemos marcado dos goles y vamos a seguir peleando por la liga".

Por último, agradeció el gesto de la afición madridista cuando aplaudió el fallo de penalti de Karim Benzema para mostrarle apoyo. "Hay que hacerlo y más con Karim. En ese momento no le sirve para nada un silbido, le viene bien el aplauso de la afición. Ha sido un gesto espectacular y seguro que el próximo penalti lo va a marcar".