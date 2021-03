El grito de Manolo Lama tras la victoria de España ante Kosovo: "¡Sí, sí, sí, España habla catarí!"

El 'grito de guerra' de Manolo Lama tras la victoria de la Selección Española ante Kosovo en el estadio de La Cartuja no puede ser más gráfico: "Sí, sí, sí, España habla catarí. Menos mal".

El narrador de España en Tiempo de Juego cree que era necesaria la victoria ante el conjunto kosovar para ponerse líder de grupo, y sobre todo para ahuyentar la mala imagen de los dos partidos anteriores, frente a Grecia y Georgia: "Hemos ganado a Kosovo 3-1, no es un partido para comprar en los kioskos cuando nos regalen el vídeo pero lo importante era sumar tres puntitos, y lo hemos conseguido".

Dani Olmo, indiscutible

Para Manolo Lama, hay un jugador que, ante Kosovo, ha demostrado estar un paso por delante: "Yo destacaría a Dani Olmo, que se ha ganado evidentemente un puesto en la Eurocopa. Y no sólo porque marca goles, sino porque es un jugador resolutivo, trabajador, encarador, y ahora mismo para mí es una pieza básica".

No es el único apunte de Lama, que pone el ojo sobre otras dos cuestiones sobre el aspecto táctico del equipo de Luis Enrique: "Destacaría que seguimos estando muy espesos a la hora de fabricar fútbol. Y perdonamos demasiado: entre palos y fueras tiramos 25 veces, que son bastantes, pero hay que finalizar mucho más para no tener problemas".

En Ramos no hay nada raro

¿Por qué Sergio Ramos no fue titular? Cuando todo apuntaba a que el defensa sería titular frente a Kosovo, Ramos terminó jugando los últimos minutos.

Para Lama no existe ningún misterio: "Sergio Ramos no fue titular porque Luis Enrique consideró que había dos centrales, Iñigo Martínez y Èric García, que para este partido estaban mejor. No hay que darle más vueltas porque el ejemplo de que está bien físicamente es que le ha dado cinco minutos para que sume una internacionalidad más. Ramos va en su plan, Luis Enrique no lo ve todavía al 100%, optará por que recupere minutos jugando partidos con el Real Madrid".

La conclusión de todo es que "lo importante es que hemos dado un paso de gigante para estar en Catar".

La nota de España

Después, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, la nota de Manolo Lama a la Selección Española durante esta 'ventana' es la de un "aprobado raspado. Tendría que tener nueve de nueve en puntos, y de las tres asignaturas ha suspendido una, aunque no muy deficiente, sí insuficiente. En septiembre, y nunca mejor dicho, lo podemos arreglar", finalizó.