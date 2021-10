Maldini, en Tiempo de Análisis: "La Liga de Naciones sería un título tremendo para España"

España se enfrenta este miércoles a Italia en el primer partido de la 'Final Four' de la Liga de Naciones. Los de Luis Enrique se ven las caras en Milán ante la selección 'azzurra' buscando un puesto en la final del domingo, donde se verá las caras con Francia o Bélgica, las otras dos selecciones que disputan este título.

Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis cómo llega la Selección a este partido y las posibilidades que tiene España de levantar el trofeo.

"Bueno pues tenemos un partido entre Italia y España apasionante de semifinales de la Nations League en Milán y quiero decir dos cosas sobre el partido. La primera que, por alguna razón que no termino de entender bien, no se tiene en consideración este torneo y a mí me parece que es importantísimo. Es un torneo de gran prestigio y que para España, desde luego, sería un título tremendo. Y luego también quiero comentar cómo está Italia. Italia mantiene la base de los campeones de Europa, mantiene el estilo, mantiene, por supuesto, a Roberto Mancini como entrenador y yo no espero una Italia que haya cambiado demasiado. En aquel partido de semifinales en Londres ante España, la Selección demostró que puede ser superior en muchas fases del partido y, de hecho, lo fue durante muchas fases. Italia sabe que contra España, aun jugando en casa, probablemente no va a tener el partido que le gusta. A Italia le gusta dominar, le gusta tener la pelota con futbolistas como Verratti, como Barella en el centro del campo, y eso no lo va a poder hacer lógicamente, quizá en algún tramo pero no en el partido completo con lo cual España puede tener muchas opciones. Eso sí, no me termina de convencer la lista de España, no me convence que España no haya llevado a ningún delantero. España ha triunfado sin delanteros centro claros pero en una convocatoria tan larga es evidente que un goleador, un rematador, un ‘nueve’ puro, siempre es importante. Quizá no para ser titular pero sí para algún momento del partido. Tenemos un gran partido, lo vamos a vivir aquí en COPE y esperemos que España gane a Italia y tenga esa pequeña revancha de lo que fue la semifinal de la Eurocopa en Inglaterra."

España se planta en San Siro con ganas de 'vendetta'



Las selecciones de Italia y España volverán a encontrarse este miércoles en el estadio milanés de San Siro en la primera semifinal de la Liga de Naciones, reedición de la que vivieron en la pasada Eurocopa de este mismo verano y que apeó en la tanda de penaltis al equipo entrenado por Luis Enrique Martínez.

No han pasado ni tres meses desde que la selección española se quedó a la puertas de la final europea tras un encuentro muy disputado en Wembley (1-1) que acabó empatado tras dos horas de juego. En los penaltis, Donnaruma le paró un penalti a Álvaro Morata y Unai Simón otro a Manuel Locatelli, pero además Dani Olmo mandó uno fuera y el pase fue para la 'azzurra'.

@miguelitocope, en el entrenamiento de la @SeFutbol



"Italia lleva 37 partidos sin perder"



Las claves del once de @LUISENRIQUE21 ante @Azzurri





El seleccionador italiano, Roberto Mancini, ha reconocido que aquel partido fue el más difícil de su equipo camino del título, donde también tuvo que recurrir al nuevo guardameta del Paris Saint-Germain para tumbar a la anfitriona Inglaterra de nuevo en los penaltis y recuperar un protagonismo perdido desde hacía algunos años.

Por su parte, España, que llevó el peso del partido aquella noche y dominó con mucha autoridad, se quedó con la miel en los labios, pero abandonó la Eurocopa con la cabeza muy alta y la sensación de que sus jóvenes jugadores mostraron talento y madurez para tomar el mando. Varios de ellos estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se colgaron la medalla de plata.

La 'Roja' volvió a la actividad el mes pasado con una peligrosa derrota en Suecia (2-1), pero la 'ventana' de clasificación para el Mundial tuvo final feliz con las victorias ante Georgia (4-0) y Kosovo (0-2). Esos triunfos, sumado al tropiezo de los suecos en Grecia (2-1), enderezó el camino hacia Catar 2022 y permite afrontar con los ánimos más calmados esta 'Final a Cuatro' en la que también se ganaron su sitio las selecciones de Francia y Bélgica, que se medirán el jueves en la segunda semifinal.

Luis Enrique: "Para mí, la lista es la de siempre; no leo la prensa porque tengo más información que vosotros"



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, calificó como "un gran premio" la presencia de España en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones y demandó tener "una enorme ambición porque no hay que perder y mucho que ganar", aunque enfrente tendrá a una Italia, cuya racha sin perder de 37 partidos "significa que hace muchas cosas buenas".



"Hay muchas selecciones fuertes que no están aquí y España está entre las cuatro mejores de esta competición. Esto es un gran premio que nos jugamos y tenemos que mostrar una enorme ambición porque es una competición muy exigente en la que no hay nada que perder y mucho que ganar", subrayó LuisEnrique en rueda de prensa.

Luis Enrique, en la previa del España - Italia de mañana: "Para mí, la lista es la de siempre; no leo la prensa porque tengo más información que vosotros"



"Escojo a los jugadores en función de lo que tengo que hacer"









El técnico asturiano apuntó su plan de partido, "es, como siempre, ir a por todas desde el principio y jugar con ambición". "Queremos jugar el mismo partido durante todo el tiempo, pero luego veremos si lo logramos", advirtió.

"Viendo cómo jugaba al fútbol y trataba de mejorar, cómo no", replicó preguntado sobre si le había sorprendido que Italia pasase de quedarse fuera del Mundial de 2018 a ser campeona de Europa. "Lleva 37 partidos sin perder, eso significa que hace muchas cosas buenas y para mí es una de las selecciones que mejor juega, seguramente haya otros que piensen diferente, pero la veo ahora como la más fuerte de Europa y del mundo", aseguró el de Gijón.