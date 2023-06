Maldini: "La Nations League consolida a Luis de la Fuente, al menos hasta la Eurocopa"

La Selección Española ganó ayer la Nations League frente a Croacia en los penaltis y consiguió su primer título oficial desde la Eurocopa de 2012. Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis el triunfo español y su nivel en el panorama europeo.

"Bueno, pues tenemos a España campeona, que antes de empezar ya lo dije, a mi me gusta este torneo. Me parece que es un trofeo que permite que juegues contra equipos de tu nivel, tanto en la fase de grupos como en la Final Four. Yo le doy mucho mérito a ganar este trofeo.

El partido fue muy parejo pero España fue superior en el tramo final de partido y en la prórroga, pero hasta el minuto 80 no disparó a puerta. No lo olvidemos. Creo que este torneo consolida a Luis de la Fuente, por supuesto, no hay ninguna duda. Ganó el título así que tiene el crédito al menos hasta la Eurocopa. Consolida a Unai Simón como portero, que había algunas dudas. Consolida a Rodri, no sólo en la Selección, sino como el mejor mediocentro del momento porque lo ha ganado todo: el triplete con el City y la Nations League. Además siendo elegido el mejor jugador de las dos finales. Ha sido el torneo de Rodri.

No me ha convencido el 4-2-3-1 por la posición de Gavi. Me ha gustado más Jordi Alba en el partido de la final que en el partido contra Italia. Me ha parecido flojo Morata. Es verdad que Joselu fue revulsivo contra Italia pero no en la final. Creo que España cuando tenga a dos titulares indiscutibles como son Pedri y Balde, a pesar de que Jordi Alba hizo una buena final, tiene mimbres para pensar que puede competir contra los más grandes.

La sensación que teníamos antes de empezar, por lo menos la que tenía yo, era la de una Selección Española con carencias, con pocos jugadores del máximo nivel internacional. A excepción de Rodri, Pedri y Balde; que no han estado. Pero hemos visto un equipo capaz de competir contra los más grandes y de pelear.

Porque yo creo que el fútbol europeo se ha igualado tanto que no veo una selección tan clarísimamente superior. Sí me parecen superiores, a España, Inglaterra y Francia pero tampoco muchísimo. Va a haber partidos muy parejos como estamos viendo ultimamente y España va a competir por Eurocopa, seguramente, con todas las opciones de ganarla".

Jesús Navas, primer jugador en ganar todos los títulos a nivel de selecciones

El capitán del Sevilla, Jesús Navas, no para de batir registros y sigue haciendo historia al convertirse en el primer jugador de la historia con un Mundial, una Eurocopa y una Liga de Naciones, y comandar como buque insignia a una saga de futbolistas internacionales de Los Palacios y Villafranca junto a los centrocampistas Fabián Ruiz y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los tres futbolistas fueron titulares en la selección de Luis de la Fuente que este domingo se hizo con la Liga de Naciones en la tanda de penaltis ante Croacia y mostraron su orgullo palaciego al posar al final del partido disputado en Róterdam con la bandera y el lema -'El pueblo es tu corona'- de la Coronación Canónica de las Virgen de las Nieves, patrona de este pueblo situado a una veintena de kilómetros de Sevilla.

Jesús Navas, quien el pasado jueves hizo historia al convertirse en el jugador de mayor edad en defender a la selección española, ha seguido haciéndola al ser el único futbolista en reunir en su palmarés un Mundial, el de Suráfrica de 2010; una Eurocopa, la de Polonia y Ucrania en 2012; y la Liga de Naciones de 2023 en los Países Bajos.

A sus treinta y siete años, Jesús Navas no lidera ninguna generación palaciega, aunque sí es el primero de una saga y símbolo de la feraz cantera de este pueblo de unos cuarenta mil habitantes que, además del capitán del Sevilla, tiene en Fabián Ruiz, actual jugador del París Saint Germain, y el barcelonista Gavi a dos de sus más destacados representantes.

Luis de la Fuente se gana la confianza a través del éxito

El éxito de la selección española en la Liga de Naciones es el triunfo de Luis de la Fuente. El salto que se le demandaba dar a un técnico al que no servían los logros de su currículum en las categorías inferiores. Su falta de recorrido en la élite despertaba recelos que entierra con un título para el que tomó decisiones acertadas que asientan su proyecto.

?? El seleccionador, Luis de la Fuente, se pasó por el tertulión



???? " Me parece fantástico lo de Luis de la COPE"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/21bEBiVDbO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 19, 2023

De la Fuente se ha ganado ser el seleccionador de España en la Eurocopa 2024. Aunque nunca dejó de sentir la confianza del presidente de la Federación, Luis Rubiales, el técnico riojano sabía de la importancia vital que tendría para su figura una buena Liga de Naciones.



La derrota de Glasgow ante Escocia en la fase de clasificación de la Eurocopa (2-0), sus cambios masivos en el once o la oportunidad fallida a varios jugadores sin experiencia fueron decisiones que alimentaron la duda. De la Fuente, de 61 años, y con toda una vida dedicada al fútbol como para saber como funciona entre bambalinas, lo sostuvo todo.



La crítica dura de un país que vive instalado en extremos, el recelo de aquellos a los que solo conquistaría a base de resultados. Es la obligación de aquellos perfiles alejados del marketing y el autobombo. Entrenadores obligados a demostrar más.



Y la respuesta de Luis de la Fuente fue a base de trabajo. Si con la oportunidad de su vida con el nombramiento como seleccionador tras un mal Mundial 2022, le dedicaba horas, desde el batacazo ante Escocia las aumentó considerablemente con su equipo de trabajo.