Maldini: "Di Stéfano y Cruyff deberían ir en el once de France Football; Xavi y Matthaus no están a la altura"

No podía faltar en cope.es el análisis de Julio Maldinado 'Maldini', especialista de fútbol internacional de COPE, sobre una de las noticias que más debate ha producido en las últimas horas: el 'Dream Team' de todos los tiempos, el mejor once de la historia para France Football, la publicación que, cada año, entrega sus Balones de Oro.

En ese once están: Lev Yachine; Beckenbauer, Cafú y Maldini; Xavi Hernández, Matthaus, Maradona, Pelé; Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario: "Para mí hay dos jugadores que tienen que estar y no están. Son emblemas históricos del fútbol: Alfredo di Stéfano y Johan Cruyff".

Xavi, en el once del 'Dream Team' de 'France Football' France Football ha dado a conocer el mejor once de la historia, en el que Xavi Hernández comparte equipo con Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario o Leo Messi. 14 dic 2020 - 17:30

Por qué deberían estar Di Stéfano y Cruyff... e Iker Casillas

"Di Stéfano es el primer jugador que vimos jugar en todo el campo, aparte de todas las Copas de Europas que ganó. Es el que cambia la historia de un equipo tan grande como el Madrid, el equipo más laureado de la historia del fútbol", explica Maldini.

Con respecto al holandés, "Johan Cruyff es el primer jugador moderno, como tal. Primero, con el Ajax y aquella selección del 74, que es con la que se inicia el fútbol moderno, y Cruyff es el abanderado de todo eso. Él, por historia y por todo lo que ha significado, tiene que estar en ese once".

Vicente del Bosque e Iker Casillas con la Selección española.

Maldini señala todavía un nombre más: "Una cuestión más personal: para mí, Casillas es el mejor portero de la historia. Pero ahí ya es más sensación muy personal, pero Cruyff y Di Stéfano, al que se dio el Balón de Oro Honorífico, tienen que estar".

¿Por qué sobra Xavi Hernández?

Para que a Maldini le salga su once histórico con Di Stéfano y Cruyff, tienen que salir otros dos.

"A mí Xavi Hernández me parece el mejor jugador español de la historia, pero creo que no está a la altura de este once legendario. No está al nivel de Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo Nazario… Como tampoco lo está Lottar Matthaus, que es verdad que ha hecho cosas muy importantes, pero nunca ganó una Copa del Mundo".

Totalmente de acuerdo. El mejor futbolista español de la historia Xavi insisto. Sospecho con cierto asombro que algunos interpretáis que al no ponerle en el mejor once de la historia del fútbol estoy sugiriendo que Xavi era malo..... https://t.co/DY96FqrPKS — Julio Maldonado (@MundoMaldini) December 15, 2020

Pero aún hay más nombres: "Hay jugadores, como Paco Gento, que no está ni en el once de oro, ni en el de plata ni en el de bronce. O Bobby Charlton, para mí, el jugador inglés más importante de la historia. O Pasarella, uno de los tres grandes centrales de la historia".