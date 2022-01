Maldini: "Gento fue un jugador imparable y un representante de algo que cada vez vemos menos, un extremo puro"

Este martes ha fallecido a los 88 años el exjugador y leyenda del Real Madrid, Paco Gento. En esta nueva edición de 'Tiempo de Análisis', Julio Maldonado 'Maldini' habla y analiza las cualidades de 'La Galerna del Cantábrico'.

"Paco Gento nos ha dejado hoy con un legado excepcional en la historia del fútbol. Por supuesto, ya no solo el jugador en ganar seis Copas de Europa, único en la historia y probablemente algo que es prácticamente imposible que nadie lo supere, ni siquiera que lo iguale.

El legado que deja Paco Gento, para mí, es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol español, del Real Madrid por supuesto y también del fútbol mundial y además es un jugador que fue un especialista, un puro especialista en algo que prácticamente cada vez vemos menos que es un extremo puro, un jugador al que luego mejoró mucho Rial cuando le daba esas pelotas al espacio, pero ves los partidos completos de Paco Gento y te das cuenta de la influencia que tenía ofensiva permanente con esas carreras permanentes por la banda izquierda, una y otra vez.

Absolutamente imparable y teniendo en cuenta además el mal estado de los terrenos de juego en aquella época, nada que ver con lo de hoy en día. No me quiero ni imaginar a Paco Gento como podía jugar hoy con las alfombras que vemos en los estadios.

Jugador imparable y un representante de algo que cada vez estamos viendo menos, un extremo puro. Esas seis Copas de Europa le dejan como alguien único en la historia, seguramente mereció más títulos individuales de los que tuvo. No es fácil compararle con un jugador actual porque estamos viendo un jugador que cada vez hay menos de ese estilo. Hubo Jimmy Johnstone , extremo izquierdo fantástico del Celtic, pero a mi me parece que Paco Gento fue superior. Si podríamos hablar de tres extremos históricos de aquella época fueron Jimmy Johnstone, Paco Gento y Garrincha en la banda derecha, Paco Gento más en la banda izquierda, yo me quedo con estos dos últimos. Un jugador único, incomprable y recordaremos para siempre con imágenes".

Fallece Paco Gento, a los 88 años de edadCordon Press





Gento, el único jugador de la historia con seis Copas de Europa

Figura clave en la leyenda del Real Madrid, jugó en nuestro club desde 1953 a 1971. Dieciocho años en los que consiguió un palmarés inigualable. Ganó 6 Copas de Europa, lo que le convierte en un jugador único en la historia del fútbol. A ellas añadió 12 Ligas, 1 Intercontinental, 2 Copas Latinas, 2 Copas de España y 1 Pequeña Copa del Mundo. Su contribución al Real Madrid hizo que en 2016 fuera elegido presidente de honor del club.

Paco Gento, con las seis Copas de Europa que ganórealmadrid.com





El vídeo de Maldini recordando a Paco Gento

