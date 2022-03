Maldini: "Que se haya quedado Dembélé en el Barça es una auténtica bendición para Xavi"

El Barça alargó su buena racha con un 4-0 al Athletic Club este domingo en la jornada 26 de LaLiga Santander celebrada en el Camp Nou, un partido cómodo para los azulgranas, más de lo que cabía esperar, para seguir cuarto en la tabla y tener ya a tiro el podio.

Tras ese partido, Julio Maldonado 'Maldini' ha querido analizar la actuación de Ousmane Dembélé quien, con un gol y dos asistencias, fue el jugador más destacado del partido.

"Bueno pues la verdad es que el domingo se salió Dembélé en el Camp Nou. Entró con pitos por parte del público y esos pitos se transformaron rápidamente en aplausos cuando marcó el golazo que marcó y dio dos pases de gol. Yo he dicho mil veces que entiendo los pitos del público porque es verdad que lo que ha pasado con Dembélé no es muy agradable para el club pero también creo que, desde el punto de vista futbolístico, para Xavi Hernández es una bendición que se haya quedado Dembélé en el Barça porque el objetivo del Barcelona no es otro que jugar la próxima Liga de Campeones. La Liga, estando a la distancia que está del Madrid, es imposible que la pelee pero acabar entre los cuatro primeros y ganar la Europa League son los dos objetivos del Barça. El terminar entre los cuatro primeros y acercarse lo máximo posible al Real Madrid significaría terminar en una muy buena dinámica de cara a la próxima temporada y eso es mucho más fácil con Dembélé que sin él. No tengo ninguna duda de que Dembélé es un futbolista desequilibrante, si Xavi es capaz de sacarle lo que tiene, y es capaz de tener la continuidad que no ha tenido en el Barça, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del campeonato. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de Europa en su puesto. Me parece que es espectacular lo que hace y creo que el Barça podía ser aún más peligroso, y probablemente lo veamos, jugando con dos extremos, con Adama por la derecha y Dembélé por la izquierda, sacrificando a Ferran que, de momento, no está rindiendo al nivel que cabía esperar.

Dembélé y Aubameyang celebran el gol del primeroEFE





El Barça se gusta en un Camp Nou entregado



Los de Xavi Hernández encadenan siete encuentros sin perder, cinco victorias y dos empates, al superar al que fue su último verdugo. Además, los culés se ponen a un punto del Betis, tercero, con un partido menos. Los de Marcelino no fueron ni la sombra de la eliminatoria en Copa del Rey, competición en la que tenían de hecho sus ojos, por la semifinal del miércoles contra el Valencia.

El Barça mandó para seguir en su pulso por el 'Top 4' y no renunciar a hacer dudar al líder Real Madrid (a 15 puntos). Los locales mandaron con buen ritmo y buenas ideas, con Pedri, Adama, Aubameyang y Dembélé como destacados. El francés calló los pitos del CampNou en cinco minutos con el golazo del 2-0 y después asistió para el tercero y el cuarto ya en el descuento.

Lejos de San Mamés, con muchos cambios pensando en la Copa, los 'leones' fueron menos fieros y el Barça sacó además el buen momento reciente, gustándose al final por la irrupción de Dembélé y la calidad de Pedri. El equipo de Xavi dejó otra buena actuación, con el canario a los mandos. El cuadro culé puso la fluidez de balón alcanzada con la confianza de los resultados y Adama Traoré se puso a funcionar por la banda.

Gavi pelea un balón con Unai Vencedor, del AthleticCordon Press





Así llegaron las primeras locales, con el Athletic bien armado, en su balance perfecto, aunque sin tener salida. No encontró huecos por dentro el Barça, pero sus jugadas llevaban peligro. Ferran y Gavi también asomaron, mientras Vesga tuvo un disparo desviado en la primera visitante. Sin Muniain o Iñaki Williams, al Athletic le faltaron ideas y el Barça no se cansó de buscar el gol. En otro buena combinación, Ferran volvió a perdonar y fue a balón parado, en un saque de esquina, donde llegó el 1-0.

Piqué remató al larguero y el rechace fue directo a Aubameyang, un goleador que demuestra que sigue con el imán, además de mucha calidad. Falló el plan de Marcelino justo antes del descanso y en la segunda parte tampoco logró profundidad. El desafío era saber dominar el desenlace y el Barça también aprobó ese examen.

Marcelino metió a Dani García y los Williams, pero el Barça tuvo peligro en su dominio y no sufrió. Xavi tenía opciones también en el banco y metió a Frenkie deJong y Dembélé. El francés volvió a sufrir los pitos de parte del Camp Nou, por su decisión de no renovar por el club pensando en su salida.

El galo erradicó los silbidos de un latigazo con la zurda a la escuadra del palo corto. Dembélé era el mejor antes del culebrón y dio otro paso para volver a serlo también con dos asistencias. Las aprovecharon Luuk De Jong y Memphis en su regreso tras lesión. Para el Athletic supone más trabajo para llegar a Europa vía Liga, aunque para eso la Copa tiene su doble premio.

?? @FCBarcelona_es, 4 - @AthleticClub, 0



???? Solvente triunfo del Barcelona para mantener su puesto de Champions



Así hemos vivido el partido en @tjcope ??https://t.co/svVPXOo7wO — Tiempo de Juego (@tjcope) February 27, 2022

El Barcelona, con su goleada al Athletic, puso fin a una racha negativa que le duraba casi un año

El Barcelona sigue en línea ascendente y se mantiene en puestos de Liga de Campeones al golear este domingo en el Camp Nou al Athletic Club (4-0), gracias a los tantos de Aubameyang, Dembélé, Luuk de Jong y Memphis, que jugó los últimos minutos tras reaparecer de su lesión.

El conjunto azulgrana encadenó su tercer partido anotando cuatro tantos, y esta vez lo hizo además sin encajar, algo que solo había logrado una vez en los últimos diez duelos

Además de ser el tercer partido consecutivo donde el Barcelona logra marcar cuatro goles, también ha supuesto el tercer triunfo consecutivo de un club blaugrana que no encadenaba tres victorias seguidas desde abril del año pasado.

Final Barça-Athletic 4-0.



El Barça gana tres partidos seguidos por primera vez en esta temporada.



El Barça no ganaba 3 partidos seguidos desde abril del año pasado (antes de la sorprendente derrota ante el Granada). — Pedro Martin (@pedritonumeros) February 27, 2022