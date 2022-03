Maldini: "El pronóstico es muy difícil, pero doy ligeramente favorito al PSG"

La presencia en el estadio Santiago Bernabéu de Kylian Mbappé es el foco de atención de un duelo estelar en el que el Real Madrid y el París Saint-Germain se juegan su continuidad en la Liga de Campeones.

Sobre esa eliminatoria de octavos de final, el experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado 'Maldini', ha querido analizar las opciones del equipo de Carlo Ancelotti ante el conjunto francés.

"Partidazo mañana en el Bernabéu entre Real Madrid y PSG con muchas cosas que analizar. Creo que el Real Madrid respetó demasiado al París Saint-Germain en la ida, jugó demasiado atrás y le dio todo el peso del juego al PSG y al final acabó penalizando con ese gol de Mbappé. Fue un resultado bastante corto para lo que fue el partido para el París Saint-Germain. El Madrid tiene un resultado que perfectamente puede remontar, pero tiene que mejorar muchísimo. La clave es si llega Toni Kroos. Si llega, jugará de pivote con total seguridad y jugará Valverde con Modric como interior. Y es un equipo menos preparado para presionar si llega Kroos. Si no llega el Madrid jugará peor porque tiene menos calidad en el centro del campo. Con Camavinga + Valverde el equipo sí puede apretar más arriba. Eso puede perjudicar bastante al PSG. Ya ha dicho Ancelotti que no es un partido para arriesgar demasiado desde el principio, pero el Madrid necesita ser más agresivo y presionar más arriba como por ejemplo hizo contra la Real. Y muy importante, que no pueda abastecer Verratti a Messi y Neymar, y como consecuencia de ellos, los dos a Mbappé. La zona de Verratti es clave. Es el centrocampista que acaba haciendo que el fútbol fluya en el París Saint-Germain. El pronóstico es muy difícil, pero doy ligeramente favorito al PSG. Por la diferencia que hubo en la ida, por las bajas del Real Madrid… pero si hay un equipo capaz de darle la vuelta a esto es el Real Madrid. Es verdad que, en los últimos partidos, el Madrid ha mejorado bastante. Muy igualado, quizá ligerísimamente favorito el París Saint-Germain para pasar, pero muy igualado".





Mbappé en una acción con Toni Kroos y David Alaba del partido entre el PSG y el Real Madrid de Champions | EFE











"Si Kroos está al 95% no juega"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que su plan para dar la vuelta a la eliminatoria ante el PSG, de octavos de final de la Liga de Campeones, "no es solo parar a Mbappé", autor del tanto del triunfo en París, y pidió a sus jugadores un "partido completo e inteligente" para remontar con el apoyo de la afición madridista.

"El plan que tenemos no es solo parar a Mbappé, hay que parar a Neymar, a Messi y a todos los buenos jugadores que tiene el PSG. Nuestro plan es jugar como bloque con y sin balón, meter intensidad y hacer un partido completo e inteligente. No tenemos que volvernos locos porque tenemos que ganar, no necesitamos una goleada. Te puedes adelantar pronto o en el último minuto. Lo importante es jugarlo con intensidad", defendió.





@MrAncelotti, en la previa del partido ante el @PSG_inside



¿@KMbappe?: "La historia del Bernabéu dice que los grandes jugadores han recibido siempre aplausos"



"Si pienso que @ToniKroos está al 100% juega, si pienso que está al 95% no juega"



#PartidazoCOPE#UCL

Mbappé se entrena con normalidad

El francés Kylian Mbappé saltó al césped del Santiago Bernabéu en la víspera del partido contra el Real Madrid a ejercitarse con normalidad en los 15 minutos abiertos a la prensa después de que el lunes recibiera un pisotón involuntario por parte de su compañero Idrissa Gueye.









Los datos del Real Madrid-PSG

Las esperanzas madridistas pasan por el acierto rematador de Karim Benzema. Regresó en el Parque de los Príncipes sin estar al máximo tras una lesión muscular y lo acusó. El francés es el tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa con 64 goles, a dos de igualar a Raúl González, y lejos de los 105 que marcó Cristiano Ronaldo.

Solamente hay un precedente favorable al París Saint-Germain en el estadio Santiago Bernabéu y fue en la Recopa. Su único triunfo en la casa del Real Madrid llegó con un gol de Weah en marzo de 1994. Desde entonces rindió visita en la Liga de Campeones en tres ocasiones y salió derrotado en dos.

Los numeros de Mauricio Pochettino en el Santiago Bernabéu no son buenos, tres derrotas y un empate.