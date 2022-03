Maldini: "Me parece imposible que el Real Madrid pueda perder esta Liga"

La victoria del Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu por 0-4 ha vuelto a levantar el ánimo en la afición barcelonista. Tanto es así que, con nueve jornadas para que termine LaLiga, muchos se preguntan si todavía es capaz el equipo de Xavi de alcanzar a los madridistas en el liderato.

Sobre la posibilidad de que eso suceda, Julio Maldonado 'Maldini' ha despejado las dudas en un nuevo vídeo de Tiempo de Análisis.

"Pasado el Clásico, pasó el Barcelona como un huracán por el Bernabéu ganando 0-4 y es una victoria, lógicamente, muy importante para el futuro del proyecto de este Barça con Xavi Hernández como técnico y la pregunta que nos hacemos es si hay Liga, si el Real Madrid puede perder esta Liga porque esta Liga o la gana el Madrid, o la pierde el Madrid. ¿Puede perder LaLiga el Real Madrid?¿Puede pensar el Barça todavía en ser campeón?¿Y el Sevilla? El Atlético de Madrid está por detrás porque si el Barça gana su partido aplazado contra el Rayo serían nueve puntos de desventaja. Quedan nueve jornadas. Yo no conozco una Liga parecida en la que un equipo grande como el Real Madrid dilapidara una diferencia tan grande, de hecho nunca ha sucedido en España. A mí me parece prácticamente imposible que el Real Madrid pierda esta Liga. Mi sensación es que el Real Madrid se recuperará, el partido en Vigo es muy importante. El Barça es el equipo que mejor está jugando en el campeonato, de eso no tengo ninguna duda. Ha encontrado Xavi la profundida en el equipo. Curiosamente es un equipo que da menos pases, tiene menos posesión que el Barça de Koeman, pero es mucho más directo, y eso lo están aprovechando jugadores como Dembélé como Aubameyang, del que no esperaba este rendimiento. Ferran está creciendo y es verdad que el Barça es ahora mismo el mejor equipo del campeonato en cuanto a juego. El Real Madrid tiene un calendario que no es fácil porque se tiene que enfrentar al Sevilla y al Atlético pero yo creo que acabará ganando la Liga el Real Madrid aunque el Barça le terminará recortando puntos y la sensación es que la temporada en la que el Barça pelee la Liga de verdad, ya con Xavi en el banquillo, es la próxima".

Busquets: "Si tenemos la más mínima opción, vamos a por ella"



El centrocampista del FC BarcelonaSergio Busquets reconoció que no esperaban golear (0-4) al Real Madrid como hicieron este domingo, pero sí confiaban en dominar y vencer en el Santiago Bernabéu para perseguir "la más mínima opción" de pelear por LaLiga Santander.

"Era nuestro objetivo, no pensábamos en el resultado que ha sido, pero sí en el partido que hemos hecho, ser protagonistas y lo que venimos haciendo en todos los partido", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El internacional español confesó que el partido fue "redondo". "Ha sido todo redondo e incluso podíamos haber hecho más goles. Si hacíamos las cosas bien se podía dar este partido. En la Supercopa nos hicieron daño al contragolpe y hoy lo hemos controlado bien. Son tres puntos muy importantes", apuntó.

"Si tenemos la más mínima opción vamos a intentar ir a por ella, nos sacan mucha ventaja, es muy difícil, pero en el mundo del fútbol todo puede pasar. Paso a paso, primero tendremos que ponernos segundos, y jugamos contra el Sevilla la próxima jornada, pero las metas son altas, somos el Baça", terminó.

El FC Barcelona se pasea con gran fútbol en el Santiago Bernabéu ante un inoperante Real Madrid y aviva la Liga



El FC Barcelona volvió a sonreír en un Clásico tres años después y lo hizo además con una exhibición de las de sus mejores épocas al golear este domingo con mucha autoridad por 0-4 en el Santiago Bernabéua un Real Madrid inoperante y perdido todo el encuentro.

El 'efecto Xavi' aterrizó de lleno en el coliseo madridista. Su equipo sabía lo que se jugaba y puso empeño, entusiasmo y, sobre todo, mucho fútbol. La mano del de Terrassa ya está implantada y los nuevos fichajes, sobre todo Aubameyang, que podía haber firmado una noche aún mejor, y el recuperado Dembélé, le han dado contundencia a un estilo donde Pedri marca el ritmo.

Poco a poco, el partido fue discurriendo por lo que impusieron los visitantes, que se asentaron y se hicieron con el control de la posesión. Sin pelota, el Real Madrid no pudo asomarse hacia el área rival y el peligro merodeó más por las inmediaciones de la suya, con Casemiro realizando un corte primordial ante Ferran Torres tras un gran pase de Pedri. El siguiente acercamiento no lo perdonó el Barça. Dembélé desbordó a Nacho y su centro lo cabeceó fulgurantemente Aubameyang para aumentar su buen momento goleador.





El tanto no despertó al líder, incapaz de tener el control ni tampoco de poder salir ya al contragolpe, con su rival bien protegido y sin apenas permitir que Araujo se desplegase por su banda. Aún, así un error en una estrategia de saque de esquina, el Real Madrid encontró espacio para correr, pero Vinicius, solo ante Ter Stegen, no acertó a controlar bien y ya no pudo superar al guardameta alemán.

En medio de las reclamaciones de que el guardameta había derribado al brasileño, Dembélé volvió a complicar a Nacho para conectar de nuevo con Aubameyang y con Courtois negándole otra vez el gol. Sin embargo, la jugada acabó en saque de esquina y Araujo se elevó por encima de todos para empezar a teñir de color culé el Clásico.

Ancelotti intentó corregir cosas en el vestuario y metió a un '9' puro, Mariano, y a Camavinga, además de intentar modificar el esquema, pero en apenas un minuto y medio, Ferran Torres perdonó un mano a mano claro ante Courtois y luego no desperdició otra jugada colectiva para hacer el 0-3. Minutos después, en pleno festival culé, Aubameyang hacía el cuarto con intervención del VAR.

Y ahí se terminó el partido de forma definitiva. El Real Madrid no encontró la forma de meterse ni siquiera en uno de sus conocidos arreones y tampoco recibió en exceso la ira de su afición. El Barça fue aflojando también y con los minutos pasando sin excesiva historia, el Clásico fue culé por primera vez desde marzo de 2019

Los jugadores del Barcelona celebran la victoria en el Santiago Bernabéu (FOTO: FC Barcelona)