Maldini: "Mbappé es el hombre del saco, una amenaza permanente que siempre está ahí"

Un gol en propia puerta de Mats Hummels, en el minuto 20, le dio la victoria a Francia por 1-0 ante Alemania en un partido en que los dos equipos hicieron un gran despliegue táctico y físicocon superioridad de los franceses en lo referente a llegadas a puerta.

Julio Maldonado 'Maldini' ha comentado en Tiempo de Análisis el partido de la jornada de este martes en el que Francia se ha impuesto por la mínima a Alemania desplegando un gran juego.

"Terminamos este Francia, 1 – Alemania, 0 y, para mí, Francia se reivindica como la gran favorita para esta Eurocopa. En su estilo, da la sensación de que es infranqueable prácticamente, como ha sido capaz de, ante el dominio de Alemania, porque Francia cuando ha marcado el gol no le ha importado echarse atrás, confía mucho en su capacidad para defender, sobre todo para defender los pasillos interiores y dejar un poco por fuera. Las pocas ocasiones que ha tenido Alemania ha sido por ejemplo el remate de Gnabry, una de las pocas llegadas por fuera, Kimmich, que yo creo que jugando en la banda pierde mucho y que tiene que jugar mucho más por dentro, pero a Alemania le ha faltado velocidad para romper una defensa francesa y un centro del campo francés cuando defendía que son expertos realmente en todo esto. Me ha gustado Francia, en su estilo, no me entusiasma el tipo de juego que hace Francia, tengo que decirlo. Me ha gustado mucho el partido de Paul Pogba, ha sido espectacular todo lo que ha hecho. Además, no ha sido el Pogba llegador que vemos más veces, ha sido un Pogba pasador. El pase que le mete con el exterior a Lucas Hernández que acaba en el autogol de Hummels, un par de pases en profundidad para Mbappé… También me ha gustado Griezmann en esa labor más oscura trabajando sin tanto brillo pero ayudando mucho a Benzema y a Mbappé, y por supuesto me ha encantado Mbappé. Mbappé es como el hombre del saco, es una amenaza para cualquier equipo, sabes que en cualquier momento está ahí y por eso Alemania no ha ido a presionar, porque lo sabía y, aún asíha habido dos jugadas en las que Mbappé ha hecho un golazo y en otra ha generado una jugada de gol con Benzema. Dos jugadas que no han sido gol por un milímetro pero que podían haber supuesto un 0-3 con un Mbappé que ha sido una amenaza permanente. Yo creo que se van a clasificar las dos, por supuesto Francia se va a clasificar, veremos si es como primera, y Alemania yo creo que ganará a Hungría y veremos contra Portugal pero yo creo que se va a clasificar. Hoy Alemania ha recibido una ducha de agua fría porque ha jugado ante un equipo al que prácticamente ha sido incapaz de desbordar y de hacer peligro".

Francia minimiza a Alemania en su debut

La selección de Francia comenzó la Eurocopa 2020 con un triunfo de postín ante Alemania (1-0), en un duelo con sabor a 'gran final' disputado este martes en el Allianz Arena de Múnich, que se resolvió con un gol en propia meta de Matt Hummels, pero sobre todo por la imponente capacidad física de Kylian Mbappé, el mejor del partido.

El equipo de Didier Deschamps fue mejor en casi todas las fases del choque, gozó de más ocasiones y no sufrió para sumar los tres primeros puntos del Europeo. El triunfo, además, deja debilitado al cuadro alemán, que se enfrentará a Portugal este sábado con la obligación de ganar si no quiere hipotecar su presencia en los octavos de final.

Los franceses dominaron con mucha fortaleza en el centro del campo, en una bonita batalla entre Kanté y Kroos, entre Rabiot y Gundogan, y sobre todo de un Pogba que ofreció su mejor nivel. El centrocampista del Manchester United fue el primero en avisar a Neuer con un cabezazo muy potente que se marchó alto. Mbappé, dos minutos después, también probó al meta alemán con un disparo con rosca.

Todavía no había tentado a Lloris el conjunto germano cuando llegó el 1-0, el único tanto del partido, en una acción que comenzó Pogba con un pase de muchos quilates y que Lucas Hernández continuó con un centro lleno de veneno. El ex del Atlético lanzó con mucha violencia al área pequeña y Hummels, en su intento por despejar, acabó marcando en su propia portería.

Los de Joachim Low fueron despertando con el paso de los minutos y encontraron su primer remate a los 22 minutos con un testarazo del veterano Thomas Müller. Sin embargo, Francia se apuró, ni tan siquiera con un disparo mordido de Gundogan pasada la media hora. Pogba hizo su trabajo molestando en el lanzamiento del 'citizen'.

Ahí murió el primer tiempo, con mucha más claridad y dominio de los franceses, capaces de contener el caudal de fútbol de su rival, y de dar salida al suyo propio. Pero lo más importante fue el hambre del equipo galo, que salió del túnel de vestuarios con mucho afán por marcar el segundo. Rabiot la estrelló en el palo en una jugada en la que Griezmann estaba totalmente solo.

El jugador del Barça, que estuvo a un notable nivel con un gran sacrificio defensivo, reclamó el cuero tras su desmarque pero no hubo manera de ampliar su renta. Ni minutos después con un golazo de Mbappé, que anulado por fuera de juego después de un disparo que entró con dulzura. El árbitro español Del Cerro Grande no tuvo dudas del fuera de juego y acertó con su decisión.

Y también tuvo que anular otro gol de Karim Benzema, que marcó a placer tras un pase del propio Mbappé en lo que hubiera sido el cierre perfecto para Francia. Pero no hubo guinda.

Otra vez un milimétrico fuera de juego impidió que Francia lograse un mayor botín en su puesta de largo en esta Eurocopa. Los de Deschamps son segundos del grupo F tras la goleada de Portugal ante Hungría (0-3) y ponen de manifiesto su clara condición de candidatos al título pese a que su triunfo este martes fuese por la mínima.

Kroos: "Hicimos un buen partido y perdimos en una jugada desafortunada"

El centrocampista alemán Toni Kroos dijo este martes que Alemania hizo un buen partido ante Francia, pese a la derrota por 1-0, que, según él, se produjo por una jugada desafortunada, en referencia al gol en propia puerta de Mats Hummels.

"Creo que hemos hecho mucho de lo que nos hemos propuesto. Tuvimos ocasiones de hacer un gol. El partido se decidió en una jugada desafortunada", dijo el centrocampista del Real Madrid. "Lo que nos ha faltado es el gol. Llegamos a espacios en los que hubiéramos podido hacer más", dijo Kroos.

??? @ToniKroos: "Un desafortunado gol ha decidido el partido. Hemos controlado muy bien el partido durante mucho tiempo. Nos ha faltado el gol. Hemos hecho muchas cosas como las habíamos preparado y ahora tenemos que mirar hacia adelante".#DieMannschaft#GER#EURO2020#FRAGERpic.twitter.com/Q3SUfnvdUy — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) June 15, 2021