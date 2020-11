Maldini habla de qué debería hacer el Real Madrid para tener opciones ante el Inter de Milan

Maldini, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE y especialista en fútbol internacional, analiza en Tiempo de análisis los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid de este miércoles, correspondiente a la 4ª jornada de la Liga de Campeones:

"Se la juegan el Real Madrid y el Atleti en Champions. El Madrid, en Milan ante el Inter; el Atleti ante el Lokomotiv, lógicamente un partido más sencillo. El Atlético del Cholo está funcionando de maravilla, muy bien físicamente, un gran Koke y gran Joao Félix en los últimos partidos, sobre todo en los últimos partidos de Champions. Es un equipo que parece infranqueable defensivamente, y viendo el partido de Moscú en el que el Atleti fue muy superior, no debería tener problemas. Sí que debe tener muchos más problemas el Madrid ante el Inter. Son partidos tremendos en la historia de las competiciones europeas, desde una final de Copa de Europa en el 64 en Viena, último partido importante de Di Stefano y que perdió el Madrid 3-1; o las dos remontadas del Madrid en la UEFA 85-86 y 84-85. Ahora el Madrid lo que tiene que remontar es su juego porque no está bien y no van a estar Sergio Ramos y Benzema, dos de los jugadores de la columna vertebral del equipo. Sin Ramos, el Madrid es mucho más endeble defensivamente; y sin Benzema, el equipo tiene mucha menos capacidad para generar peligro. Estará Lukaku, que es muy difícil de defender. El Inter de Conte puede dominarte, puede buscar a Lukaku de espaldas para fijar a los centrales o puede salir al espacio buscando en largo Lukaku. El Madrid debería ser un poco menos valiente de lo que fue en el partido en Valdebebas. Es la opción que tiene para sacar un buen resultado y, si no, se va a complicar muchísimo el pase a octavos en la Champions".

El Real Madrid, en una 'final' contra el Inter de Milan

El Real Madrid, de nuevo azotado por las bajas, busca este miércoles en el inaccesible Giuseppe Meazza (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones), donde no ha ganado nunca como visitante ante el Inter de Milán, una victoria que le permita evitar sustos en Liga de Campeones ante un rival al que ya golpeó en la ida y que también necesita sumar para no verse apeado de la pelea por los octavos.

Siete veces ha visitado el cuadro blanco el estadio milanés para enfrentarse a los 'nerazzurri' y siete veces se ha vuelto a Madrid casi como fue, con un balance de cinco victorias y dos empates. Solo en dos lejanas noches de 1966, en la vuelta de semifinales de la Copa de Europa (1-1), y de 1983, en la ida de cuartos de la Recopa (1-1), ha conseguido no marcharse de vacío. Sin embargo, el mismo recinto, bajo la denominación de San Siro, sí vio ganar a los madridistas ante el AC Milan, y allí mismo fue donde consiguieron alzar, hace solo cuatro años, la Undécima ante el Atlético. A todo eso espera agarrarse en un duelo trascendental para su futuro en la competición continental.

Ni su capitán, Sergio Ramos, ni su delantero de referencia, Karim Benzema, estarán en Milán, como tampoco podrán ayudar los lesionados Fede Valverde y Álvaro Odriozola ni Luka Jovic y Éder Militão, ambos por coronavirus. De hecho, respecto al duelo de LaLiga Santander, el preparador francés solo recuperará a uno de sus puntales en el centro del campo: Casemiro.

Los de Zinédine Zidane son terceros del Grupo B con 4 puntos, los mismos que atesora el Shakhtar Donetsk, y uno menos que el Borussia Mönchengladbach, y dos máss que los de Antonio Conte, sin margen de fallo y que se agarran a contar esta vez con su poderosa dupla ofensiva que forman Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. Así, un triunfo sería vital para poner casi un pie en octavos a falta de dos jornadas y para acabar con todas las dudas que volvieron a escena tras el empate del fin de semana ante el Villarreal (1-1).

El Atleti busca seguir su buena racha

El Atlético de Madrid afronta la cuarta jornada de la Liga de Campeones como una gran oportunidad para acercarse a octavos de final, ya que recibe al Lokomotiv ruso (21.00), su máximo rival ahora mismo en el Grupo A, alimentado por su gran momento de forma que ha disparado la ilusión en la hinchada colchonera.

En el ecuador de la fase de grupos, el Bayern (9 puntos) tiene la clasificación en la mano y por la segunda plaza están peleando Atlético (4), Lokomotiv (2) y Salzburgo (1). La visita de los rusos a Madrid y de los austriacos a Múnich hace que, en caso de que los dos máximos favoritos cumplan este miércoles, el panorama pueda quedar muy despejado a falta de dos jornadas. Pese a que no puede sacar billete matemático por el momento, el Atlético sí es consciente de que puede dejarlo más que encarrilado si se impone a un Lokomotiv que ya plantó cara en el duelo de ida, sacando un empate (1-1) gracias a su resistencia, pero también a la falta de puntería del equipo rojiblanco.

Ese duelo en suelo ruso es el único que no ganado el Atlético de sus seis últimos, muestra de su excelente momento que rubricó con su última victoria ante el Barcelona (1-0), con la que reafirmó su candidatura al título liguera, alimentada por su fortaleza y también por las dudas de los azulgranas y del Real Madrid.

Y eso pese a bajas importantes como las de Luis Suárez en ataque y de Héctor Herrera y Lucas Torreira en el centro del campo, que volverán a quedarse fuera, por coronavirus los uruguayos y por lesión muscular el mexicano. Además, en la medular tampoco puede jugar Geoffrey Kondogbia, que no puede ser inscrito en la competición hasta las eliminatorias.