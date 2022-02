Maldini: "No ha habido grandes sorpresas, pero el Real Madrid tiene un problema serio para la vuelta"

Acabó la primera tanda de partidos de la ida de los octavos de final de la Champions League con la clara victoria del Manchester City en Lisboa ante el Sporting de Portugal (0-5), el triunfo del Liverpool en el estadio del Inter de Milán (0-2), la derrota del Real Madrid en su visita a París (1-0) y el empate del Bayern en el campo del Salzburgo (1-1).

Julio Maldonado 'Maldini', experto en fútbol internacional y comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, ha pasado por el Tiempo de Análisis y ha querido explicar qué sensaciones le han dejado estos cuatro primeros partidos y qué conclusiones se pueden sacar de ellos para la vuelta que se disputará ya en el mes de marzo.

"Me han sorprendido bastantes cosas de estos cuatro partidos de la Champions League. Mbappé no me ha sorprendido lógicamente porque ya sabíamos el nivel, pero ha sido espectacular verle en directo en París, ha sido tremendo. Un jugador devastador en todos los sentidos. Te impresiona verle, sinceramente. El PSG fue muy superior al Real Madrid y yo creo que la derrota no solo es justa si no corta, probablemente. El Real Madrid puede estar satisfecho, entre comillas, con esa derrota nada más por 1-0.

En los partidos de hoy me ha parecido muy bonito ver la valentía de un equipo tan joven como el RB Salzburgo, aunque al final ha terminado empatando el Bayern con ese gol de Coman, que ha sido de lo único rescatable del Bayern. Se ha roto, por cierto, la racha de 22 partidos seguidos ganados de Lewandowski en Champions, no ha podido mantener esa racha histórica, y el empate convierte al final al Bayern, como ya era, en muy favorito, pero me ha gustado mucho la primera parte del RB Salzburgo. Valiente, con Adeyemi muy rápido y a pesar de la lesión de Okafor, con Adamu que ha entrado, el equipo ha creado bastantes problemas y Pavard ha sacado una pelota bajo los palos que podía haber sido el 2-0 y complicar de verdad la eliminatoria para el Bayern.

No hay grandes sorpresas en estos partidos con la victoria del Liverpool ante el Inter de Milán. Lo cierto es que el Real Madrid tiene un problema serio para el partido de vuelta en una eliminatoria que era evidente que iba a estar muy igualada".

El Liverpool se acerca a los cuartos

El Liverpool encarriló su presencia en los cuartos de final de la Liga de Campeones después de imponerse al Inter de Milán (0-2) gracias a los goles de Roberto Firmino y Mohamed Salah, ambos en la recta final del partido de ida.

En el Giuseppe Meazza, el equipo de Jurgen Klopp tiró de galones para ejecutar a su víctima. Los 'reds' necesitaron esperar al 'rush' final para encontrar el camino de la victoria en un duelo muy equilibrado. El primer tanto de la noche llegó tras un cabezazo impecable de Firmino, que llevó el cuero al palo más alejado de Handanovic en una falta botada por Robertson.





El gol animó a un Liverpool que dominó con la posesión e impidió la salida rápida del Inter, impotente desde el final de la primera parte. Los italianos sufrieron en la construcción y se toparon con un rival camaleónico que resolvió el choque -incluso gran parte de la eliminatoria- en apenas ocho minutos. Del 75 al 83.

Al gol de Firmino le siguió el de Salah después de que el egipcio se hiciese dueño de un balón en el corazón del área que remató con afán. Su disparo no fue excesivamente potente pero sí sirvió para batir al meta interista y poner el 0-2 ante el estupor del público local, que no dejó de pitar durante los últimos minutos a los ingleses.

El Bayern reacciona en el último suspiro

Por su parte, el Bayern Múnich respiró aliviado pasado en el minuto 90 merced a un tanto de Kingsley Coman, que aprovechó a la perfección una asistencia del eterno Thomas Muller para establecer el 1-1 definitivo. Un gol que hizo justicia a la superioridad bávara de la segunda mitad.





No tanto en la primera, que fue cuando dominaron los austríacos en sus salidas a la contra. En una de ellas llegó el 1-0 que tanto complicó al Bayern. Chukwubuike Adamu fue el encargado de batir a Sven Ulreich con un zapatazo abierto, imposible de atajar para el internacional germano pese a su estirada.

A partir del gol, pero sobre todo tras el paso por los vestuarios, el equipo de Julian Nagelsmann dio un paso al frente y controló las ocasiones, ganó los duelos personales y pudo encontrar un premio tardío pero que le deja con la vida intacta antes de afrontar la vuelta de la eliminatoria, que se disputará el próximo 8 de marzo.