Maldini: "Estoy convencido que Xavi va a ser un buen entrenador"

Julio Maldonado, Maldini, comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, analiza en esta nueva entrega de 'Tiempo de Análisis' la posible llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona:

"Pues Xavi Hernández está cerca del Barça como técnico y es lógico. Es totalmente normal por muchas cosas. Creo que están llamados a entenderse. Creo que tarde o temprano, parece que va a ser más temprano que tarde, Xavi Hernández va a ser técnico del Barcelona y me parece lógico. Ya ha tenido su etapa, corta, pero su etapa de aprendizaje en un equipo como el Al Saad, que lógicamente, aunque no ha ganado ningún torneo internacional, es evidente que es un fútbol muy distinto, es un fútbol de menos exigencia, todo eso es cierto, pero por lo menos ha tenido la posibilidad de dirigir desde un banquillo, de saber lo que es por dentro ser entrenador de un equipo profesional, porque lo es el Al Saad, desde luego porque ha jugado la Champions de Asia por ejemplo.

Yo creo que más allá de comparar lo que puede ser el efecto Xavi Hernández con lo que fue en su día el efecto Guardiola, porque no sabemos lo que puede pasar. Guardiola, es evidente que sin haber entrenado prácticamente nada llegó al primer equipo del Barça y se ha convertido en el técnico más ganador de los últimos tiempos y en un técnico de referencia permanente, primero en el Barça y después en Bayern y Manchester City

No sabemos lo que puede pasar con Xavi Hernández, no lo sabemos lógicamente pero es evidente que lo tiene todo. Primero, es un emblema del club, segundo es una persona que como jugador ha ganado todo en el club, es decir que tiene esa capacidad de entrada inmediata para imponer respeto en el vestuario, en un vestuario con jugadores tan grandes como el Barça, cosa que es muy difícil desde luego, y luego también un poco, conociéndole personalmente tengo la sensación de que esa inteligencia que él demostraba en el juego lo va a demostrar como entrenador. Estoy convencido que va a ser un buen entrenador, veremos si triunfa en el Barça o no y también estoy convencido que su etapa va a ser casi, casi inmediata en el Barça. Están llamados a entenderse y creo que si ahora mismo no sigue Ronald Koeman es muy difícil para el Barça poder elegir un entrenador que tenga más condiciones de las que tiene, en todos los sentidos, Xavi Hernández. Creo que no hay demasiada duda de que Xavi Hernández va a ser bastante pronto técnico del Barça".

Según ha informado Helena Condis en Deportes COPE este lunes, en la cúpula del Fútbol Club Barcelona no hay consenso en relación a que Xavi sea el nuevo entrenador pero, a pesar de ello, Laporta quiere que sea él el elegido.

Según ha contado Dani Senabre en El Partidazo de COPE Xavi es el técnico elegido para sentarse la próxima temporada en el banquillo azulgrana. A pesar de que no hay consenso en la directiva, Joan Laporta tiene claro que quiere a Xavi en el banquillo y, de hecho, ya ha empezado a negociar con el catalán su regreso a Can Barça. Pero no es el único que quiere el retorno del '6', ya que, según Miguel Rico, Messi también quiere que dirija al equipo la próxima temporada.

El entrenador del Al Saad ha llegado este lunes a Barcelona con su familia para pasar unos días de vacaciones y allí estuvo nuestro compañero Víctor Navarro, aunque Xavi no dio ninguna pista sobre su futuro.

?? Xavi Hernández sobre la posibilidad de un encuentro con Laporta: “No sé nada, vengo de vacaciones” #FCBlive



??Informa @victor_nahe sobre la llegada del técnico a Barcelona procedente de Catar pic.twitter.com/HNRV8o14oS — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) May 17, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado