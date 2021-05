Xavi es el elegido por Laporta para ser el entrenador del Barcelona la próxima temporada

Xavi Hernández ya está en Barcelona. El catalán ha aterrizado este lunes en la ciudad condal y, aunque a su llegada ha asegurado que viene "de vacaciones", la realidad es otra. Según ha informado Helena Condis en Deportes COPE este lunes, en la cúpula del Fútbol Club Barcelona no hay consenso en relación a que Xavi sea el nuevo entrenador pero, a pesar de ello, Laporta quiere que sea él el elegido.

Según ha contado Dani Senabre en El Partidazo de COPE Xavi es el técnico elegido para sentarse la próxima temporada en el banquillo azulgrana. A pesar de que no hay consenso en la directiva, Joan Laporta tiene claro que quiere a Xavi en el banquillo y, de hecho, ya ha empezado a negociar con el catalán su regreso a Can Barça. Pero no es el único que quiere el retorno del '6', ya que, según Miguel Rico, Messi también quiere que dirija al equipo la próxima temporada.

Xavi no genera consenso dentro del Barcelona El entrenador del Al-Sadd ha llegado a primera hora de la tarde a Barcelona pero ha evitado hablar de su futuro. Helena Condis informa que Xavi no genera consenso en el club. Redacción Deportes 17 may 2021 - 15:51

No hay unanimidad en la Junta Directiva entorno al catalán pero Joan Laporta, la persona que tiene que tomar la decisión, le quiere en el banquillo la próxima temporada. El inconveniente ahora, según ha contado Dani Senabre, es el staff técnico que Xavi quiere llevar al conjunto azulgrana, ya que sería demasiado numeroso. De hecho, el catalán no tiene buena relación con los servicios médicos actuales del Barcelona.

Además, según Dani Senabre, un alto cargo del Barcelona ha llamado a varios medios de comunicación para 'filtrar' que Xavi está descartado, ya que desde el club azulgrana no quieren que se conozca que Xavi es la única opción ya que, ahora mismo, están en negociaciones.

Joan Laporta y Xavi





No hay consenso en el Club, pero Laporta apuesta por él

A pesar de que muchas informaciones señalan que Xavi Hernández es el favorito para susituir a Ronald Koeman al frente del banquilo blaugrana, Helena Condis ha informado que Xavi no genera consenso en el Club. Hay otros nombres sobre la mesa pero no es fácil. Insisten en analizar todo para decidir lo mejor para el nuevo proyecto.

A todo esto, Koeman se encuentra muy tocado animicamente y después de lo ocurrido al final de la temporada, tiene muy complicado continuar.





Ya está Xavi y su familia en Barcelona:



¿Muchas maletas, no?

Mira cuantos somos

¿Llevas 22?

No tantas

¿Hay opciones de que seas el entrenador del Barça?

Yo no sé nada

¿Vas a reunirte con Laporta?

Yo vengo de vacaciones



??@deportescope@ESPORTSCOPEpic.twitter.com/Ta4zlneubF — Víctor Navarro (@victor_nahe) May 17, 2021