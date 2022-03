Maldini: "España no me parece una de las candidatas a ganar el Mundial de Catar"

Esta semana, varias selecciones que aún no habían sacado el billete para el Mundial de Catar 2022 han podido sellar su clasificación para la próxima cita mundialista. España, que ya estaba clasificada, ha tenido dos amistosos de preparación para el Mundial que se disputará a final de año.

Tras ver dos nuevos partidos del equipo de Luis Enrique, Julio Maldonado 'Maldini' ha valorado en Tiempo de Análisis las opciones que tiene España de procalamarse de nuevo campeón del mundo y quiénes son, a su juicio, los equipos favoritos.

"Prácticamente cerrada ya la clasificación para el Mundial de Catar. Yo creo que España tiene un buen equipo pero, desde luego, no me parece una de las candidatas a campeona del mundo. Creo que defensivamente, el equipo tiene muchas carencias, son centrales que elige Luis Enrique con buena salida de balón, como Pau Torres o Eric García, pero le falta contundencia a la defensa y es un equipo que recibe demasiados goles. Por ejemplo, Brasil, que ayer ganó a Bolivia, ha terminado la fase de clasificación recibiendo tan solo seis goles nada más. Brasil tiene una contundencia defensiva que España no tiene, lógicamente. Me parece que la gran favorita para la Copa del Mundo es Brasil ahora mismo, me parece que tiene un gran equilibrio pero va a ser muy importante cómo llegue Neymar a ese torneo, tienen grandísimos jugadores en todas las posiciones e incluso tienen jóvenes que están aportando mucho como Anthony o Martinelli. En segundo lugar pongo a Francia, que tiene la mejor delantera del momento con Griezmann, Mbappé y Benzema y con la defensa de tres se ha consolidado. Es verdad que le falta un centro del campo más creativo, es así, pero aun así me parece un equipo muy difícil de ganar. Me gusta Argentina, creo que Messi es feliz con Argentina y ahora es la tercera favorita para ganar el Mundial. Messi está bien, empató ayer con Ecuador en un partido que se le complicó muy al final, pero que, tras una brillante fase de clasificación, llega invicta al Mundial. Y luego ya por debajo colocaría a Alemania, Inglaterra... y por ahí pondría a España".





La selección española pone intensidad para golear sin problemas a Islandia en Riazor



La selección española de fútbol firmó una gran goleada (5-0) este martes en su amistoso en el Estadio de Riazor ante Islandia, rival al que desarmó desde el primer minuto gracias a que se aplicó con mucha intensidad y sin guardarse nada, y a acompañar esta vez con acierto el buen fútbol que desplegó ante la afición coruñesa.

Desde el pitido inicial, España se lanzó a por la portería de una Islandia, arrinconada sin remisión y que no se pudo acercar a Unai Simón en los primeros 45 minutos ante la buena presión de los locales, que además pusieron mucho ritmo y dinamismo a su fútbol, aunque la recompensa no llegaría hasta el tramo final.

Tras un amago por el lado derecho con la pujanza de un animado Llorente, la tricampeona de Europa sobrepasó a su rival por el lado izquierdo, donde la pareja Dani Olmo-Jordi Alba hizo mucho daño y generó un boquete que sería igual de bien usado por sus relevos posteriores. El jugador del Leipzig, muy motivado, fue de los mejores en sus acciones individuales, mientras que el lateral, ejerciendo de capitán y jugando en muchas ocasiones por dentro, realizó buenos envíos.

El delantero de la selección española Álvaro Morata controla el balón delante de Alfons Sampsted, de IslandiaEFE





Esta vez, pese a estas opciones desaprovechadas, el combinado nacional no aflojó y mantuvo su frescura hasta lograr su premio cuando el primer acto entraba en su tramo final. Morata ejecutó con calidad un envío de Guillamón que dejó pasar inteligentemente Soler para hacer el 1-0 y poco después, una gran maniobra de Olmo terminó en penalti de Birkir Bjarnason que transformó el delantero de la Juventus.

Luis Enrique no movió su banquillo tras el descanso y las mismas piezas no aflojaron. Yéremi Pino, en la enésima entrada por la izquierda del equipo, cabeceó a la red otro envío de Jordi Alba, veloz al espacio para encontrar un buen pase de Soler, y sentenciar el encuentro.

El técnico asturiano decidió entonces meter cambios y retiró a tres de los destacados como el capitán, el jugador del Leipzig y el bigoleador, pero eso no resintió al equipo que, de nuevo por su lado 'favorito', hizo el cuarto con uno de los recién ingresados, Pablo Sarabia, que se coló entre los centrales para cabecear a la red un pase de un fino Soler.

La goleada continuó sin relajar a la 'Roja' ni tampoco despertó a una Islandia, incapaz de desplegarse y que no realizó su primer disparo con cierto peligro hasta el minuto 70 por medio de Helgason. Sarabia, a renglón seguido, cerró la goleada tras un nuevo envío desde la izquierda, esta vez de Marcos Alonso, y los 20 minutos finales ya sí fueron un trámite.





España, Argentina, Brasil o Francia, cabezas de serie en el sorteo del viernes



Ni siquiera la condición de cabezas de serie rebaja la alerta para España, Argentina, Brasil o Francia en el sorteo del viernes del Mundial de Qatar 2022, que anticipa posibles adversarios de una dimensión indudable en el segundo bombo, como Alemania, Países Bajos, Dinamarca, la Croacia de Luka Modric o previsiblemente México; sitúa a RobertLewandowski y Polonia, a Vlahovic y Serbia o a Senegal, la campeona de África, en el tercero y rebaja el nivel en el cuarto, en el que podría aparecer la Gales de Gareth Bale.

A falta de la última jornada de la zona Concacaf, con México y Estados Unidos pendientes de confirmar la clasificación; de la publicación del ránking FIFA del jueves, que determinará de forma definitiva la puntuación de cada una de las selecciones y, por extensión, alguna mínima posición en duda en algún otro bombo, y de que se resuelvan las tres plazas por definir en junio (dos saldrán de las repescas y otra del 'play off' que queda en Europa entre Gales y el vencedor del Escocia-Ucrania, aplazado por la invasión rusa a este último), España, Argentina, Brasil, Francia, Bélgica,Inglaterra, Portugal y Qatar partirán desde la primera copa para los emparejamientos.

- PROYECCIÓN DE LOS BOMBOS DEL SORTEO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022:



- Bombo 1: Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

- Bombo 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México o Senegal, Estados Unidos o Senegal, Suiza, Croacia y Uruguay.

- Bombo 3: Senegal o Túnez, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Canadá.

- Bombo 4: Túnez o Costa Rica, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí, Ghana, Ganador repesca Australia/UAE - Perú, Ganador repesca Salomón/Nueva Zelanda-cuarto Concacaf y ganador Gales - Escocia/Ucrania.

Imágen de uno de los estadios del Mundial de Catar 2022 | EFE