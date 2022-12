Maldini: "España es favorita, pero Marruecos es una selección difícil de ganar"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del encuentro de los octavos de final del Mundial de Qatar ante Marruecos, tras quedar segunda de grupo por la derrota ante Japón de la última jornada.

"Marruecos, la verdad es que está haciendo un gran Mundial. Solo ha recibido un gol en contra, ese autogol de Aguerd, el central. Lleva dos derrotas en 2022, un partido amistoso contra Estados Unidos, 3-0, y luego la derrota ante Egipto en cuartos de final de la Copa de África. Es un equipo técnicamente bastante bueno, tiene a dos laterales de muchísimo nivel, Achraf del PSG y Mazraoui, el lateral derecho del Bayern de Múnich que le coloca de lateral izquierdo para dar paso a Achraf. Es un equipo que técnicamente es bueno en la salida de balón, con Saiss y con Aguerd. Saiss es sobre todo un central que mete buenos desplazamientos de balón. A veces intenta colocar los laterales muy arriba. Yo creo que, en cualquier paso, España va a dominar. En los tres partidos que Marruecos ha jugado en este Mundial ha tenido menos posesión que el rival, contra Bélgica, Canadá y Croacia. Lo que tiene arriba es un aval en Ziyech y un jugador muy peligroso en Boufal. Me gusta el mediocentro Amrabat también, que se habla de que puede ir dentro de poco a la Premier, por lo que es un equipo bastante peligroso y un equipo que está en un buen momento de forma. España, por supuesto, es favorita, pero Marruecos es una selección difícil de ganar"

Regragui: "España es una de las favoritas para ganar el Mundial"

Wahid Regragui, seleccionador de Marruecos, próximo rival de España en el Mundial de Qatar 2022, en el encuentro de octavos de final que se disputará este miércoles en el estadio Education City, declaró en la previa que "será un partido difícil, porque España es una de las favoritas para ganar el Mundial"

"Este partido es muy complicado para nosotros, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo" declaró Regragui, de 47 años, que asumió el cargo de seleccionador hace poco más de tres meses y que, en su etapa como futbolista militó durante dos temporadas en el Racing de Santander y fue 52 veces internacional con Marruecos.

"España es una de las favoritas a ganar el Mundial; sería una gran sorpresa que ganáramos, pero lo vamos a intentar. Aquí, para nosotros cada partido es una final. Ésta será nuestra cuarta final aquí", comentó Regragui durante la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar este lunes en Doha.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? Regragui, seleccionador de Marruecos



? “No tenemos nada que perder. Saldremos con mentalidad ganadora y a ondear la bandera de Marruecos en lo más alto”



???? “España es favorita pero tenemos confianza para meterles en problemas. Ayúdenos. Daremos 200%”



?? #COPEMundialpic.twitter.com/v465k6xEmm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 5, 2022

Luis Enrique: "No tenemos la piedra filosofal"

Con la llegada del todo o nada en el Mundial de Qatar, en unos octavos de final que España mide fuerzas ante Marruecos, Luis Enrique Martínez, seleccionador español, se mostró en estado puro, disconforme con las preguntas de la prensa española, rebelándose contra el negativismo de los análisis tras la derrota ante Japón y defendiendo el estilo de España que abanderará hasta su último día.

"Estamos muy bien, el rendimiento es notable alto o sobresaliente bajo. A excepción de diez minutos que Japón nos superó, que entiendo que es algo lógico y volverá a pasar, no tenemos la piedra filosofal y solo jugamos nosotros. Los rivales también juegan y estamos convencidos de que tenemos una gran oportunidad para lograr un gran resultado y pasar de fase. Es el objetivo", reivindicó, mostrando optimismo en su comparecencia en el centro internacional de prensa.

??? @LUISENRIQUE21: "Nos encontramos ante una gran oportunidad".



?? Escucha las palabras del seleccionador nacional en la rueda de prensa oficial previa al duelo de la @SEFutbol ante Marruecos en la @fifaworldcup_es.



?? https://t.co/Hph0flY8FC#VamosEspaña | #Catar2022pic.twitter.com/l7Tcokh0g2 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 5, 2022

Luis Enrique reivindicó una idea futbolística por encima del resultado, consciente de que España es un país de extremos que pasa de la euforia a la negatividad con rapidez.

"Es una tendencia habitual, mirarlo todo muy negativo o muy positivo. Lo que menos me preocupa es el resultado. Parece una utopía pero me preocupa cero. Me preocupo en controlar las cosas que puedo como entrenador y le pido al jugador que se despreocupe porque si hace mas méritos que el rival normalmente se suele ganar. Si no da, felicitaremos a Marruecos y nos vamos para casa, no hay problema. El objetivo desde el principio es jugar siete partidos y es lo que queremos jugar", dijo.