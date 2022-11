Maldini: "España es favorita ante una Costa Rica muy defensiva; y ojo a sus extremos"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del partido que jugará España ante Costa Rica este miércoles a las 17.00 horas, en el primer partido de los hombres de Luis Enrique en el Mundial de Qatar. Después, España jugará contra Alemania y Japón.

"España debuta contra Costa Rica, el equipo de Luis Fernández Suárez, un técnico que nada más llegar hizo un equipo más defensivo, más pragmático, menos atrevido, que intenta quitar espacios al rival y que espera atrás. Tengo dudas de si jugará con defensa de tres o de cuatro. Por supuesto, con Keylor Navas en la portería y con un equipo con bastante veteranía, con Tejeda y Celso Borges en el centro del campo. Pero destaco a los dos extremos: Torres, extremo de la banda derecha; y sobre todo Bennette, que está jugando en Inglaterra, con 19 años, en el Sunderland y que es bastante vertical. Por ahí es por donde Costa Rica lo puede intentar, como España va a dominar mucho, puede buscar hacer una transiciones rápidas y contragolpear. Costa Rica dio un bombazo en el Mundial de Brasil, liderando el grupo por delante de Inglaterra, Uruguay y de Italia. Algún jugador queda de entonces. Incluso casi se mete en semifinales. España tiene que dominar, parte claramente como favorita pero ante estos equipos que se cierran y que son bastantes potentes defensivamente, España puede tener ciertos problemas".





La defensa de Costa Rica, la clave del partido

Youstin Salas, defensa de la selección de Costa Rica, la primera rival de España en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, declaró a EFE este lunes en el estadio Al Ahli de Doha, donde el combinado costarricense prepara sus partidos del campeonato, que "España es candidata al título, pero" que todas las selecciones lo son".



"Las 32 selecciones son candidatas al título. La verdad es que si estamos aquí en el Mundial es porque somos las mejores. Y creo que también nosotros aspiramos a eso. Pero, claro, la selección española siempre es candidata al título", comentó a Efe el jugador del Saprissa en la zona mixta del Al Ahli.

Entrenamiento de España este viernes 18 de noviembre



"Tenemos que estar muy concentrados y ser un bloque compacto. A la selección de España le gusta mucho combinar, tener muchas rotaciones y mover la bola. Creo que va a depender de nosotros, de lo que hagamos. Tenemos que estar muy concentrados en eso", opinó Salas, de 26 años . una de las sorpresas en la convocatoria del seleccionador costarricense, el colombiano Luis Fernando Suárez.



Preguntado por qué jugador le gusta más, afirmó: "De la selección española admiro a Busquets, que es el '5'. Me gusta su juego". Asimismo, Salas, nacido hace 26 años en Cariari (Limón), afirmó que conocen bien a la selección española, porque "el Profe (en referencia al seleccionador)" les "dio a cada uno una llave maya (una USB) y tenemos vídeos de cada uno de ellos" y también comentó que le agrada el juego de otro barcelonista, Pedri.

"Al 26 hay que tenerlo cerquita y no dejarlo que piense", afirmó, en la capital de Qatar, Salas, que también destacó la figura del técnico español, el gijonés Luis Enrique. "Luis Enrique es un entrenador 'top'. La verdad es que me dan ganas de enfrentarlos. A quién no le gustaría. Pero el trabajo acumulado por nosotros también hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a por ello", comentó Youstin Salas este lunes en Doha.

Laporte: "¿Y por qué no vamos a ser campeones?"

Aymeric Laporte defendió las opciones de la selección española en el Mundial de Qatar 2022, sin meter presión ni marcar objetivos al grupo, pero lanzando una pregunta a todos: "¿Y por qué no vamos a ser campeones?"; y siendo el primer jugador que afirma que lo tienen "todo" para ganar.



"Como todas las selecciones cada una tiene sus puntos fuertes y tenemos una grandísima selección. Cada una compite a nivel máximo en sus Ligas, tenemos jugadores muy bien representados en el mundo del fútbol. Con calidad. Con el míster trabajamos muy bien. Lo tenemos todo. Luego en este tipo de torneos hace falta suerte y factores que entran en juego pero lo que dependa de nosotros vamos a hacer todo para ganar", manifestó en rueda de prensa.

Aymeric Laporte ofrece una rueda de prensa después del entrenamiento de este lunesEFE



Se aisló Laporte de cualquier crítica previa al Mundial que haya recibido España, por falta de contundencia en las áreas, y especialmente de lo que se dice de una defensa que él lidera desde que no es llamado Sergio Ramos: "No he escuchado las críticas a nivel de la defensa. Las que vi son más para el equipo en general pero de nosotros lo que depende es dar el máximo posible, intentar ser una selección muy fuerte tanto en ataque como en defensa y responder con resultados", afirmó.



El central es un jugador muy activo en redes sociales, donde intenta ser cercano a seguidores y mostrar cosas que no se pueden ver de dentro de la concentración: "Intento tener un poquito más de cercanía con el público", defendió. "Al final lo que cuenta la prensa de mí no siempre es la realidad y creo que soy una persona totalmente diferente, muy cercana a la gente y no quiero ser una persona a la que no puedas acceder. Me gusta que la gente se sienta parte de esto y que vean que son increíble estos torneos", defendió.



Laporte aseguró que el equipo se está "acostumbrando" a entrenar con 30 grados, en su caso sin estar "acostumbrado a este clima", pero nos vamos a acostumbrar y estar listos para el primer partido.