Laporte: "Lo tenemos todo para ser campeones del mundo"

El internacional español Aymeric Laporte afirmó que la selección nacional lo tiene "todo" para poder ganar el Mundial de fútbol de Qatar, que se disputa hasta el 18 de diciembre, y defendió la calidad de la defensa y el resto de jugadores antes del debut este miércoles (17:00, horario peninsular español) contra Costa Rica en Doha.

"¿Campeones del mundo? ¿Y por qué no? Cada uno tiene sus puntos fuertes. Tenemos una grandísima selección, en la que la mayoría compite a nivel máximo en todas partes. Tenemos la calidad, con el míster trabajando muy bien, lo tenemos todo. En este tipo de torneos hace falta suerte y otros factores, pero lo que dependa de nosotros vamos a hacer todo para ganar", manifestó en rueda de prensa.

Laporte señaló que España está "muy bien" tras el amistoso contra Jordania y que ya está "muy concentrada" en el partido del miércoles. "El calor a uno les afecta más y a otros, menos. No estamos acostumbrados a este clima. Todos vamos a estar listos para el primer partido", subrayó.

La exigencia para el grupo de Luis Enrique en Qatar 2022 debe ser, según él, seguir con la filosofía del buen fútbol para llegar "cuanto más lejos mejor". "He jugado los últimos partidos de la 'Premier' y muchos de 'Champions'. El otro día jugué el amistoso y me encuentro muy bien, y espero que se refleje en el Mundial", deseó.

En este sentido, el central de origen francés aseguró que la lesión en la rodilla que sufrió antes del verano ya es cosa del pasado. "Regresé en perfectas condiciones, aunque nunca tienes la certidumbre de que te van a llamar para este Mundial. Lo he hecho bien hemos y los que estamos aquí hemos luchado y nos merecemos estar aquí", subrayó.

Explicó que emplea las redes sociales para ser más "cercano" al aficionado y dijo no haber escuchado ni leído que la defensa es el punto débil de España. "Solo sé que hemos hecho gran Europeo y éramos casi los mismos. Lo que dependa de nosotros vamos a demostrar que, quizás, se puedan equivocar. No he leído ni escuchado las críticas a nivel de defensa. Las que he visto han sido por el equipo en general. Vamos a intentar ser una selección muy fuerte en ataque y defensa y, con resultados, es más fácil combatir esas críticas", argumentó.

Laporte aseguró que no tiene "preferido" como compañero en el eje central de la defensa y que Rodri, quien ha jugado en el City en el medio de la zaga, aporta "mucho desparpajo" y salida con el balón. "Todos los que estamos aquí nos sentimos importantes. Es un halago escuchar eso, hay que demostrarlo siempre y luchar cada día para el puesto e intentar hacer lo mejor para jugar", dijo en alusión a que la prensa lo considera un 'fijo' en la defensa.

Acerca de Costa Rica, desveló que hasta este martes no verán videos sobre su forma de jugar, pero advirtió de su peligro. "En el papel puede que tengan menos nombre, pero en estos partidos te enfrentas a una nación y no es fácil sacar el resultado adelante", manifestó.

Asimismo, reslató el nivel de Brasil, una de las favoritas y posible rival en cuartos de la selección española. "Brasil tiene a muchísimos grandes futbolistas. Tienen a dos por puesto que son increíbles, pero estos partisos entre naciones dependen de muchas cosas", insistió sobre los factores externos.