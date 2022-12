Maldini: "Argentina se ha repuesto de las adversidades de una forma espectacular"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del triunfo de Argentina y de su tercera Copa del Mundo, que ha pasado por muchas fases en este torneo: desde su derrota ante Arabia Saudí hasta una de las finales más icónicas que se recuerdan. Esa es, para Maldini, la gran virtud de la 'albiceleste', su resiliencia y su capacidad para rponerse de momentos difíciles.

"Con el estadio de Lusail, donde se jugó esta histórica final de la Copa del Mundo, todavía aquí en Doha, hay que analizar lo que ha sido esta selección argentina campeona del mundo. Una selección que ha ido, sobre todo, reponiéndose a las adversidades, de una forma espectacular. Argentina pierde contra Arabai Saudí el primer día, se repone y gana todos los demás partidos. Se repone de ese empate a dos en ese partido que tenía ganado contra Holanda, con un gol en el último instante, con 10 minutos de añadido, y acaba ganando por penaltis. Ayer Argentina gana la final tres veces. Se tiene que reponer después del 2-0 tras el 2-2, se tiene que reponer tras el 3-3 después del 3-2 y al final, por tercera vez acaba imponiéndose. Impresionante la capacidad de resistencia de esta selección argentina que ha tenido a un gran Dibu Martínez por supuesto, que ha tenido a un excelente Messi, para mí el mejor jugador del torneo de largo, que ha tenido la gran aparición de Enzo Fernández, que ha tenido a un De Paul que ha ido a más, y que ha tenido también a un técnico que no quiero dejar de destacar, que es Lionel Scaloni. Lo que ha hecho Scaloni en esta Copa del Mundo es espectacular. Sobre todo, manejando muy bien los cambios tácticos, de partido a partido, un poco en función de los rivales, y la verdad es que ha sido impresionante lo que ha hecho Scaloni. A mí me ha parecido fantástico y creo que tiene mucho que ver con este título también lo de Scaloni, que está empezando a labrarse una gran carrera como técnico. Argentina gana la Copa del Mundo, Messi mejor jugador, Enzo Fernández mejor jugador joven, mejor portero Dibu Martínez que también hizo una final memorable, con esa parada final a Kolo Muani y los penaltis... Argentina, campeona del mundo, absolutamente merecido el título, en un Mundial inolvidable tras un mes aquí en Doha".

Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina, con siete goles y tres asistencias a lo largo del torneo, fue elegido este domingo como el mejor jugador de la final y del Mundial 2022, secundado en los premios individuales por sus compatriotas Enzo Fernández, el mejor joven, y Emiliano Martínez, mejor portero, además de Kylian Mbappe como el mejor goleador, con ocho dianas.

Es el Mundial de Messi. En su quinta y última aventura en el torneo, como el jugador más definitivo, como el motor del reencuentro de Argentina con la cima del mundo, 36 años después del triunfo en México 1986 con Diego Armando Maradona.

Messi recogió emocionado el trofeo como mejor futbolista de Qatar 2022, en el que relevó a Luka Modric, el ganador en Rusia 2018, en su despedida de los Mundiales, de los que se va también como el jugador con más partidos de la historia, con 26.

Argentina obtuvo otras dos menciones individuales: para Enzo Fernández, clave en el esquema de Lionel Scaloni en las eliminatorias, fue el de mejor joven; para Emiliano 'Dibu' Martínez, para penaltis en cuartos y en la final, el del mejor portero.

La Bota de Oro al mejor goleador fue para Mbappe, entre el desconsuelo de la derrota. Desde 2002, con Ronaldo Nazario con Brasil, nadie alcanzaba ocho goles en la fase final de la competición.

