Juanma Castaño, sobre un posible arbitraje contra el Real Madrid ante el Chelsea: "Me parece ciencia ficción"

El Real Madrid recibe este martes al Chelsea en la ida de las semifinales de la Champions con el tema de la Superliga aún en el candelero. De hecho, este mismo lunes ha sido el propio Ceferin quien ha querido seguir hablando sobre este asunto lanzando varios 'dardos' al equipo blanco y a su presidente, Florentino Pérez.

Unas manifestaciones que han levantado polvareda entre los aficionados del Real Madrid, quienes creen que el equipo blanco puede salir perjudicado en su partido frente al Chelsea. Sobre ese partido ha querido hacer una valoración el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, en el Tiempo de Análisis.

"¿Qué tal? Muy buenas, estamos en plena semifinal de Champions entre el Real Madrid y el Chelsea y está flotando en el ambiente el sentimiento de algunos madridistas, no me atrevo a decir muchos madridistas pero sí algunos, que piensan que la UEFA tiene ganas de ir contra el Real Madrid con actuaciones arbitrales contrarias al Real Madrid. A mí esto me suena a ciencia ficción. No me lo creo. No creo que haya nadie en la UEFA, ni Ceferin ni nadie de los que están por debajo, que sea capaz de llamar al jefe de los árbitros, o al propio árbitro que pite en Valdebebas, para decirle ‘Pita contra el Real Madrid’. ¿Qué dirigente de fútbol se va a arriesgar a dar una orden así?¿Qué dirigente de fútbol, hoy en día, es así, que dé una orden para que un árbitro pite contra un equipo determinado? Y más en esta situación, cuando la UEFA ha recibido ataques precisamente por todo lo que ha pasado en los últimos años. Yo creo que no debemos opinar de esta forma, y aquí en COPE lo estamos haciendo, aquí hay gente que cree que la UEFA puede ir contra el Real Madrid. No me lo creo. Creo que es poner la venda antes que la herida. Creo que el árbitro se puede equivocar contra el Real Madrid y no signficará nada, y también creo que el árbitro se puede equivocar contra el Chelsea y tampoco significará nada. El árbitro es un humano y el error que cometa lo habrá cometido antes de la Superliga y después de la Superliga así que pensemos únicamente en el partido, como ha hecho Zidane, por cierto. Sin duda alguna, el mejor del Real Madrid".

Entrenamiento del Real MadridReal Madrid

Danny Makkelie arbitrará el Real Madrid-Chelsea

Danny Makkelie arbitrará el partido entre el Real Madrid y el Chelsea en el estadio Alfredo Di Stéfano, correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League (martes, 21:00 h).

El colegiado neerlandés dirigirá por segunda vez un encuentro de los de Zidane en esta competición. La primera tuvo lugar esta temporada en la vuelta de los octavos de final en casa frente al Atalanta (3-1).

También ha dirigido al Chelsea en dos ocasiones, la última de ellas en la fase de grupos de la temporada 2017-18 en la que el Atlético de Madrid empató, 1-1, en Stamford Bridge. Makkelie estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan de Vries, mientras que en el VAR estará el también neerlandés Kevin Blom.

Danny Makkelie, durante un encuentro de esta temporada.FAUGERE FRANCKCordon Press

Esta temporada, el holandés también arbitró en 'Champions' un partido del FC Barcelona, concretamente la victoria ante la Juventus en Turín (0-2), y otro del Sevilla FC, con derrota de los de Julen Lopetegui en la ida de los octavos de final ante el Borussia Dortmund (2-3).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Makkelie también fue el colegiado del partido entre Serbia y Portugal, partido que acabó 2-2 y que fue recordado porque el asistente Mario Diks no dio válido un gol de Cristiano Ronaldo, a pesar de que en la repetición se viese como la pelota sobrepasara la línea, aunque hay que recordar que en ese encuentro no hubo VAR.

Zidane: "Es absurdo pensar que no estaremos en la Champions el año que viene"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reiterado que es "absurdo" decir que el conjunto blanco va a ser excluido de la próxima edición de la Liga de Campeones, y ha llamado a poner toda la atención en el partido de este martes ante el Chelsea, de ida de las semifinales de la máxima competición continental, además de asegurar que "no" van a "elegir" entre LaLiga Santander y la 'Champions' y que pelearán por ambas "hasta el final".

"Es absurdo decir que nosotros no vamos a estar en la 'Champions' el próximo año. Se habla mucho de este tema. Tenemos que estar pendientes del partido de mañana. El Real Madrid quiere estar en la próxima 'Champions'", declaró en rueda de prensa.

�� Zidane: "Lo que queremos es hacer un buen partido."#UCLpic.twitter.com/fAg4jisvjl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2021

Además, descartó que el arbitraje vaya a estar condicionado por el apoyo madridista a la Superliga. "No creo. Depende lo del campo, no lo de fuera. El árbitro hará su trabajo, nosotros intentaremos jugar bien al fútbol. Si pensamos que todo lo que se está diciendo nos va a perjudicar, la fastidiamos", manifestó.

Sobre su decisión de no ofrecer una opinión pública sobre el tema, el preparador francés aseguró que el presidente "sabe" lo que tiene en su "corazón". "Nosotros estamos para preparar el partido de mañana. No es que no nos interese, es que no es el momento de hablar de eso", subrayó.